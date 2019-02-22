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50-миллионную тонну руды добыли на Дальнегорском ГОКе в Приморье
Единственное в России предприятие по производству борной кислоты – Дальнегорский горно-обогатительный комбинат – перешагнуло порог добычи руды в 50 миллионов тонн.
Как сообщили в департаменте промышленности Приморского края, «юбилейную» тонну сырья специалисты добыли 1 февраля.
«Это важный день в истории разработки Дальнегорского месторождения. Добыча руды здесь началась в октябре 1958 года. Все 60 лет, несмотря на встречавшиеся объективные экономические трудности, рудник стабильно обеспечивал ГОК необходимым количеством сырья и продолжает эту работу», – отметили на самом предприятии.
По словам специалистов, сейчас перед рудником стоит ответственная задача – повысить качество добываемой руды, что позволит улучшить экономику предприятия.
Отметим, ООО «Дальнегорский ГОК» – предприятие с полным технологическим циклом производства, включающим добычу, обогащение и химическую переработку боросодержащего и карбонатного сырья. По итогам 2018 года предприятием было переработано 910 тысяч тонн руды и выпущено 88 тысяч тонн борной кислоты, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. Около 90% продукции компания реализует на экспортные рынки через собственный порт, основной объем направляется в страны АТР.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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