Новые стандарты жилья не должны привести к росту цен на квартиры

Новые стандарты жилищной застройки, которые разрабатывают Минстрой РФ, АИЖК и КБ «Стрелка», не приведут к росту цен на квартиры, считает гендиректор АИЖК Александр ПЛУТНИК.

«Чтобы показать, каким может быть стандартное жилье, Минстрой, АИЖК и КБ «Стрелка» при поддержке правительства РФ проводят конкурс архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки. Мы посмотрели то предложение, которое сегодня есть на рынке. Посмотрели, сколько стоит квадратный метр, и дали задание архитекторам уложиться в 40 тыс. рублей за квадратный метр, чтобы внедрение этих стандартов не привело к существенному удорожанию», - сказал он на Инвестиционном форуме в Сочи.

Александр Плутник добавил, что стандартное жилье будет соотноситься с международными требованиями и должно сделать доступным жилье высокого качества.

Сегодня над стандартами качества городской среды работают Минстрой, АИЖК и КБ «Стрелка». Документ должен пройти общественное обсуждение и стать обязательным к исполнению.

Открытый международный конкурс архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки в России стартовал 11 октября 2017 года. Заявки принимались в течение полутора месяцев. На конкурс было прислано около 1 тыс. проектов из 39 стран, в том числе из Италии, Испании, Франции, Нидерландов и Индии. В народном онлайн-голосовании за лучшие проекты приняли участие более 30 тыс. человек.