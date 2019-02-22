Как бухгалтер из Приморья стала крупье в арабском казино

За нее уже предлагали пятьдесят верблюдов...

Казино тщательно охраняют свои тайны, заботясь о репутации. Работникам запрещено делиться инсайдерской информацией под угрозой увольнения. Именно поэтому в нашем материале о работе профессионального крупье его герой, вернее - героиня, останется анонимной.

Крупье - девушка, ей 27 лет. Окончила ВГУЭС по специальности бухгалтер. Именно в университете на ярмарке вакансий и откликнулась на предложение от Tigre de Cristal отучиться в школе крупье. Отработав там два года, получила предложение от казино в Марокко. Сейчас пошел второй год работы в стране верблюдов, девушек с низкой социальной ответственностью и игроков с восточной спецификой. Рассказ о профессии пойдет от первого лица.





Портрет идеального крупье

Какие качества требуются для этой работы? Ты должен быть стрессоустойчивым и коммуникабельным, как бы заезжено это ни звучало. Именно крупье создают позитивную атмосферу за столом и стараются гасить конфликты. Обязательно умение хорошо и быстро считать, иначе вы просто не сможете работать. А мелкую моторику рук вполне можно развить в процессе работы.

Сколько длилось обучение? В Tigre de Cristal мы обучались три месяца, и еще пять помогали обучать новую смену. Казино еще не открылось, а нас уже нужно было куда-то девать. Сейчас, пообщавшись с иностранными коллегами, я делаю вывод, что в среднем обучение по миру длится от двух недель до полутора месяцев.

Карьерная лестница в Вегас

Карьерный путь зависит от казино, в котором вы работаете. Давайте рассмотрим идеальный вариант. За столом есть две позиции: дилер - человек, который раздает карты или крутит рулетку, и инспектор, который ведет игроков и контролирует игру, а также решает конфликтные ситуации. Зона, где находятся игральные столы или рулетки называется пит. Именно за нее отвечает пит-босс. Он решает, кто из дилеров за каким столом сегодня работает, расписывает их смены и решает конфликтные ситуации, если они совсем серьезные. Высшая ступень - главный менеджер.

У дилеров есть несколько категорий. Когда ты окончил школу, то получаешь 4-ю категорию, которая считается самой низшей. Дальше ты растешь по категориям в процессе работы. Раз в три месяца проходит переаттестация. В какой-то момент ты можешь дорасти до дилера-инспектора, а там, если повезет, стать пит-боссом. Чтобы из нижних позиций дорасти хотя бы до инспектора, необходимо около 1,5 лет.

В том казино, где я работаю сейчас, немного другая система. Тут, чтобы стать инспектором, нужно знать французский и прожить минимум лет пять на территории страны.





Правила для крупье

Правила довольно строгие. Ногти должны быть короткие, чтобы не мешали тебе резать фишки или тасовать карты. Если в казино приходят твои родственники или друзья, то ты обязан доложить об этом начальству. Тебя не поставят за их стол, чтобы избежать возможности сговора и обмана казино. За столом никогда нельзя обсуждать политику и религию, ведь это может вызвать конфликт. Еще тебе нельзя обсуждать ни с кем свою зарплату. С опозданиями все просто. Первый раз ты получаешь устное предупреждение, затем письменное, а на третий раз - увольнение.

Очень серьезный проступок - обсуждение клиентов вне стен казино. Был у нас случай, когда крупье ехала домой после смены в автобусе и обсуждала с приятельницей ночного гостя, который крупно проигрался. В этом же автобусе ехали родственники проигравшего. Им очень не понравился такой поворот событий, они пришли с претензиями в казино, девушку уволили. А другая девушка увидела бывшего мужа своей подруги за игорным столом, написала ей. В итоге разразился скандал, казино провело расследование, виновницу уволили.

Я не имею права играть в казино еще полгода после увольнения. А если меня заметят в подпольном казино, которые называются катраны, то будут большие проблемы.

В катранах нет черных списков, охраны и постоянного местоположения. Там игроки оттягиваются на полную катушку. Они могут себе позволить избить дилера, кинуть ему деньги и сказать «чтоб в следующий раз все было готово». Могут разгромить казино от бешенства, подраться сильно. Такие подпольные организации держатся на одном - двух крупных игроках.

Мифы об игорном бизнесе

В казино нет ни окон, ни часов - это правда. Люди не должны задумываться о времени, которое здесь провели. Нам запрещено не только носить наручные часы, но и вообще отвечать на вопрос «который час».

А вот рассказы о том, что с крупным выигрышем люди из казино не уйдут - ложь. Самый крупный выигрыш на моей памяти был 150 тысяч долларов за ночь. Счастливчик сложил их в целлофановый пакет из магазина и ушел домой в отличном настроении. В казино выигравшему могут предоставить охрану и довезти до дома. Дело в том, что существуют «стервятники», которые высматривают тех, кто срубил куш, и передают эту информацию своим подельникам. Дальше человека могут ограбить и избить в его подъезде. После пары таких прецедентов крупные игроки стали приходить с телохранителями.

Элитные закрытые игры для крупных игроков - правда. Для этого существуют специальные залы с охраной. Что значит крупный игрок? Тот, кто может поставить за один спин, то есть оборот рулетки пять-десять тысяч долларов.

Самый раздражающий и живучий миф - магниты под столом с рулеткой. Находятся каждую смену игроки, уверенные, что инспектор нажимает на какую-то педальку или кнопку, которая притягивает шарик, чтобы никто не выиграл.

Казино - это выверенные математические схемы. Абсолютно все игры просчитаны почти идеально. Если кто-то выиграл много денег, это не значит, что казино останется в минусе. Все остальные ведь проиграли. У казино в любой игре есть определенный процент, который будет всегда. На рулетке он составляет 2,7%, в остальных играх - поменьше. Помню случай, когда у нас еще в России сняли выигрыш с автомата в 5 миллионов рублей, а закинули в него за вечер 8 миллионов.

Черное, красное, зеро…

Рулетка - самая сложная игра для крупье, и самая желанная для игроков. Она каждый раз разная. Ты должен постоянно считать, умножать, складывать. Ты должен запомнить все устные ставки за то время, пока закручиваешь шарик. Еще и успеть принять деньги и отдать сдачу. Именно в рулетку обожают играть крупные игроки. Она доставляет много эмоций, потому что ты быстро выигрываешь, так же быстро проигрываешь. Это в покере люди могут сидеть часами, думать, метать карты, а тут только скорость и математические способности.

Повышение мужской самооценки

Казино - мужское царство. Женщины приходят туда исключительно как спутницы, ну, может, попробуют сделать пару ставок. Зачем люди играют в казино? Есть хорошая версия, что это, прежде всего, повышает самооценку игрока. Я часто видела, что игроки испытывают невероятный кайф, когда на них обращено слишком много внимания. Он начинает выигрывать, набегают зрители, которых мы называем «чайки», кричат ему, он раскидывает деньги. К сожалению, есть и зависимые игроки. Однажды я стояла на рулетке, ко мне подошёл довольно странный парень, который просто умолял попасть шариком на определенный номер. Он приехал на машине из Питера, заложил ее в ломбард и пошел играть в казино...

А игроки кто?

Есть ли отличия в игре русских ребят? Да, они играют очень быстро. Здесь же приезжает множество мусульман из Саудовской Аравии, которым все в новинку. Он сходил в бар, выпил, тут вспомнил, что можно сходить в казино. Они не понимают, куда попали, постоянно медлят. Им кажется, если видел много фильмов про игры, то уже все умеешь и знаешь.

Во Владивостоке основной контингент игроков - китайцы. Для них, на момент моего отъезда, было 8 комнат, где играли в баккару. Играли мощно, в какие-то моменты одна ставка достигала миллиона юаней.

Силу любви тут меряют в верблюдах

Как девушка, я периодически сталкиваюсь с приставаниями. Ты должна перевести тему, предложить выпить еще, например. Если не получается, должен помочь инспектор. Как только проявляется агрессия, то приходит охрана.

При этом нам можно заводить отношения друг с другом. Очень часто крупье заводят романы с коллегами, создают семьи, рожают детей. За границу, кстати, предпочитают брать семьей. Видимо, так меньше риска, что работник не выдержит разлуки с любимым человеком или будет работать хуже из-за тоски.

Был у меня тут случай, что за меня менеджеру предлагали 50 верблюдов. Замуж хотели взять сильно.

Тут, в мусульманской стране, вторые жены - вообще не редкость. У местных женщин считается большой удачей найти себе какого-нибудь европейца, который купит квартиру и будет прилетать к тебе раз в полгода. Те, кому так еще не повезло, сидят у нас в казино, выслеживая добычу. Девушки красивые, похожи на популярных инста-блогерш с идеальным макияжем. Самое забавное, что у каждой «ночной бабочки» есть прикормленный водитель такси, который подъезжает к казино, привозит ей паранджу. Сами понимаете, Восток - дело тонкое.

Манят огни Лас-Вегаса…

Мои скромные мечты поработать крупье в Лас-Вегасе или Макао, думаю, сбудутся еще не скоро. В Вегасе все дилеры - это взрослые коренные жители лет пятидесяти. В Макао тоже не принимают на работу иностранных граждан. А в Марокко, наоборот, очень ценится персонал с европейской внешностью.

Сейчас я хочу вновь сменить страну проживания. Наши крупье популярны в Грузии, где в одном Батуми около 20 казино. В Камбодже сейчас набор персонала в онлайн-казино. Можно рассмотреть Черногорию, Камерун и Ирак. Последний примечателен тем, что вы целый год не сможете выйти из гостиницы, где находится казино. Максимум, это вас посадят в броневик и отвезут в супермаркет с охраной. Зато оплачивают все расходы, а зарплата выше средней по миру примерно на 700 долларов. В России средняя зарплата крупье - от 600 до 1000 долларов, это зависит от города. В мире - около 1200-1300 долларов.

Есть вариант работы на круизном лайнере. Работники казино, в отличие от остального персонала, могут выходить в портах на остановках и гулять в свое удовольствие по городу. Отбор довольно строгий, помимо опыта работы и хорошего английского, вы должны обладать идеальным здоровьем.

КСТАТИ

Получите черную карту

В «черный список» казино можно попасть за обман в игре, агрессию к работнику и, конечно, драку.

У нас была стычка крупного игрока в рулетку с двумя игроками в блэкджек. Последним не понравилась очень эмоциональная игра «рулеточника», и завязалась драка. Одному разбили стакан об голову, игроки в блэкджек быстро проиграли, и все получили почетное место в «черном списке». Кто на три месяца, а кто и на год.

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.