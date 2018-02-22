Стотысячные метры

Цены на квартиры во Владивостоке неумолимо растут

Средняя стоимость квадратного метра в новом доме во Владивостоке уже приблизилась к 100 тыс. рублей, тогда как еще год назад цены начинались от 70 тыс. Казалось бы, дальше расти некуда, кошелек у потребителя не бездонный, однако, эксперты утверждают, что с выходом поправок к закону о долевом строительстве, растущей доступностью ипотеки, а также на фоне роста покупательской активности, цены на жилье в краевом центре будут только расти. О текущей ситуации на рынке жилой недвижимости Деловой газете «Золотой Рог» рассказали участники рынка.

Стоимость недвижимости в приморской столице - самая высокая на Дальнем Востоке. Цены на квартиры во Владивостоке обогнали все российские города, занимая третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые застройщики оправдывают жуткие накрутки на жилье непомерными аппетитами определенных структур. Мол, взяточничество и коррумпированность зашкаливает. 100-процентную накрутку на метры строители объясняют просто: «Нам тоже выживать надо».

Цена зависит от класса

Владимир ЗАКУРКО, директор агентства недвижимости «Метры»:

- На текущий год появились новые интересные объекты. Сдают старые недострои. Один квадратный метр в новом доме сейчас уходит за 90-100 тыс. рублей. Подорожала вторичка, но не критично. Здесь относительно свежие квартиры предлагают по цене от 90 тыс. рублей за квадрат. Покупка квартиры – это почти всегда решение «жилищного вопроса». Большинство покупателей предпочитают уже готовое жилье в определенном районе с инфраструктурой. А новостройку нужно, во-первых, ждать, во-вторых – нести затраты на ремонт. Хотя уже сейчас на рынок выходят и проекты с отделкой, и проекты, в которых квартиры будут продаваться только после сдачи дома.

В новых домах цена зависит от класса. В среднем, эконом-класс предлагается от 65 до 75 тыс. рублей за 1 кв. метр. Комфорт – 90-100 тыс. рублей, бизнес-класс – от 110 до 130 тыс. рублей.

На вторичном рынке цены также сильно зависят от типа жилья и расположения. Средняя стоимость квадратного метра в целом по городу – чуть больше 90 тыс. рублей за кв. м.

«Количество возводимых объектов в прошлом и текущем годах остается примерно на одном уровне. Сейчас приостановлено строительство некоторых крупных объектов, один из них – Снеговая Падь, микрорайон Д. Поэтому количество предложений несколько снизилось. Что касается перспективы, на рынок выйдут еще несколько объектов, но это пока не повлияет кардинально на рынок новостроек», - говорит гендиректор ООО «Городской Риэлторский Центр» Сергей КОСИКОВ.

Специалисты отмечают, что на старте продаж цены в новостройках, безусловно, ниже аналогичных квартир на вторичном рынке. Однако, однокомнатная квартира в сданной новостройке будет стоить дороже, чем квартира в стоящей рядом «хрущевке».

«На самом деле сейчас очень дорогие загородные дома. Во-первых, учитывается земля, во вторых, по комфортности проживания и количеству полезной площади дом в 100 кв. метров соответствует квартире примерно 60 кв. метров. Новые дома площадью около 40 кв. м – соответствует однокомнатной квартире, 60 кв. м. – двухкомнатной. Это то, что наиболее востребовано. А вообще – рынок пока не насыщен и съедает практически все форматы – лишь бы цена соответствовала качеству», - прокомментировал Сергей Косиков.

Отсутствие дольщиков приподнимет цены

Еще одним неблагоприятным фактором, влияющим на цену, могут стать поправки в сфере долевого строительства, вступившие в силу с 1 января 2018 года. Новые правила ужесточают деятельность застройщиков.

В частности, компании должны будут иметь один банковский счет для совершения всех операций. Застройщикам запрещено совершать сделки, не связанные напрямую с привлечением средств дольщиков. По сути, речь идет об усилении контроля со стороны кредитных организаций над средствами строительных компаний. Размер собственных средств застройщика должен быть не менее 10% от проектной стоимости объекта.

«Сегодня застройщики пока только продумывают интересные схемы реализации объектов. Программа жестко ударит по мелким строителям. Ведь прежде чем людям вернуть деньги, застройщик должен пройти процедуру банкротства. Страховые компании своих обязательств могут не выполнить, такие ситуации не редкость», - говорит Владимир Закурко.

По словам экспертов, совсем скоро с местного строительного рынка уйдут компании, не обладающие большими финансовыми ресурсами. Для того, чтобы иметь возможность оперировать собственными деньгами, застройщики пойдут в банки за новыми кредитами. Не исключено предоставление объектов в качестве залогового имущества. Все вышеперечисленное вновь «ударит» по карману потребителя, цена на жилье поползет вверх.

Генеральный директор строительной компании «Стройинвест» Николай СИГИНУР говорит, что с подобной ситуацией за 15 лет работы на строительном рынке они сталкиваются впервые.

«Что, по сути, требуется строителям? Не мешать строить и дать возможность находить финансовые ресурсы, на которые мы имеем возможность вести строительство. Главный вопрос для строительных организаций был и остается неизменным – где взять деньги? Собственных средств не хватает, на деньги дольщиков построить полноценный дом невозможно, а банки с представителями строительной отрасли общаются крайне неохотно. Целевой кредит на строительство я, например, готов взять с удовольствием. Очевидно, что когда деньги есть, дом строится очень быстро, в указанные нормативами сроки и, по сути, нам все равно, кто именно нас сможет кредитовать – банки или иные компании. Что касается дольщиков. Как правило, из 100% потенциальных покупателей квартир в реальности на этапе строительства оплату вносят только 30%. С учетом, что дом обходится в кругленькую сумму (не менее 300 млн рублей), на эти деньги построить практически невозможно», - говорит Сигинур.

Луч надежды

Эксперты считают, что на сегодняшний день особых приоритетов в выборе квартиры для покупателей нет. Востребован комфортный жилой дом, это может быть и малогабаритка, и новый, и старый фонд. «Соломинкой для утопающего» становится ипотека, ставки по которой уверенно ползут вниз.

«Безусловно, за счет доступности ипотеки и ее рекордно низкой ставки увеличилось число покупателей на рынке. За счет доступности ипотечных программ люди будут расширять свои квадратные метры. Также сейчас активно пользуется спросом программа рефинансирования ипотек. Клиент, который брал ипотеку под 12 - 15% сейчас может снизить ее до 9 - 10%. Смена банка при этом никого не остановит, слишком уж ощутима конечная экономия», - говорит Владимир Закурко.

«Росту ипотечного кредитования будет способствовать запуск новой программы государственного субсидирования для семей с детьми, которая предусматривает снижение ипотечной ставки до 6% в течение трех или пяти лет. В целом, в 2018 году банк ВТБ планирует выдать в Приморском крае ипотечных кредитов в объеме не менее 10 млрд рублей», - говорит руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

КСТАТИ

Объем выданных в 2017 году в Дальневосточном федеральном округе ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) превысил 100 млрд рублей, говорится в сообщении Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ.

Таким образом, региональный рынок ИЖК вырос за год почти на 40% и достиг своего рекордного показателя.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам в ДФО за 2017 год снизилась на 2,1 процентных пункта и составила 10,6% (в 2016 году - 12,7%), при этом в декабре этот показатель опустился до рекордно низкого значения - 9,7%.

Анна МАЦОВСКАЯ.