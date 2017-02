В Приморье "Тернейлес" попал под прессинг чиновников

Одна из крупнейших дальневосточных лесозаготавливающих компаний ОАО «Тернейлес», совладельцем которой является японская корпорация Sumitomo, столкнувшись с прессингом со стороны чиновников предпочитает отказываться от господдержки по новым проектам. В частности, компании так и не удалось приобрести компанию «Приморсклеспром», после чего акционером последней через свою российскую «дочку» стал японский холдинг Iida Group Holdings, вынашивающий масштабные планы в Приморье.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», для гендиректора «Тернейлеса» Владимира ЩЕРБАКОВА в последнее время вошло в практику периодически отправляться во Владивосток для посещения фискальных органов, в буквальном смысле этого слова замучивших эффективное предприятие всевозможными проверками. Благо, что добираться из Тернея до Владивостока стало менее проблемно после запуска внутрикраевых авиамаршрутов.

Досье "Золотого Рога": На данный момент ОАО «Тернейлес» представляет группу из пяти компаний, которая кроме головной компании включает дочерние предприятия ОАО «Рощинский КЛПХ», ОАО «Амгу» (в обоих доля владения - 100%), ЗАО «ПТС Хардвуд» (доля владения - 55,56%) и ЗАО «СТС Текновуд» (46,66%). Основными видами деятельности «Тернейлеса» и ее «дочек» являются заготовка древесины и ее переработка. Группа имеет в аренде 2,8 млн га FSC-сертифицированных лесов на территории Приморского края, осуществляет свою деятельность в Тернейском, Красноармейском, Дальнегорском, Кавалеровском и Пожарском районах. ЗАО «СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд» созданы с участием в уставном капитале японской компании Sumitomo Corporation, доля японской корпорации в предприятиях составляет соответственно 53,33% и 44,44%. Еще 6,68% акций принадлежит японской компании «Сёвен Индастри Ко., ЛТД». Уставный капитал ОАО «Тернейлес» составляет 145 млн 592 тыс. рублей, он разделен на 582 тыс. 368 обыкновенных акций номиналом 250 рублей каждая. Sumitomo Corporation принадлежит 45% акций АО, гендиректору Владимиру Щербакову - 30%.

Щербакову есть чем гордиться

По итогам 2015 года объем древесины, заготовленной группой «Тернейлес», составил 26,4% от общего объема лесозаготовок в Приморском крае, объем круглых лесоматериалов - 27,7% от общего объема, объем производства пиломатериалов - 43,9%. Кроме того, группа является единственным производителем лущеного шпона в крае.

«СТС Текновуд» и «ПТС Хардвуд» поставляют в Японию отделочные и клееные пиломатериалы для домостроения, большинство пиломатериалов сертифицировано по японской системе качества JAS.

Основными рынками сбыта продукции кроме внутреннего рынка являются Япония, Китай и Южная Корея. Кроме того, компания оказывает услуги перевалки через портопункт в бухте Адими.

По итогам 2016 года группа «Тернейлес» планировала заготовить 1,274 млн кубометров древесины, в том числе 980 тыс. кубометров - собственно «Тернейлес» (872,4 тыс. кубометров в 2015 году). Финансовые показатели должны были выйти в плюс: в частности, чистая прибыль ОАО «Тернейлес» по РСБУ прогнозировалась на 2016 год в 623,6 млн рублей, тогда как годом ранее было получено 333,965 млн рублей чистого убытка. Чистую прибыль по МСФО (консолидированная группа) планировалось получить в 2016 году в размере 1 млрд 201,8 млн иен.

Кредитные страдания

По данным ОАО «Тернейлес», на финансовый провал в 2015 году оказали влияние следующие факторы: снижение цен на лесопродукцию, приостановка работы завода по производству шпона из-за ремонта котельной, а также колебание обменных курсов. Основной причиной возникновения убытков за 2015 год явились отрицательные курсовые разницы, возникшие в связи с переоценкой, в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, долговых обязательств ОАО «Тернейлес» (кредитов и займов), взятых в иностранной валюте (иенах, долларах и евро). Курсовые разницы из-за изменения курсов валют по отношению к рублю за 2015 год уменьшили прибыль на 987,715 млн рублей, расходы по обслуживанию кредитов составили за 2015 год 350,739 млн рублей. 17 декабря 2015 года между ОАО «Тернейлес» и Сбербанком России был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере $8,955 млн.

Отметим, что займы и кредиты были привлечены для реализации ОАО «Тернейлес» в течение 2008-2009 гг. проекта по переработке круглого леса в связи с постановлением правительства РФ о повышении таможенных пошлин на вывоз круглого леса с 2009 года до 80% и увеличения объемов производства круглого леса. Статус приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов предоставляется Минпромом, он дает право на получение лесосечного фонда без аукциона и льготную арендную ставку за лесные участки с коэффициентом 0,5 на период окупаемости проекта.

Так вот в первую очередь из-за этих проектов сейчас и страдает лесозаготовитель. Еще в августе прошлого года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на совещании в Хабаровске по лесопромышленному комплексу отмечал, из 11 приоритетных лесных проектов в лесной отрасли в ДФО на практике был реализован лишь один - ОАО «Тернейлес».

По окончании совещания вице-премьер сказал, что сложилась ситуация, когда «руководители компаний отказываются от господдержки, отказываются от выделенных лесосек» и жалуются на рентабельность 5% при инфляции свыше 10% в год.

«Мы сегодня задали вопрос «Тернейлесу» - почему предприятие отказывается от поддержки, предоставляемой федеральным бюджетом? Они нам сказали: 50 проверок, 12 уголовных дел. То есть чиновники умудрились написать инструкцию по выделению этих средств таким образом, что надо каждый день проверять, как она исполняется, и по каждому пункту возбуждать уголовные дела. Это вредительство, на мой взгляд»,- отмечал Юрий Трутнев, слова которого приводит «Коммерсант-Дальний Восток».

Прошло полгода, но дышать и работать «Тернейлесу» легче не стало. Во-первых, компании так и не удалось получить согласование антимонопольщиков на приобретение 100% акций ОАО «Приморские леспромышленники» («Приморсклеспром»).

«Тернейлес» обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю с ходатайством о получении предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению 100% акций ОАО «Приморсклеспром» еще в июле 2013 года, но решить вопрос так и не смог.

«Данная сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке древесины в Приморском крае в результате возникновения доминирующего положения группы лиц ОАО «Тернейлес» на указанном товарном рынке, повышения концентрации товарного рынка, снижения количества крупных независимых (не входящих в одну группу лиц) участников рынка, у которых покупатель может приобрести продукцию. Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 33 Закона, Приморское УФАС России приняло решение об отказе в удовлетворении данного ходатайства», - говорилось в определении антимонопольного органа.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Приморсклеспром» занимается организацией лесозаготовок, поставкой леса на экспорт и осуществлением грузовых и перевалочных работ. Основное производство компании сосредоточено в северных районах Приморья, где находятся ее филиалы - «Чугуевский» и «Светлая». Уставный капитал АО составляет 3 млн 795,119 тыс. рублей, он разделен на 114 тыс. 242 обыкновенные акции номинальной стоимостью 33,22 рубля. Гендиректору Виктору ДОРОШЕНКО принадлежит 31,24% акций компании, Валентине ШАПОВАЛОВОЙ – 6,38%.

На фоне заминки «Тернейлеса» инициативу в приобретении «Приморсклеспрома» перехватил… японский холдинг Iida Group Holdings, вынашивающий масштабные планы организации производства малоэтажных домов в Приморье.

Японский интерес

Iida Group Holdings имеет давние партнерские отношения с ОАО «Тернейлес», теперь очередь дошла и до «Приморсклеспрома». Конкретно интерес был обозначен осенью 2014 года, когда японский инвестор презентовал планы по созданию предприятия глубокой переработки леса на севере края и развитию в Приморье малоэтажного жилищного строительства.

Одним из факторов, способствовавших принятию решения о реализации инвестпроекта, стало наличие в регионе ряда госпрограмм, направленных на развитие рынка жилья, значительную часть из которого составляет малоэтажное. По мнению руководства Iida Group Holdings, это делает данный рынок перспективным и обладающим потенциалом для роста.

Массовое строительство малоэтажного жилья ожидалось в Приморье в связи с реализацией краевого закона о бесплатном предоставлении земли семьям с двумя детьми и молодым семьям.

Но и японцам пока не удалось получить полный контроль над крупным приморским лесозаготовителем. Учрежденное японцами ООО «Ферст Вуд Приморье» (Владивосток) на данный момент владеет лишь 24,9645% акций «Приморсклеспрома». При этом гендиректор «Ферст Вуд Приморье» Тосио ЦУНОДЗАКИ входит в совет директоров «Приморсклеспрома».

Под проект с «Приморсклеспромом» Iida Group летом прошлого года выкупила у успруги Джамбулата ТЕКИЕВА Елены ТЕКИЕВОЙ ООО «Славянский лесной терминал», стивидорную компанию в бухте Славянка. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в настоящий момент совладельцами терминала являются «Ферст Вуд Приморье» (99,99%) и Тосио Цунодзаки (0,01%).

Сегодня причальный фронт терминала включает грузовой причал общей протяженностью 138 м с глубиной до 5 метров. Годовая проектная мощность - 200 тыс. тонн. В порт подведены железнодорожные пути от близлежащей железнодорожной станции Блюхер. Общая площадь складов порта для открытого хранения грузов составляет 45 тыс. кв. м. Имеется также крытый склад площадью 8 тыс. кв. м. Одновременно на складах может храниться до 27 тыс. тонн грузов.

Напомним, что отмашка на одобрение сделки в Приморье была дана по итогам встречи Владимира ПУТИНА с премьер-министром Японии Синдзо АБЭ. Ранее все проекты с переходом причальных стенок под контроль иностранцев блокировались уже на начальной стадии.

На втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) генеральный директор Iida Group Ёити НИСИКАВА заявил, что местную дочернюю компанию планируется зарегистрировать как резидента Свободного порта Владивосток. Озвучивалось, что IIda собирается инвестировать минимум $35 млн в завод по производству пиломатериалов и строительство деревянных домов в Приморье. Но этого оказалось недостаточно. Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Нагато (префектура Ямагути) в декабре прошлого года поддержали реализацию в Приморье проекта Iida Group в сфере деревопереработки и развития деревянного домостроения. По предложению российской стороны японский инвестор увеличил планируемый объем инвестиций в проект и степень переработки заготавливаемой древесины.

Как видим, японским инвесторам из Приморья отступать некуда. Только вот играть по чиновничьим правилам, как это выглядит в случае с «Тернейлесом», России не стоит.

Досье "Золотого Рога": Iida Group Holdings основана в 1967 году, штаб-квартира находится в Токио. В состав группы Iida входят компании Hajime Construction, Iida Home Max, Touei Housing, Tact Home, Arnest One and ID Home. Дочерние компании в рамках холдинга специализируются на проектировании, строительстве и реализации жилой недвижимости. На рынке жилья, сдаваемого в Японии, Iida Group Holdings принадлежит порядка 25%. В Японии известен производитель пиломатериалов First Wood (префектура Фукуи), который уже реализует совместные проекты с Iida Group Holdings.

Олег КЛИМЕНКО.