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В Приморье началось производство экологический чистой бытовой химии
Компания «Восток – Поликор», резидент свободного порта Владивосток, реализовала инвестиционный проект с объемом инвестиций 17 млн рублей, создав в Приморском крае предприятие по производству бытовой химии и изделий из полиуретана для очистки поверхностей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Компания применяет инновационные запатентованные технологии и использует комплектующие корейского производства (продукция под брендом Sugar Bubble). Целью компании является производство экологически чистой продукции, доступной для каждого покупателя. Продукция компании «Восток-Поликор» производится из натуральных, растительных компонентов, она полностью безопасна как для человека, так и для окружающей среды. Это экологически чистые средства для стирки белья, кондиционеры, средства для мытья посуды, серию экологически чистых средств по уходу за детьми, шампуни и пенки для душа.
«Решение открыть производство в Приморском крае и в статусе резидента свободного порта Владивосток обусловлено стратегией компании – продвижение инновационного продукта на рынке Дальнего Востока. Налоговые преференции для резидентов СПВ являются экономически эффективной мерой поддержки и значительным образом влияют на экономические показатели эффективности проекта. Так, благодаря преференциям эффективность проекта в среднем возрастает на 32%. Сегодня экономический эффект от полученных преференций для компании действительно ощутим. Меры поддержки позволили перераспределить денежные средства и реинвестировать их в развитие производства», - говорит генеральный директор ООО «Восток - Поликор» Хи Ен Янакава.
Компания приступила к реализации проекта в августе 2016 года, организовав производственный цех площадью 750 кв. м в городе Артем. В настоящее время произведен монтаж и пуско-наладочные работы оборудования, приобретенного осенью прошлого года. Производственная линия представляет собой полуавтоматические и автоматические модули, на которых осуществляется розлив продукции как в мягкую упаковку (дой-пак), так и в жесткую тару (ПЭТ). Создано 11 рабочих мест.
В настоящее время мощность производственной линии составляет около 40 т готовой продукции в месяц. Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 200 т готовой продукции в месяц.
В планах инвестора запуск – полного цикла производства с закупом сырья и созданием собственных комплектующих и готовой продукции. Сейчас продукция, произведенная на заводе «Восток – Поликор», реализуется на территории Приморского края и других дальневосточных регионов. В ближайшем будущем компания планирует выйти на рынок западной части России и на рынки стран Таможенного союза. В перспективе инвестор планирует направлять 50% объема продукции на экспорт в Китай и в Южную Корею.
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