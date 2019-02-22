В Приморье многодетные не хотят брать в руки мастерок

Газета «Золотой Рог» разбиралась, почему лишь на редких участках, выданных в Приморье семьям под индивидуальное жилищное строительство, реально возводятся дома

Более 7 лет прошло с тех пор, как 8 ноября 2011 года в Приморье был принят краевой закон №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае». Курс на обеспечение бесплатной землей под ИЖС для многодетных российских семей был подтвержден в майских указах президента России Владимира ПУТИНА 2012 года и последующих коррекциях федеральных и региональных законов. Но время показало, что надежды, которые возлагались на эти законы, оказались пустыми. Те многодетные семьи, которым выпало счастье получить желанные сотки под строительство своего дома, в основном пока за дело еще не брались и в ближайшее время браться не собираются.

В одном из интервью в прошлом году тогда еще председатель приморского Совета региональной организации многодетных родителей, а сегодня вице-губернатор Приморья Ирина МЕДВЕДЕВА, на вопрос о том, как активно идет строительство на выданных многодетным семьям участках, ответила, что за все минувшие с принятия законов годы лишь с десяток владивостокских семей возвели себе дома. Да и в целом по краю активного строительства на выданных бесплатно землях не наблюдается.

Денег в бюджетах нет и не будет

По мнению Ирины Медведевой, одной из основных причин удручающего положения с выполнением законов является отсутствие подведенных к участкам дорог и сетей инженерной инфраструктуры, которыми закон обязывает обеспечить участки муниципальные образования. Однако это обеспечение пробуксовывает по ряду причин.

Во-первых, муниципалитеты выделяли и выделяют участки в основном на неосвоенных и отдаленных территориях, обеспечение которых дорогами и инженеркой стоит огромных средств. А средств в муниципальных бюджетах – кот наплакал, и всегда есть более неотложные расходы. Какие-то деньги чудом наскребаются, и отдельные участки постепенно готовятся под возможное строительство. Но в целом эта работа в том же Владивостоке по уже выданным участкам может быть растянута на 15-20 лет, притом, что обеспеченность подъездами к ним, без чего начинать строительство невозможно, составляет около 15%. А регионам изначально было указано, чтобы они по данному закону выдавали наиболее удобные и подготовленные к строительству участки.

Во-вторых, на сегодня по городам и весям Приморья есть выделенные участки, где требуются дорогостоящие мелиоративные или же взрывные работы. К ним муниципалитеты вообще не подступаются по причине их дороговизны.

В-третьих, те небольшие земельные резервы приморских городов и сел, где участки под ИЖС для многодетных можно было выделить на территориях, имеющих подъезды и инженерные сети, исчерпаны. В том же Уссурийске, если сначала выделялись участки именно на таких землях, то теперь – на окраинах, где под ИЖС требуется более дорогая подготовка.

В общем, надеяться на то, что государственная поддержка этого строительства будет на хорошем уровне – нелепо. Наглядный пример с ЖСК «Остров», на который нашлись 900 млн рублей помощи для инженерных сетей поселка. И несколько многодетных семей, участвующих в этом проекте, это реально почувствовали.

Но подобная помощь не может быть массово распространена на поселки многодетных семей, которые еще непонятно когда смогут быть построены.

При этом многие многодетные семьи просто несостоятельны вести строительство. Например, как может осуществить это право многодетная мать-одиночка с Чуркина, задолжавшая коммунальщикам несколько сот тысяч рублей!

















Выбор вслепую

Если откровенно, то многих многодетных приморцев выданные им «халявные» участки просто не устраивают. И не столь важно по каким причинам. Участки предлагались не на выбор, как «дальневосточные гектары» - куда пальцем покажешь, а, в основном, по результатам слепой жеребьевки. Брали эти участки потому, что давали бесплатно!

Прозрение стало наступать, когда налоговая начала присылать извещения по уплате налогов. Для некоторых стало открытием, что на 10 соток с семьи надо заплатить порядка 6,5 тыс. рублей, притом что участком невозможно пользоваться даже в качестве огорода. Один счастливый многодетный участник форума сайта «Владмама» отметил, что его просто ошеломило подобное извещение, когда в нем было прописано заплатить налог в размере 7 тыс. рублей на каждого члена семьи. Вероятно, это была ошибка.

Для других стало открытием, что порубочный билет может им обойтись в несколько десятков тысяч рублей, поскольку земля вроде бы уже твоя, а деревья на ней - государственные, и само государство убирать их с твоей земли не собирается, пока ты за это не заплатишь.

Жеребьевки разъединили многих, которые желали бы строиться рядом. Зато свели вместе «вола и трепетную лань» - тех, кто уже готов строиться и кто мечтает приступить к строительству лет через десять, тех, кто еще ничего не решил и тех, кто просто рассчитывает более-менее побыстрее выгодно продать участок и не заморачиваться ИЖС. Ряд опросов многодетных показал, что о продаже участков подумывает большинство из получивших. Некоторые оформляют их только по этой уважительной причине, а не чтобы владеть и строить.

Статистика говорит, что по-настоящему остро нуждающихся в жилье многодетных семей в 2016 году по России было всего около 150 тысяч из общего числа 1,2 миллиона. То есть, у большинства какое-то жилье есть, и если оно в достаточной степени устраивает, то активного ИЖС многодетных семей по определению быть не может. Хотя более 450 тысяч семей все же подали заявления на получение участков.

Вероятно, изначально при бесплатной выдаче земли под ИЖС надо было делать ставку на тех, кто может и будет строиться, и группировать их территориально, а остальных две трети – «колеблющихся», «не имеющих средств» и не готовых к строительству по иным причинам – отодвигать в очереди пока не «созреют».

Понятно, что неравномерное, идущее вразнобой индивидуальное строительство на конкретной территории отложит на неопределенное время возведение на ней детских садов, школ и пр., что предложено генпланами, например, в районе бухт Лазурной и Емар. И это особенно долго будет лихорадить тех, кто первыми построят свои дома.

С мечтой о многоэтажке

Другой нюанс – далеко не все многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, мечтают об индивидуальном доме или особнячке. Многие бы с удовольствием решали эту проблему через многоэтажное жилье, если бы закон предусматривал бесплатное выделение участков многодетным и под МКД там, где проблем с сетями и социалкой в принципе нет. Где не надо сильно ломать голову с устройством на работу, как до нее добираться, где отовариваться, получать разные услуги и пр.

Кстати, решение в виде многоэтажных построек рациональнее и для такого города, как Владивосток, где и многоэтажное строительство испытывает острый дефицит земли. И вопрос выбора – то ли под частную застройку вдоль Уссурийского залива будут вырублены сотни гектаров, то ли всего десяток-другой. Это пока не осознано. Общественность города сегодня почему-то сильно шокирует вырубленный сквер в центре Владивостока, а вот оскальпированные от леса гектары на окраинах почти не волнуют.

Альтернатива есть

Ряд регионов в рамках своих законов предложил многодетным семьям выбор: либо участок под ИЖС, либо денежная компенсация – и решайте свой жилищный вопрос как вам нравится самим. В минувшем году, например, на Ямале такие компенсации на семью были определены в 1,5 млн рублей.

Сегодня кадастровая цена одного участка под ИЖС для многодетных во Владивостоке находится в пределах 1,6-2,5 млн рублей. По сути, это те самые деньги, которые можно пустить на компенсации. То есть, администрация города могла бы не раздавать участки бесплатно, а продавать для формирования компенсационного фонда реальным лицам и компаниям, которые действительно могут строить индивидуальное жилье, имея на это деньги. Плюс – сокращение расходов на дороги и инженерку. Они могут быть переложены с муниципального и регионального бюджетов на застройщиков (а на каждый выделенный участок по нормам требуется около 800 тыс. рублей). То есть, говорить, что денег на подобные компенсации у города или региона нет, было бы неправильно.

Опять же, и у нас в регионе имеется подобный опыт – нашлись же в прошлом году по 1 млн рублей для молодых уссурийских семей в качестве выплат из бюджетов всех уровней для улучшения жилищных условий! Значит такой вариант может быть применим и в отношении многодетных семей.

В некоторых случаях эти компенсации могли бы и как-то иначе улучшить жизнь многодетных семей – помочь погасить коммунальные долги, купить детям какую-то обновку, какое-то время арендовать удобное жилье и пр. Или вместо жалких 10-12 соток замахнуться на «дальневосточный гектар», который, оказалось, и получить проще, и использовать можно не только для строительства дома, но и для более-менее приличного натурального хозяйства.

В общем, назрела необходимость как-то иначе взглянуть на неработающий региональный закон №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», пересмотреть его, чтобы заставить работать. Или же – расписаться в неспособности региона выполнять этот закон и отказаться от него вообще.

Вдогонку за невысокой рождаемостью

На рабочем совещании в администрации Владивостока в середине сентября 2017 года отмечалось, что участки под строительство своего дома были выданы уже половине многодетных семей города, но еще 1 983 семьям, подавшим заявления и состоящим в реестре, их еще не выдали. Печальная ситуация только усугубилась. В конце минувшего года администрация Владивостока сообщила, что по состоянию на 26 декабря потребность в земельных участках под ИЖС для многодетных семей, состоящих в городском реестре, увеличилась до 2 461, то есть за 15 месяцев – на 478. А выдали за это же время, судя по статистике, всего около 40 участков, и потребность очереди удовлетворялась примерно на 10% от ее роста.

В социальных сетях появилась информация, что в конце прошлого года на слушаниях по участкам, предлагаемым под ИЖС для многодетных семей, присутствовавшие несколько десятков участников обсуждения проголосовали против такого предоставления. Два представителя от многодетных семей со своими мнениями оказались в меньшинстве. При этом в социальных сетях предположили, что участки, в которых отказали многодетным семьям, затем будут выставлены на какой-либо закрытый аукцион, где уйдут в руки тех, кто организовал голосование против их бесплатного предоставления.

Безусловно, городу выгоднее продавать участки под ИЖС, нежели выдавать бесплатно. Вместо хлопот и расходов, которых требует выполнение закона 837 КЗ, город может беспроблемно пополнять свой бюджет, продавая участки желающим.

Дороги протянулись к «Лазурной»

Вместе те с тем нельзя говорить, что в направлении развития инфраструктуры ничего не делается. В ноябре прошлого года генподрядная компания «О.С.К.-1» и субподрядная ООО «Вектор-Строй» приступили во Владивостоке к прокладке дорог, предусмотренных генпланом поселка для многодетных семей в районе бухты Лазурной. В настоящее время здесь выполнены два пересекающихся отрезка дорог микрорайонного значения. Один – от трассы вдоль Уссурийского залива в районе д/о «Садко» вглубь будущего массива поселка, и второй – параллельно трассе. Дороги поселка выполняются пока в грунте.

Как отметил руководитель «О.С.К.-1» Георгий БИТАРОВ, объем работ, который требовалось выполнить, выполнен. Уложены 7 труб для водоотведения, сделаны переезды. Но на этом строители снимаются с объекта – контракт с городом по прокладке дорог в районе будущего здесь поселка для многодетных семей завершен.

Георгий Саркисович отметил, что уже выполненные строителями участки дорожной схемы позволят некоторым из многодетных семьей уже в этом году начать строительство своих индивидуальных домов в этом районе. Однако, чтобы эта возможность появилась у всех остальных, необходимо сделать еще довольно большой объем работ по устройству грунтовых дорог, предусмотренных здесь дорожной схемой.

Напомним, что о готовности подать сюда будущим сотням застройщиков электричество в середине прошлого года уже заявили энергетики. В АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» тогда заявили, что выполненные работы по обеспечению участков, выделенных многодетным семьям Владивостока в районе бухты Лазурная, технически позволяют подключать их с максимальной мощностью энергопринимающих устройств для одного участка до 15 кВт включительно. Процедура подключения тогда же была прописана и предложена будущим потребителям. Тогда энергетики выполнили реконструкцию подстанции «Лазурная» с переводом на напряжение 110 кВ, увеличив установленную мощность этого энергообъекта в четыре раза. Энергетики отмечают, что энергообеспечение жилья многодетных семей в этом районе будет устойчивым и беспроблемным.

Что касается систем водоснабжения и водоотведения, то по ним от Приморского водоканала аналогичной информации по готовности обеспечить поселок питьевой водой пока что не было.

КСТАТИ

Церковь предлагает погашать ипотеку семьям с шестью и более детьми

Русская православная церковь подготовила предложения в поддержку многодетных семей в России, одно из которых касается решения вопроса с жильем.

В перечне церковных предложений, поступивших в «Интерфакс», предлагается, в частности, предоставлять ежегодные субсидии на погашение ипотечного кредита семье в случае рождения четвертого ребенка. Если семья имеет шесть и более детей, за нее предлагается полностью погашать ипотечный кредит за счет средств бюджета.

Кроме того, многодетным семьям предлагается установить фиксированные ставки по потребительским кредитам, а также предоставлять дополнительные ссуды для организации бизнеса, безвозмездно выделять садово-огородные и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного и фермерского хозяйства.

На фото: Освоение участков для многодетных начинается с вырубки леса. На этом зачастую и заканчивается.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.