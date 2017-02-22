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Приморью обещают первоапрельские энергоскидки
Энерготарифы для промпотребителей Приморского края будут снижены уже с 1 апреля, заявил во время визита во Владивосток министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию для Дальнего Востока будут снижены с 1 июля. Базовый уровень, до которого будут доведены тарифы, составит 3,19 рубля за 1 кВт.ч. В том числе в Приморье снижение составит 21%.
В соответствии с законом, тарифы на Дальнем Востоке будут снижены до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах. Распорядителем собранных за счет надбавки средств будет ПАО «РусГидро», которое может получить на эти цели в 2017-2019 годах 29,5 млрд рублей.
Удешевление электроэнергии стало возможным после одобрения президентом России Владимиром ПУТИНЫМ поправок в федеральный закон «Об энергетике». Соответствующий закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ вступил в силу с 1 января 2017 года.
По данным Минвостокразвития, в среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке - 65%, в Якутии - на 50%, на Сахалине - 46%, в Магаданской области - 34%. В Приморском крае тариф снизится на 21%, на Камчатке – на 20%, в Еврейской автономной области - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.
Предполагается, что ПАО «РусГидро» будет переводить средства, предназначенные для снижения тарифов на Дальнем Востоке, в бюджеты регионов, откуда они поступят к энергосбытовым компаниям.
«Средства, полученные от применения надбавки для территорий Дальневосточного федерального округа, используются <...> на предоставление безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», - говорится в проектах нормативно-правовых актов, подготовленных Минэнерго РФ.
Собирателем надбавок выступит «РусГидро», деньги будут сначала зачисляться на специальный счет компании, а затем в течение пяти дней - перечисляться в бюджеты субъектов ДФО, в которых будут снижаться тарифы до общероссийского уровня.
Энергоснабжающие компании, гарантирующие поставщики регионов, получат деньги в виде субсидий непосредственно из бюджетов.
Основным гарантирующим поставщиком во II неценовой зоне, к которой относится Дальний Восток, является ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), дочерняя структура «РусГидро». ДЭК также имеет статус единого закупщика II неценовой зоны. Основные акционеры ДЭК - ПАО «РАО ЭС Востока» (100%-ная «дочка» «РусГидро») с долей 51,03%, кипрская Donalink Ltd (контролирует АО «СУЭК») с долей 34%.
Олег КЛИМЕНКО.
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