В Приморье появилась современная бойня

Уже сегодня можно сказать, что в нашем крае, в г. Уссурийске, наконец-то появилось предприятие, которое сможет обеспечить население качественными и безопасными мясными продуктами, выработанными из сырья местного происхождения. На сегодняшний день Дальневосточный агрокомплекс – это первое в Дальневосточном регионе предприятие первичной мясообработки, которое оснащено современным оборудованием, приближенным к международным стандартам и адаптированное к российским условиям. Предприятие производит продукцию под торговой маркой «Наше мясо».

Далеко не секрет, что правильное питание – это основа здорового образа жизни, а мясо – основной источник белка животного происхождения. «Дальневосточный агрокомплекс» производит тот самый важный незаменимый компонент здорового образа вашей жизни.

«Дальневосточный агрокомплекс» тесно сотрудничает с предприятиями приморского края: Пограничный р-н - ООО «Елена», директор ЕВДОКИМОВ В.А., Хорольский р-н - ООО Животноводческий комплекс «Приозерное», директор ГЕРАСИМОВ В.Э., г. Арсеньев - ООО «Арсеньевский свинокомплекс», директор БЕСШАПКИН Н.В., а также весь Дальневосточный регион от Хабаровска до Благовещенска. Налаживает предприятие связи с г. Спасск – Дальний, частное хозяйство ТИМОШЕНКО В.С., п. Большой Камень ООО «Троицкое», директор ДЕМЬЧУК А.А. Постоянное общение и партнерство позволяет потихоньку возрождать мясную отрасль Приморского края, совместными усилиями идти к этой цели.

Начинается производственный процесс с того, что происходит тщательный отбор достигших убойного веса свиней гибридов мясных маложирных пород: Дюрок, Ландрас и Большая Белая из крупных свиноводческих хозяйств. Здоровый скот выращивается на Дальнем Востоке и принимается на предприятие после проверки правильности его выращивания и с наличием ветеринарных сопроводительных документов, в которых указаны состояние здоровья животных и эпизоотическое благополучие хозяйств поставщиков.

Работники агрокомплекса высоко оценивают качество своих свиней по шутливой ситуации, сложившейся возле комплекса: по ночам вокруг стали настойчиво бродить и пытаться проникнуть внутрь стая диких кабанов, явно зачарованные феромонами их подружек противоположного пола. Эти дикие кабанчики, видимо, знают толк в зрелых и здоровых красавицах.

После доставки скот выстаивается шесть часов в специальном помещении с успокаивающей музыкой, где их поют водой и моют под теплым душем. Эти процедуры необходимы для исключения стрессового состояния, возникшего во время транспортировки. При этом удается сохранить кислотность свежего мяса, сохранить отсутствие «гормонов страха» - кортизола, ухудшающих вкус. После убоя, в специальной ветеринарной лаборатории, делаются анализы каждой туши на предмет болезней, опасных для людей. И живые свиньи, поступающие на убой, и продукция проходят жесткий ветеринарно-санитарный контроль в лаборатории предприятия и в краевой ветеринарной лаборатории.

После разделки мяса до вида полутуш, мясо охлаждается 12 часов при температуре 1-2 ºС. Это необходимо для, так называемого, ферментного созревания мяса, когда оно становится более мягким и сочным, его легче готовить, нежели парное.

При производстве продукции «Наше мясо» не используются методы и способы, которые применяют зарубежные производители, позволяющие продавать рассолы, содержащие корагинаны и другие вредные для здоровья вещества. Тем самым «удешевляя» и «приукрашивая» свой продукт. В отличие от них в «Нашем мясе» не используется специальных химических добавок, наполнителей и приемов, которые как-либо изменяют физические и вкусовые свойства мяса (такие как: генномодифицированные продукты, усилители вкуса, консерванты, влагосвязывающие вещества и т.д.).

С одной стороны, мясо без добавок снижает срок реализации продукции, а с другой - это позволяет «Дальневосточному агрокомплексу» твердо следовать позиции выпуска только качественной продукции.

После охлаждения мясо режется по отрубам и упаковывается в пленочный пакет под вакуумом, либо без кислорода. Таким образом мы гарантируем, что это мясо может храниться до 14 дней. «Дальневосточный агрокомплекс» производит как замороженную, так и охлажденную продукцию.

Запущено на предприятии производство говядины и телятины. Несомненно, говядина является самым популярным видом мяса среди россиян. Она содержит необходимые человеку белки и витамины, которых нет в овощах и фруктах. Холодные и горячие блюда из нее присутствуют в большинстве национальных кухонь мира. В отличие от говядины, мясо молодых бычков (телятина) более нежное и изысканное на вкус. Оно особенно полезно детям и людям со слабым здоровьем.

Полуфабрикаты из свинины «Наше мясо» изготавливаются в соответствии с международными стандартами разделки мяса. В отличие от рынка, где мясо разрубается по-простому, не по технологии и где все куски мяса содержат шкуру, толстый слой сала и большую кость. Мясо, производимое «Дальневосточным агрокомплексом», не требует дополнительной подготовки для приготовления. При разделке убираются все куски шкуры, жилы, кости и другие лишние части, что в итоге увеличивает ценность мяса. Его можно легко и просто нарезать на кусочки и начать готовить. Несмотря на то, что мировая практика обвалки мяса не механизирована, и это полностью ручной труд. Специалисты «Дальневосточного агрокомплекса» специально проходили подготовку и отрабатывали технологию для того, чтобы каждый полуфабрикат был тщательно отделен от шкуры и сала, имел равномерный верхний слой. По критерию «цена-качество» предприятие изготавливает продукт дороже, чем замороженное импортное мясо, но явно дешевле, чем на рынках Приморского края.

Технология, по которой ведется разделка мяса, имеет мало аналогов в России. Она утверждена органом по сертификации «Наука-сервис» Государственного общеобразовательного учреждения высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный экономический университет». Даже самый привередливый покупатель может найти для себя товар, отвечающий его требованиям: колбасы – без консервантов, состоящие только из мясных продуктов; кусочки мяса бескостные и на кости; множество различных полуфабрикатов; замороженная и охлажденная продукция; постоянно в разработке различные новинки.

В октябре 2010 года на XIV выставке-ярмарке «Приморские продукты питания» проходило награждение смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2010 года». «Полуфабрикаты мясные свиные натуральные охлажденные в ассортименте: ребра грудинки, шейка, окорок, лопатка» под торговой маркой «Наше мясо» стали лауреатами конкурса, и им был присужден знак «Лучший товар Приморья». А колбаса ливерная в вакуумной упаковке получила Гран-при как лучшая продукция выставки.

Адрес предприятия: г. Уссурийск, ул. Новоникольское шоссе, 10 г, тел. (4234) 34-55-54, www.nashemyaso.ru.