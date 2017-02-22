Во Владивостоке "Снеговая падь" ищет кредитора

В сложившейся ситуации конфликт интересов дольщиков и участников программы «Жилье для российской семьи» неизбежен

Денег дольщиков на строительство даже шести домов в жилом комплексе «Снеговая падь комплекс Д» не хватает. Эксперты считают, что стройка получила кассовый разрыв. Себестоимость метра уже под 50 тыс. рублей, а обязательства продажи - 35 тыс. Коммерческие продажи пока не привлекли дополнительных инвесторов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В связи с этим руководство компании «Примкрайстрой» пытается привлечь деньги в банке «Российский капитал». Об этом информировал дольщиков в своем письме директор департамента градостроительства Максим ВЕДЕНЕВ.

«Учитывая отсутствие возможности привлечь средства от реализации жилых и нежилых помещений в максимально короткие сроки, КППК «Примкрайстрой» привлекает заемные денежные средства в ПАО АКБ «Российский капитал». В настоящий момент с банком ведутся активные переговоры по вопросу оформления кредита. Ежемесячная величина плановой потребности в финансировании строительства жилых домов в 2017 году составит 350 млн рублей, а в период январь - май 2018 года - 202 млн рублей», - отчитался чиновник.

В пресс-службе ПАО «Российский капитал» информацию о выделении кредитной линии казенному предприятию не подтвердили, сославшись на коммерческую тайну.

Кроме проблем с финансированием представитель власти акцентировал внимание на том, что строительство дома №2, который должен быть сдан через полгода, еще не началось из-за проблем с грунтами. Оказалось, геологические изыскания были проведены таким образом, что при строительстве котлована выявилось несоответствие геологических пород, определенных в проектной документации, фактическим грунтам. В итоге пока строители все еще находятся на стадии котлована.

Что касается остальных домов, то дом №3, по отчетам чиновников, в стадии монтажа стен 1 этажа. В доме №4 выполнены работы по заливке перекрытия 7 этажа в угловой вставке, а в первой, второй, третей блок-секциях идет монтаж 10 этажа; в 5-й блок-секции - монтаж 5 этажа.

Что касается двух многоэтажек, то в 26-м доме ведется кладка наружных стен 7 этажа, а в 25-м кладка наружных стен 17 этажа.

Между тем, несмотря на бодрые рапорты чиновников о ежедневном контроле стройки, дольщики уверены, что сдача квартир летом 2017 года не состоится. В связи с этим многие уже готовят исковые заявления в суд. Вместе с тем, из отчетов чиновников не совсем проясняется ситуация с дальнейшей реализацией программы «Жилье для российской семьи» в Приморском крае.

Досье "Золотого Рога": Согласно информации с сайта, количество семей заявителей, включенных в сводный реестр граждан-участников программы «Жилье для российской семьи», по состоянию на 30 января 2017 года достигло 4867. 15 апреля 2014 года комиссия отобрала участок площадью 150 тыс. кв. м в Снеговой Пади для реализации программы. На этом участке в рамках программы должно быть построено 140 тыс. квадратных метров.

Но, как считают активисты, не совсем понятно, каким образом на выделенной бесплатно земле возникла коммерческая недвижимость.

«По документам дом № 2, который сегодня на стадии котлована, должны были строить одним из первых. Но вместо этого стали строить дома № 25 и 26. При этом застройщик утверждает, что их строительство необходимо, так как там есть коммерческие квартиры. И они сегодня продаются. Однако на сайте оператора программы сказано, что выделенный участок не разрешает строительство коммерческого жилья и жилья для участников программы», - рассказывает дольщица Екатерина ДЕРЖКО.

Активные попытки продавать застройщиком коммерческие квартиры в домах № 25 и 26 вызывают тревогу у участников программы, которые рассчитывают на заключение с ними договоров. Таких около трех тысяч. «Прокуратура остановила жеребьевку, и мы не подписали договоры. В итоге получается, что квартиры в возводимых домах на земельных участках, выделенных под реализацию программы, реализуются на коммерческом рынке по 63 тыс. рублей за квадратный метр. Следовательно, наши шансы приобрести квартиру по 35 тыс. уменьшаются», - считает участница программы Светлана.

В такой ситуации конфликт интересов дольщиков и участников программы, которые только претендуют на договоры долевого участия, неизбежен. Экономика стройки такова, что для достройки хотя бы первых шести домов необходимо либо собрать с дольщиков дополнительные средства, либо часть квартир продать по коммерческой цене. При условии, конечно, что программа ЖРС допускает деление квартир в домах на коммерческое и социальное жилье по 35 тысяч.

Еще один нюанс, который нужно учитывать и который, возможно, будет сказываться на темпах строительства, - это полученные Приморским краем 2 млрд рублей на обустройство инфраструктуры. Согласно соглашению, эти деньги в Приморье должны быть выделены Минстроем, при условии, что в крае будет возведено по программе ЖРС 550 тыс. кв. м. Однако эти деньги в край не пришли, причина отсутствия финансирования официально не озвучивалась.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ.