www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.86 р. 100 JPY: 50.99 р.
EUR: 61.21 р. 10 CNY: 84.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье предприниматели встретились лицом к лицу с контролерами

22 Февраля 2017, 16:58 | Приморье

21 февраля в Кавалерово состоялась первая в истории района конференция предпринимателей, организованная районной администрацией, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Целью конференции стали выборы в Совет предпринимателей района, который выберут путем подсчета голосов за те или иные кандидатуры. Также в конференции приняли участие представители многочисленных структур-контролеров малого и среднего бизнеса. Это налоговики, отделение ПФ РФ, пожарная инспекция, отдел статистики, отдел социальной защиты, сотрудники Роспотребнадзора и другие.

Открыл конференцию глава Кавалеровского района, бывший предприниматель, член ЛДПР Сергей ГАВРИКОВ. Из около 800 индивидуальных предпринимателей района в совещании приняли участие 47 человек. «Главное – чтобы предприниматели, чиновники и контролеры пообщались друг с другом и выстроили определенную коммуникацию»,- отметил Сергей Гавриков. Район дотационный, сложный, из всего бюджета  - 450 млн руб. – сам район зарабатывает только 162 млн, остальное – доля краевого бюджета. И в Кавалерово не осталось градообразующих предприятий, бюджет его наполняют как раз предприниматели, малый и средний бизнес. Динамика наличия в районе ИП с 2014 года неуклонно снижается, что говорит о глубоком кризисе в экономике: в 2014 г. было зарегистрировано 1100 предпринимателей, а сейчас около 800. Поэтому так важно знать их проблемы и помогать их своевременно решать.  Совет предпринимателей координирует работу малого бизнеса и районной администрации, других структур.

Татьяна МАЦАКОВА, начальник местного управления ПФ, заметила, что Пенсионный фонд с 2010 по 2016 год осуществлял функции по администрированию страховых взносов, но недавно ее передали налоговикам. Страховые взносы – суммы возмездные, это размер пенсии работников разного рода ООО и ИП. Кроме них, у предпринимателей и Пенсионного фонда существует много других общих задач.

Интересную статистику привел начальник ГНИ № 5 в Кавалеровском районе: в 2016 г. местные налоговики недоработали по сбору ЕНВД. По Приморскому краю не выплачено 750 млн зарплат. Нет зарплат – нет товарооборота. Кроме того, налоговики перестали регистрировать кассовые аппараты старого образца. Директор Центра занятости Ольга ДЬЯЧКОВА констатировала, что уровень безработицы в районе превышает среднекраевой почти в два раза. На помощь приходят профобучение и профобразование – одно из направлений действий фонда занятости. Граждан устраивают на временные работы. Информацию о вакансиях предприятия и организации предоставляют ежемесячно.

Сотрудники «Примсоцбанка» рассказали о формах кредитования малого и среднего бизнеса. Сегодня любой предприниматель может оформить кредит от 300 тысяч до 20 млн руб. В обеспечение кредитов берут недвижимость или транспорт. Уполномоченный по правам предпринимателей в крае Николай ГОНЧАРЕНКО не открыл Америку: экономика района деградирует. Закрылись лесопилки, сократили родильное отделение в местной больнице, теперь кавалеровские женщины ездят рожать в Дальнегорск. Главное управление Сбербанка тоже перебралось в Дальнегорск.  Чтобы предпринимательство развивалось, нужна благодатная почва. В этом может помочь Совет предпринимателей. Надо не мешать предприятиям, не душить их проверками, а всячески помогать.

Представитель предпринимателей Ирина ГАВРЮШКОВА отметила, что в районе получить землю без связей невозможно. Идет спад деловой активности. Нет условий для развития предпринимательства. Слишком высокие цены на сырье и электроэнергию. Кредиты по таким ставкам, что не захочешь брать. Нет ни одной программы по поддержке товаропроизводителей. Минус – низкая платежеспособность населения.

Закрывая конференцию, мэр района Сергей Гавриков подытожил: «Вы увидели и услышали представителей федеральных структур. Они – за толерантность и взаимодействие…»

Татьяна КУРОЧКИНА, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: пожарная инспекция  бизнес  глава  соцзащита  пенсионный фонд  налоговая  проверка  предприниматель  кавалерово  мэр  статистика  фонд занятости 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru