В Приморье предприятия стройиндустрии не стоит искусственно загонять в ТОРы

В минувшем году в Приморье было построено немногим менее 500 тыс. квадратных метров жилья, и выйти на ввод в 1 млн или достичь фантастического «1 квадратного метра в год на человека», на которые ориентировал отрасль еще в начале этого десятилетия Президент РФ, – это и сегодня для края остается довольно амбициозной задачей.

Но в решении этой задачи, похоже, возник интересный нюанс – возвращение к испытанному временем индустриальному методу крупнопанельного домостроения (КПД), которое на сегодня в регионе сильно уступило свои прежние позиции монолитному и монолитно-каркасному домостроению с использованием в основном различных комбинированных наружных стен.

В многоэтажном домостроении Приморья КПД сегодня занимает, возможно, долю до 15%. И чуть ли не до нуля крупнопанельное домостроение опустилось в сегменте малоэтажного строительства. При том что в конце 80-х подавляющее количество новых квартир в крае сдавалось именно в панельных домах.

«Выжившие», но не развившиеся

Сегодня из десятка прежних полнокомплектных производств КПД для панельного домостроения выжили только владивостокский завод «Аврора» и Завод ЖБИ-3 в поселке Заводском Артемовского ГО. Первый выпускает домокомплект 83-й «теплой» серии, второй – 121-й «теплой» серии. И та и другая серии сегодня в основном используются для строительства 10-этажных зданий, хотя уже есть проработки и более высокой этажности. На строительстве этих зданий внедрена новая так называемая «бесшовная» технология, повысившая качество этого жилья.

Оба эти предприятия имеют существенные резервы мощности, есть кадры, но они не могут использоваться полностью, поскольку ни бюджетные, ни частные заказы не гарантируют их полноценной занятости. Кстати, для последних лет характерно, что линии КПД приостанавливали работу из-за недостатка спроса на свою продукцию. Тем не менее во Владивостоке комплекты КПД брали военные строители для нового жилого массива «Снеговая падь» и для района Патрокла. Идут поставки для новых микрорайонов – Снеговая Падь «Д», Солнечная долина, Зеленый угол. Отдельные панельные дома и их небольшие группы строятся как во Владивостоке, так и в Артеме, Уссурийске, Шкотовском районе.

Стоит отметить, что уже четверть века эти предприятия переживают трудные времена, работают с минимальной рентабельностью, но обеспечивают застройщиков продукцией, гарантирующей строительство менее дорогого по сравнению с другими технологиями жилья. Тем не менее, чтобы оставаться на плаву, им время от времени приходится повышать цены на свою продукцию, поскольку ее выпуск становится все дороже. Так, отпускная цена домокомплекта Завода ЖБИ-3 с начала этого года была повышена на 10%.

На рынке нового жилья края квадратный метр в новом панельном доме сегодня в основном продается в диапазоне цен от 35 до 60 тыс. рублей.

Новый завод всем покажет

Новость, что в ТОР «Надеждинская» будет построен новый высокопроизводительный завод ЖБИ, который начнет выпуск домокомплектов для панельного домостроения в крае, учитывая сложившуюся сегодня ситуацию на рынке строительных материалов и конструкций, можно считать неожиданной, хотя и закономерной.

Преимущества крупнопанельного домостроения за четверть века никуда не исчезли. Высокое качество заводских конструкций, быстрый монтаж их на строительной площадке, менее высокие затраты по сравнению с другими технологиями, гарантированный срок службы нового дома в 80 и более лет и прочие достоинства остаются привлекательными для застройщиков. Да и для потребителей, которые сегодня рассматривают в первую очередь наиболее экономные для семейного бюджета варианты, панельный дом остается наиболее доступным жильем.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой рог», строить новый завод будет ООО «Домостроительный комбинат Приморье», учредителем которого стало ООО «ДНС Амур». Оба юрлица зарегистрированы в конце минувшего года.

Руководитель «ДСК Приморье» Александр ГОЛУТВИН считает, что будущие мощности нового завода не будут конкурировать с ныне живыми предприятиями, выпускающими детали для КПД на местный строительный рынок, поскольку новое предприятие будет работать для внутреннего потребления компании, то есть для того домостроительного потока, который наладит само. Предполагается, что свое строительство новый ДСК будет вести небольшими микрорайонами на четыре-пять тысяч жителей. Естественно, с необходимой инфраструктурой – детский садик, школа и пр.

Мощность завода – 84 тыс. куб. метров изделий или в монтаже – 100 тыс. кв. метров жилья – сегодня это соответствует примерно 20% общего ввода жилья по краю. То есть за год завод будет комплектовать строительство одного небольшого микрорайона. Кстати, под первый микрорайон компания уже выиграла земельный аукцион. Если появится необходимость, то выпуск продукции на тех же производственных площадях может быть увеличен в 2-3 раза.

Александр Николаевич отметил, что свое строительство компания предполагает развернуть в границах Владивостокской агломерации. Что же касается цены квадратного метра в домах, которые будут строиться комбинатом, то ее пока нельзя назвать даже приблизительно. Естественно, она должна будет покрывать затраты и приносить определенную прибыль. Конечно, какие-то преимущества дает режим ТОР. Но существенный вопрос – кто будет строить инженерную инфраструктуру и социальные объекты для будущего жилья – сам застройщик или муниципалитеты. Если застройщик, то он будет вынужден это отразить в цене квадратного метра жилья.

По Александра Голутвина мнению, участие муниципалитетов и региона если не в строительстве коммуникаций и объектов социалки микрорайонов, то в погашении затрат застройщика на их строительство из средств бюджета позволило бы не только снизить цену жилья для покупателей, но и увеличить объемы строительства.

Приморью нужна программа, которая предусматривала бы подобные компенсации. Иначе застройщики, которые предложат дешевое жилье, не появятся. Для примера приведем данные, что сейчас только Омск вводит жилья больше нашего края – 800 тыс. кв. метров в год, а Новосибирск – 1,5 млн! И в обоих этих городах панельное домостроение занимает серьезные позиции. Опыт их предприятий будет учитываться будущим заводом. Как, соответственно, и опыт финских и германских заводов ЖБИ, поскольку технологии и оборудование нового приморского предприятия будут импортированы. На стройке при монтаже новых домокомплектов полностью исключатся мокрые процессы, и повышенную защиту зданиям придаст та же бесшовная технология.

В строительство нового приморского предприятия стройиндустрии, под которое в ТОРе выделены 1,25 га, предполагается вложить порядка 772,8 млн рублей, обеспечив новыми рабочими местами 134 рабочих и ИТР.

Сейчас в преддверии строительства завода отрабатывается техническое задание на его проектирование и начинается проектирование. Во втором квартале этого года проект планируется предоставить на прохождение экспертизы. В дальнейшем все основные строительные работы, установка и пусконаладка оборудования должны быть завершены до второй половины следующего года, когда состоится пуск. К тому же времени предполагается подобрать и обучить будущий коллектив.

То есть, что завод будет построен, сомнений быть не может. Но вот по его светлому будущему сомнения есть. Не все, что хорошо на уровне идеи, в готовом виде оказывается востребовано так, как мечтает инвестор. Ну, может, например, заартачиться потребитель, который сегодня валом хочет строить себе малоэтажку, а не МКД. Могут быть и иные причины.

Индустрия большого риска

Почти десять лет назад холдинг «Зеленые листья» на бывшей базе КСМ «Подземстроя» развернул и презентовал начало работы первой линии непрерывного формирования бетонной ленты, из которой по мере готовности могли нарезаться все необходимые для строительства каркасных и прочих многоэтажных домов конструкции. Предполагалось, что они смогут активно применяться при строительстве жилого района Патрокл, при застройке территории Зеленого угла, острова Русского и пр. При этом строительство могло быть и дешевле, и качественнее, и быстрее нашего обычного. Но не пошло: ленточный железобетон застройщиков не соблазнил.

Это новое высокопроизводительное производство не сумело завоевать рынок в той степени, как мечталось инвестору, и вообще, о нем уже долгое время ничего не слышно и не видно.

Как-то вяло во Владивостоке о себе заявила в свое время технология «КУБ-2,5», позволяющая быстро строить сборные каркасы МКД. Она сегодня имеется на двух приморских предприятиях, но пробить засилье на стройплощадках монолитного каркаса почему-то не может. Вероятно, в этом кроются и какие-то политические причины, отдающие приоритет другим материалам и технологиям.

На мой субъективный взгляд, сегодня предприятия стройиндустрии не стоило бы искусственно загонять в ТОРы, где они из «гадких утят» становятся прибыльными и перспективными. Правильнее бы предоставить льготы ТОР и свободного порта всей отрасли края. Тогда строительство жилья быстрее стало бы, и относительно дешевле, и в больших объемах, и в минимальные сроки.

Виктор КУДИНОВ.