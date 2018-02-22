Рыба заплыла в программу

Глава Росрыболовства предостерег ученых: исследования ради исследований никому не нужны

Росрыболовство утвердит комплексную целевую программу научных исследований и разработок до 2030 года. В актуализации проекта и его реализации будет задействован потенциал РАН и возможности отраслевых вузов. Документ обсудили на научно-практической конференции «Наука о море в интересах России», которая проходила 15-16 февраля во Владивостоке, сообщила пресс-служба ведомства.

Проект новой комплексной целевой программы научных исследований и разработок в интересах рыбного хозяйства РФ на 2018-2022 годы и с перспективой до 2030 года разработан отраслевыми научно-исследовательскими институтами в 2017 году по поручению Росрыболовства.

«Конкуренция за биоресурсы Мирового океана растет. Во многих конвенционных зонах не угасают споры о распределении национальных квот, где-то до сих пор не удалось найти решения по ключам их распределения. При этом конкурентное преимущество имеет то государство, которое обладает наиболее полной информацией о состоянии спорных биоресурсов и может убедительно, научно обоснованно отстаивать свои национальные интересы», – отметил директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН.

Внимание к этим национальным квотам в конвенционных районах не случайно. Россия добывает за пределами ИЭЗ более миллиона тонн, и запасы сырья в этих районах могут принести еще около 1 млн тонн вылова. Реальный резерв российской сырьевой базы в Мировом океане составляет около 1,5–1,7 млн тонн дополнительно к достигнутому вылову и может быть реализован уже в ближайшие годы при активизации ресурсных исследований в конвенционных и открытых районах Мирового океана. В программе отмечено, что для наращивания вылова за пределами ИЭЗ России необходимо провести исследования в наиболее перспективных районах. Северная Атлантика (треска, сельдь, путассу, скумбрия) может суммарно обеспечить до 800 тыс. тонн; Центрально-Восточная Атлантика (ставрида, скумбрия, сардина) – до 250 тыс. тонн; Северная и Южная Пацифика (сайра, скумбрия, сардина иваси, ставрида) – до 200 тыс. тонн; Южный океан, зона АНТКОМ (криль, клыкачи, кальмары) – до 500 тыс. тонн.

Важнейшей целью развития отраслевой науки, по словам директора ВНИРО, должно стать достижение мирового лидерства в рыбохозяйственных научных исследованиях и инновациях. За последние 10 лет российский вылов водных биоресурсов за пределами российских вод вырос на 26% и составил в 2016 году более 1 млн тонн.

Но чтобы получить наделение квотами, государству будет необходимо доказать свою научную эффективность в изучении определенного ресурса. Но пока Россия, несмотря на недостаточное финансирование, умеет убедить иностранных партнеров в своих отраслевых научных компетенциях. Приоритет исследований пока все же отдается тем видам биоресурсов, добыча которых может принести отрасли экономическую выгоду.

Так, по словам директора ВНИРО, в последние годы основные силы и средства (более 90%) отраслевой науки направляются на ресурсные исследования высоколиквидных запасов, а низколиквидные, в том числе пресноводные, изучаются по «остаточному» принципу. Таким образом, рыбохозяйственные исследования сегодня трудно считать комплексными и целевыми.

«Еще одной проблемой является очень короткий горизонт планирования – в большинстве случаев программы НИР утверждались на один год. При таком подходе отраслевая наука не могла обеспечить не только инновационного рывка, но даже защиты в полной мере интересов российского рыболовства», – пояснил специфику документа Кирилл Колончин.

Со своим видением исследований выступили и представители академии наук. Ведь программа подразумевает плотное взаимодействие двух различных структур. При этом эксперты считают, что подведомственность науки может сказать на эффективности выполняемых работ.

Между тем, вице-президент, академик РАН Андрей Адрианов оценил КЦП как достаточно сбалансированную и хорошо разработанную. «С учетом замечаний коллег из РАН сходимся, что эта амбициозная программа может быть выполнена именно консолидированными усилиями всего научного сообщества, с привлечением РАН и вузов», – отметил академик.

Он призвал коллег из НИИ и бизнеса присматриваться к тем наработкам, которые уже есть у академической науки, в том числе технологии оценки запасов некоторых видов водных биоресурсов, изучения глубоководных экосистем, использовать возможности генетического мониторинга, методику токсикологических исследований.

«Мы будем только рады, если наши наработки будут востребованы со стороны коллег из прикладных НИИ. Например, с помощью генетического мониторинга можно предсказать, что может произойти с популяцией в ближайшее время. Мы можем дополнить друг друга, объединить усилия. Нам интересно выступить более широким фронтом для выполнения задачи государственного масштаба – государственной комплексной целевой программы, и мы присоединимся к этой работе», – добавил Андрей Адрианов.

А вот глава Росрыболовства предметно высказался, что государству нужно от ученых, и зачем в рамках программы консолидируют научные усилия. Основные индикаторы и показатели новой КЦП определены стратегией развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Среди них рост объема вылова к 2022 году на 3,8% – до 6 млн тонн, увеличение оцененного потенциала сырьевой базы до 5,45 млн тонн в 2022 году, 6,5 млн тонн – к 2030 году, рост производства аквакультуры до 600 тыс. тонн, наращивание доли отечественной продукции на внутреннем рынке до 80-90% и рост душевого потребления рыбы до 25,5 кг к 2030 году.

«Достижение целевых показателей актуализированной долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплека невозможно без формирования комплексной целевой программы научных исследований. Совместная работа с РАН дает дополнительные возможности для отраслевой науки глобально оценить перспективы развития мирового рыболовства, сделать прогноз с учетом комплексных подходов и многофакторного анализа. «Уверен, что сегодня открываются новые варианты совместных исследований для изучения перспективных районов промысла, таких как Арктика. Первые шаги уже сделаны: готовится соглашение по взаимодействию между Росрыболовством и ФАНО, в плане - совместная экспедиция на ледоколе «Келдыш», которая позволит провести комплексные исследования лососей на Дальнем Востоке по поручению Аркадия Владимировича ДВОРКОВИЧА. Активно занимаемся также разработкой совместной программы исследований отраслевых НИИ и РАН по Антарктике», – отметил Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что в ситуации обострения конкуренции за доступ к биоресурсам мирового океана, возможность аргументировать свою позицию, опираясь на серьезные научные обоснования, играет важнейшую роль. Многие эксперты утверждают, что вылов в Мировом океане, стабилизировавшийся в последние годы на уровне 90-93 млн тонн, является предельным, и дальнейший рост производства рыбной продукции возможен только за счет аквакультуры. Вместе с тем, в Мировом океане есть еще ресурсы, которые могли бы вылавливаться без ущерба для экосистем, но по различным причинам до сих пор не освоены. Только в России этот недоиспользуемый ресурс составляет около 40% от современного национального вылова, подобные резервы имеются и у большинства других прибрежных стран.

При этом глава Росрыболовства акцентировал внимание, что исследования ради исследований никому не нужны. Он предостерег представителей РАН от исключительно академического подхода, когда итоги проведенных исследований потом оказываются абсолютно невостребованными.

Что касается скелета программы, то она подразделяется на шесть основных разделов (направлений исследований), в том числе рыбохозяйственный мониторинг водных биоресурсов и среды их обитания, разработка научного прогноза вылова (ОДУ и РВ), разработка научных основ правил рыболовства, научное обеспечение интересов российского рыболовства в Мировом океане, научное обеспечение развития аквакультуры, приоритетные и прикладные исследования в интересах рыбного хозяйства России. Каждый из перечисленных разделов включает подразделы по бассейновому принципу.

Виталий МОРОЗОВ.