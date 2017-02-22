Россияне трубят тревогу: дома невозможно зарегистрировать

Ответственные ведомства уверяют, что все прекрасно работает, а тем временем в сети уже гуляют документы, подтверждающие, что система в ее нынешнем виде просто не может нормально функционировать.

Как стало известно «Деньгам», система государственной регистрации недвижимости практически парализована. 1 января 2017 года вступил в силу ФЗ N218 «О государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которым должен был заработать Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Закон объединил две базы данных - Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Теперь объект недвижимости ставится на кадастровый учет и одновременно регистрируются права собственности на него.

Однако, как утверждает сразу несколько источников «Денег», поставить объект на учет в ЕГРН с нового года невозможно.

Права собственности поставили на паузу

Росреестр не смог в полной мере выполнить закон о запуске с 1 января 2017 года Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«До недавнего времени заявления на регистрацию еще принимались. Однако в феврале в нашем территориальном отделении кадастровой палаты их перестали принимать. Говорят, что сотрудники кадастровой палаты не имеют доступа к базе данных регистрационной палаты. А сотрудники регистрационной палаты не имеют доступа к базе данных кадастровой палаты. Соответственно, они не видят, что заявления поданы одновременно», - сообщила «Деньгам» юрист Ольга КУЛИКОВА.

С нового года это является основанием для приостановки госрегистрации недвижимости в ЕГРН.

До 31 декабря 2016 года процесс регистрации недвижимости проходил в два этапа. Сначала заявителю требовалось поставить объект на кадастровый учет в ГКН. Наличие объекта в ГКН являлось основанием для регистрации прав собственности на нее. С регистрацией прав собственности и сейчас нет проблем.

«Сделку можно совершить, регистрация права осуществляется. Не осуществляется кадастровый учет. Нет, он не то что не осуществляется - заявки принимаются. Однако они не рассматриваются, не утверждаются, просто висят», - утверждает кадастровый инженер Кирилл Старков, работающий в Московской области.

В итоге все сделки, которые зависят от кадастрового учета, стоят без движения. «Простейший пример: с 1 января должна была открыться такая сфера, как постановка на учет машино-места. Сейчас у нас середина февраля, и до сих пор ничего не работает. У нас есть в законодательстве определенные положения по указанию площадей, но эти все рекомендации от кадастровой палаты работают в старом режиме, а в старом режиме документы не принимают. Нам выкатывают приостановки», - рассказывает кадастровый инженер Александр ФОМИН.

При этом, по словам участников рынка, получить какие-либо консультации по новому законодательству невозможно. Как говорит Старков, «сотрудники кадастровой палаты уверяют, что сами не знают ничего».

«Сейчас уже середина февраля, но я не видел ни одного объекта, поставленного на учет в соответствии с новым законом», - резюмирует генеральный директор Центра развития недвижимости «Румб» Денис ВЛАДИСЛАВЛЕВ.

Официальное мнение

В Росреестре, однако, утверждают, что, во-первых, услуги Росреестра доступны во всех регионах России, а во-вторых, регистрация недвижимости в России осуществляется в полном соответствии с 218-ФЗ.

«С начала 2017 года Росреестр обеспечивает реализацию Федерального закона от 13 июля 2015 года N218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». С первого рабочего дня Росреестр принимает заявления на оказание государственных услуг на территории всей страны. В январе 2017 года Росреестр принял около 2,8 млн запросов и заявлений на получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру. В январе 2016 года было зафиксировано аналогичное количество запросов и заявлений на получение услуг», - сообщили в Росреестре.

В электронном виде, по данным ведомства, можно получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписку о кадастровой стоимости объекта, зарегистрироваться в личном кабинете правообладателя или кадастрового инженера.

Кроме того, с 8 февраля Росреестр начал принимать в электронном виде документы для государственной регистрации прав на недвижимость в ФЗ N218. В 2016 году с помощью электронного сервиса в Росреестр подана 401 тыс. заявлений о государственной регистрации прав. Как сообщили в ведомстве, «в настоящее время дорабатываются в соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости» сервисы для подачи заявлений на кадастровый учет, включая проведение единой процедуры».

Злые языки

О проблемах, которые возникли у Росреестра с запуском единой базы данных, «Коммерсант» писал еще 18 января. Основные сложности возникли с запуском услуг Росреестра в электронном виде, поскольку с нового года документы для регистрации недвижимости должны были начать принимать и в бумажном, и в электронном виде, а вместо двух процедур должна быть одна.

На тот момент отсутствие онлайн-доступа к сведениям ЕГРН, как и отсутствие доступа к другим необходимым онлайн-сервисам, в Росреестре объясняли масштабами и сложностью всей системы функционирования ЕГРН. Как пояснили в ведомстве, ввод в действие ЕГРН осуществляется «покомпонентно».

В то же время блогер и рыночный аналитик Андрей Егоров опубликовал результаты собственного расследования о ситуации с ЕГРН и Росреестром, а также разместил в открытом доступе обращение сотрудников Центрального управления Росреестра, направленное на имя президента РФ, в Минэкономразвития и Генеральную прокуратуру.

Как следует из этого письма, государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на всей территории РФ фактически не осуществляются.

В письме на нескольких листах перечисляются технологические недоработки, препятствующие работе ЕГРН, которые выявило тестирование системы. При этом блогер опубликовал скриншот внутреннего распоряжения, в котором со ссылкой на поручение главы Росреестра Виктории АБРАМЧЕНКО сотрудникам запрещено комментировать любые вопросы, связанные с реализацией закона 218-ФЗ.

По словам источника «Денег» в Росреестре, там «пытаются поддержать работоспособность ЕГРП и ГКН, чтобы хоть как-то обрабатывать заявки граждан. Идет массовое нарушение сроков регистрации, про принцип экстерриториальности можно забыть - он работать не будет еще очень долго».