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Улов дальнего плавания
Изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе 2019 года, создали проблемы российским рыбопромышленникам. Теперь они не могут несколько раз перегружать обработанный улов во внутренних морских водах и территориальном море России.
Как пишет «Коммерсант», новые правила приводят к потере времени, а упущенная выручка уже достигла 5 млрд рублей, жалуются участники рынка.
Сотрудники пограничной службы ФСБ России начали отказывать рыболовецким судам в пересечении госграницы и перегрузке продукции, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). До конца января 2019 года у российских судов, в отношении которых производится пограничный контроль, была возможность неоднократно пересекать госграницу и перегружать рыбную и иную продукцию во внутренних морских водах и территориальном море РФ, если неблагоприятные погодные условия не позволяли вести перегрузку за пределами территориального моря. Теперь, после вступления в силу поправок к ФЗ «О государственной границе РФ», допускается только перегрузка уловов водных биоресурсов (ВБР), под которыми пограничная служба понимает исключительно живые, свежие или охлажденные ВБР, поясняют в ВАРПЭ.
С 2019 года под определение «уловы ВБР» в законодательстве подпадают только водные биоресурсы, изъятые из среды обитания и не прошедшие никакой обработки, к примеру, заморозки, потрошения и так далее, поясняет замдиректора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ: «Естественно, в законодательном смысле уловы в море никто не перегружает, перегружается, как правило, рыбная продукция». При этом чем выше глубина переработки, тем легче пограничникам контролировать перемещение продукции, в этом случае тем более не понятно, зачем запрещать ее перегрузку, недоумевает господин Сенников. По оценке ВАРПЭ, только в Дальневосточном бассейне ежегодно перегружается около 2,6 млн тонн подобной продукции.
По словам Сергея Сенникова, невозможность неоднократно пересекать госграницу для перегруза может вынудить экипаж искать обходные пути, что приводит к дополнительному расходу топлива (существенная часть в себестоимости рыбной продукции) и потере времени на промысле. При этом, отмечает он, есть риск пропустить часть рыболовного сезона и недобрать квоту. Учитывая, что в этом году количество штормовых дней превышает среднестатистические показатели, изменение закона о госгранице привело к существенным потерям промыслового времени и увеличению издержек рыбопромышленников, беспокоятся в ВАРПЭ.
По данным, которые приводит организация, на 10 февраля на промысле в Дальневосточном бассейне было около 100 рыболовецких судов. Источник “Ъ” в отрасли, знакомый с ситуацией, говорит, что из-за новых правил рыбопромышленники потеряли около 800 судо-дней и не выловили около 76 тыс. тонн продукции, упустив примерно 5 млрд рублей выручки. В одном из крупнейших добытчиков минтая и сельди в стране, Русской рыбопромышленной компании, подтвердили “Ъ”, что ощутили негативное влияние от изменения законодательства, которое привело к потерям промыслового времени.
Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ указывает, что изначально инициатива должна была облегчить для рыбопромысловых судов проход одного из Курильских проливов. Но так как ни Росрыболовство, ни рыбацкие объединения не смогли принять участие в полноценном обсуждении новой редакции законопроекта, в результате была создана гораздо более масштабная проблема - возможный запрет перегруза продукции в море, отмечает господин Зверев. При этом, продолжает он, при рассмотрении законопроекта ко второму чтению, ВАРПЭ обращала внимание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на его возможные негативные последствия, но ее позиция осталась неуслышанной. Ситуация аналогична проекту закона о крабовых аукционах, опубликованному в начале февраля, когда документ, способный оказать серьезное влияние на работу отрасли, разрабатывается без учета позиции самих рыбаков, уверен Герман Зверев.
В Росрыболовстве говорят, что обсуждают пути оперативного решения проблемы с пограничной службой, и межведомственное совещание по этому вопросу должно пройти на этой неделе. В ФСБ не дали комментариев.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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