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В Приморье "Надеждинское полесье" стартовало удачно

22 Февраля 2017, 17:55 | Приморье

Очередные два дома возводятся в жилом комплексе «Надеждинское полесье». Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в компании-застройщике ООО «Зима Южная», компания уже завершила строительство двух первых домов.

«В настоящее время дома готовятся к сдаче. Интерес к приобретению жилья проявили жители Владивостока, Артема и Надеждинского района. У нас стоимость квадрата начинается от 45 тысяч рублей, стоимость двухкомнатной квартиры колеблется в пределах 3 миллионов рублей. Только за два месяца продаж в возведенных домах забронировано 40% квартир», - сообщили в отделе продаж ООО «Зима Южная».

Строительство всего комплекса из девяти домов ожидается завершить в 2019 году. На сегодня у застройщика есть 8 разрешений на строительство. В общей сложности в этом комплексе будет построено 1017 квартир.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Юрий Нурмухаметов
Теги: жилье  строительство 



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