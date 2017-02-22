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Во Владивостоке появится четырехбашенный жилой комплекс
Компания «Ареал-Недвижимость» начинает строительство жилого комплекса с поэтическим названием «Маринист» в самом сердце морского Владивостока – районе Спортивной набережной.
Жилой комплекс будет состоять из четырех башен. Они расположатся на земельном участке, на котором находился бывший рыбокомбинат «ТУРНИФ». Сегодня рыбоперерабатывающее предприятие по профилю не работает, комплекс остановил свою работу более пяти лет назад из-за высоких экологических требований.
О том, что рыбному заводу не место в центре города, эксперты говорили не раз. Изначально он строился еще в советское время как мясокомбинат в промышленной зоне. Однако в процессе расширения Владивостока почти все предприятия были закрыты, а сам район стал считаться административным центром столицы Приморья.
После остановки производства рыбокомбинат перепрофилировали в логистический центр, основой которого был промышленный холодильник на несколько тысяч тонн. Именно он и был объектом повышенной опасности. В итоге собственник предприятия принял решение ликвидировать потенциальные угрозы в самом центре Владивостока.
Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог» в компании, к проекту готовились почти три года. Застройщик уверен в том, что это будет один из лучших строительных проектов Владивостока. По словам коммерческого директора Марии ЕРЁМИНОЙ, в этом инвестиционном проекте упор сделан на комфортность проживания для будущих жильцов и органичное вписывание проекта в морской фасад Владивостока, инфраструктуру района.
Подрядчик, который будет строить данное жилье бизнес-класса, - один из известных федеральных строителей в лице корпорации «Сибинжиниринг». Она уже отметилась во Владивостоке проектом «Седанка Сити» и участием в строительстве объектов на судостроительном комплексе «Звезда». Два года назад компания в тендере выиграла реконструкцию Владивостокского цирка, который обещает сдать уже в этом году.
Виталий МОРОЗОВ.
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КАК МОЖНО СТРОИТЬ НА ПЛОЩАДКЕ 110 М ДЛИНОЙ И 60 М ШИРИНОЙ. Какой это бизнес класс 4 башни окна друг на друга. С одной стороны вплотную к железной дороге - от 10 до 30 м. С другой узкая улица Западная. И 350 новых лохов, на которых рассчитано это будут с трудом выезжать и въезжать. Посмотрите на Западной постоянно пробки, что не исправишь в одночасье из-за проезда под железной дорогой. Так что дерзайте.