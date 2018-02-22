Бизнес-Премия стартовала!

В Приморье начался первый этап XIV Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года»

15 февраля стартовала ежегодная региональная Бизнес-Премия Приморского края «Компания года и Менеджер года». В середине апреля будут определены лидеры приморского бизнеса по итогам 2017 года.

Напомним, краевой конкурс для крупного и среднего бизнеса учрежден Издательской компанией «Золотой Рог» и Администрацией Приморского края в 2004 г. Организатором и непосредственным исполнителем проведения конкурса выступает Издательская компания «Золотой Рог» при содействии регионального бизнес-сообщества.

Основной целью конкурса является выявление и поощрение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества, утверждение в крае принципов социального партнерства бизнеса и государства в достижении общественного согласия, а также:

- пропаганда достижений ведущих региональных компаний и менеджеров Приморского края;

- формирование принципов открытости регионального бизнеса и положительного образа предпринимателя в общественном сознании приморцев;

- улучшение инвестиционно-делового климата в Приморском крае;

- взаимодействие общества, бизнеса и власти в обустройстве комфортной среды для жизни населения Приморского края.

Оргкомитет ХIV Краевой Бизнес-Премии:

КОСТЕНКО Александр Иванович, первый вице-губернатор Администрации Приморского края – председатель Оргкомитета;

БАРКОВА Елена Степановна, заместитель председателя Оргкомитета, исполнительный директор.

Члены Оргкомитета:

БАУКОВА Наталья Георгиевна, руководитель ТО Федеральной службы госстатистики по Приморскому краю;

МАСЛОВЕЦ Владимир Иванович, председатель Отделения ПФР по Приморскому краю

МАШУНИН Иван Александрович, начальник отдела развития предпринимательства администрации Приморского края

КЛИМЕНКО Олег Викторович, первый заместитель главного редактора газеты «Золотой Рог»;

ПУШКАРЕВ Андрей Николаевич, главный редактор Издательской компании «Золотой Рог».

Краевая Бизнес-Премия проводится по 4-м номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес» по итогам минувшего года. 14-ю Бизнес-Премию уже поддержали Дальневосточный банк, «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, ГК «Альфа секьюрити систем», Дальневосточный макрорегион «Теле2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «EKKER». Информационное сопровождение – десятки медиаструтур региона. Благодаря их поддержке, участие в конкурсе бесплатное, отбор – рейтинговый, а значит победители будут избраны объективно.

Жюри конкурса - Экспертный совет из 50 профессионалов. Председатель Экспертного совета - Костенко Александр Иванович.

Сроки проведения. В текущем году конкурс будет проходить в 2 тура голосования:

1.02-20.02.2018 г.– подготовительный этап: формирование Оргкомитета, Экспертного совета, состава партнеров и спонсоров конкурса;

15.02.2018 г. - официальный старт Бизнес-Премии Приморского края;

27.02-20.03.2018 г. - формирование шорт-листа ТОП-25 по номинациям Премии;

20.03-03.04.2018 г. – полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25.

03.04-17.04.2018 г. – финал, голосование во 2-м круге ТОП-4.

17.04 - 18.04.2018 - проведение Церемонии награждения победителей.

По всем вопросам участия просьба обращаться в рабочую группу Оргкомитета Бизнес-Премии к Екатерине ПАНЬШИНОЙ, тел.: 8 (423) 245-0394, 245-0485, email: priem@zrpress.ru

Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края - DV-rating.Ru.