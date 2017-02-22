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В Приморье предприниматели встретились лицом к лицу с контролерами
21 февраля в Кавалерово состоялась первая в истории района конференция предпринимателей, организованная районной администрацией, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Целью конференции стали выборы в Совет предпринимателей района, который выберут путем подсчета голосов за те или иные кандидатуры. Также в конференции приняли участие представители многочисленных структур-контролеров малого и среднего бизнеса. Это налоговики, отделение ПФ РФ, пожарная инспекция, отдел статистики, отдел социальной защиты, сотрудники Роспотребнадзора и другие.
Открыл конференцию глава Кавалеровского района, бывший предприниматель, член ЛДПР Сергей ГАВРИКОВ. Из около 800 индивидуальных предпринимателей района в совещании приняли участие 47 человек. «Главное – чтобы предприниматели, чиновники и контролеры пообщались друг с другом и выстроили определенную коммуникацию»,- отметил Сергей Гавриков. Район дотационный, сложный, из всего бюджета - 450 млн руб. – сам район зарабатывает только 162 млн, остальное – доля краевого бюджета. И в Кавалерово не осталось градообразующих предприятий, бюджет его наполняют как раз предприниматели, малый и средний бизнес. Динамика наличия в районе ИП с 2014 года неуклонно снижается, что говорит о глубоком кризисе в экономике: в 2014 г. было зарегистрировано 1100 предпринимателей, а сейчас около 800. Поэтому так важно знать их проблемы и помогать их своевременно решать. Совет предпринимателей координирует работу малого бизнеса и районной администрации, других структур.
Татьяна МАЦАКОВА, начальник местного управления ПФ, заметила, что Пенсионный фонд с 2010 по 2016 год осуществлял функции по администрированию страховых взносов, но недавно ее передали налоговикам. Страховые взносы – суммы возмездные, это размер пенсии работников разного рода ООО и ИП. Кроме них, у предпринимателей и Пенсионного фонда существует много других общих задач.
Интересную статистику привел начальник ГНИ № 5 в Кавалеровском районе: в 2016 г. местные налоговики недоработали по сбору ЕНВД. По Приморскому краю не выплачено 750 млн зарплат. Нет зарплат – нет товарооборота. Кроме того, налоговики перестали регистрировать кассовые аппараты старого образца. Директор Центра занятости Ольга ДЬЯЧКОВА констатировала, что уровень безработицы в районе превышает среднекраевой почти в два раза. На помощь приходят профобучение и профобразование – одно из направлений действий фонда занятости. Граждан устраивают на временные работы. Информацию о вакансиях предприятия и организации предоставляют ежемесячно.
Сотрудники «Примсоцбанка» рассказали о формах кредитования малого и среднего бизнеса. Сегодня любой предприниматель может оформить кредит от 300 тысяч до 20 млн руб. В обеспечение кредитов берут недвижимость или транспорт. Уполномоченный по правам предпринимателей в крае Николай ГОНЧАРЕНКО не открыл Америку: экономика района деградирует. Закрылись лесопилки, сократили родильное отделение в местной больнице, теперь кавалеровские женщины ездят рожать в Дальнегорск. Главное управление Сбербанка тоже перебралось в Дальнегорск. Чтобы предпринимательство развивалось, нужна благодатная почва. В этом может помочь Совет предпринимателей. Надо не мешать предприятиям, не душить их проверками, а всячески помогать.
Представитель предпринимателей Ирина ГАВРЮШКОВА отметила, что в районе получить землю без связей невозможно. Идет спад деловой активности. Нет условий для развития предпринимательства. Слишком высокие цены на сырье и электроэнергию. Кредиты по таким ставкам, что не захочешь брать. Нет ни одной программы по поддержке товаропроизводителей. Минус – низкая платежеспособность населения.
Закрывая конференцию, мэр района Сергей Гавриков подытожил: «Вы увидели и услышали представителей федеральных структур. Они – за толерантность и взаимодействие…»
Татьяна КУРОЧКИНА, фото автора.
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