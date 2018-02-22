В Приморье налоговая додавила судоремонтников

ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) пошло на мировую с Федеральной налоговой службой (ФНС) по г. Находка Приморского края, гарантировав погашение задолженности по налогам в размере 234 млн рублей. В итоге иск мытарей о банкротстве завода оставлен без рассмотрения.

В том числе задолженность завода перед региональным и местным бюджетами на данный момент составляет 1 млн 591,677 тыс. рублей, перед федеральным бюджетом – 232,516 млн рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», иск о банкротстве НСРЗ был подан 29 сентября 2017 года. До этого иски о банкротстве завода подавали ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО «Интрарос» (Владивосток, входит в «Русскую рыбопромышленную компанию», РРПК). В дальнейшем оба заявителя отозвали иски еще до рассмотрения судом после достижения договоренностей с заводом о погашении долга.

Основными видами деятельности Находкинского СРЗ являются ремонт судов и кораблей различного класса и назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. Завод ежегодно получает крупные контракты от структур «Роснефти» и «Транснефти». 100% акций ПАО «НСРЗ» принадлежит зарегистрированному в Москве АО «МП Групп», единственным владельцем которого является гендиректор и единственный владелец московского ЗАО «Дальневосточные инвестиции» Михаил ПОЛЕТАЕВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.