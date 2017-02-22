Альфа-Банк борется за активных клиентов

Хабаровский филиал Альфа-Банка подвел итоги 2016 года

Совокупный кредитный портфель, выданный банком жителям и предприятиям Хабаровского края, составил 6 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса в крае на начало текущего года превысил 3,4 млрд рублей. Основными векторами развития в регионе станут увеличение доли рынка по всем направлениям деятельности Альфа-Банка и рост кредитования предприятий и жителей Хабаровского края.

«За 2016 год количество клиентов Хабаровского филиала Альфа-Банка возросло вдвое. Мы прошли для себя своеобразный рубеж: за год у нас появилось 200 активных клиентов среднего и крупного бизнеса. Сегодня доля проникновения банка на хабаровский рынок банковских услуг составляет 12%», - сообщил директор регионального центра «Тихоокеанский» Альфа-Банка Максим СОЛДАТОВ.

По его словам, и в текущем году ключевыми станут показатели основного банка, то есть количество активных клиентов, проводящих все важные банковские операции через Альфа-Банк. В целом 85% базы – это клиенты, которые работают с банком активно, что говорит о наращивании Альфа-Банком своих позиций в регионе. В этом году банк ставит перед собой задачу нарастить подобную клиентскую базу в 2 раза.

В 2016 году в Хабаровском филиале Альфа-Банка количество клиентов среднего бизнеса (с выручкой от 350 млн рублей до 10 млрд рублей) увеличилось более чем в два раза. Данный рост обусловлен тем, что предприятия выбирают в качестве основного Альфа-Банк. Этому способствовал ряд шагов, предпринятых кредитной организацией для улучшения деятельности компаний. В частности, им предлагается взамен классической инкассации устройство «Альфа-Сейф», которое позволяет предпринимателям вносить наличные средства на расчетный счет без участия служб инкассации. Причем деньги зачисляются моментально, их можно сразу же использовать для платежей и других операций. Кроме того, данный продукт минимизирует риски: после внесения на счет денежные средства переходят под ответственность банка.

В текущем году банк намерен сфокусироваться на внешнеэкономической деятельности. За прошлый год число клиентов, осуществлявших внешнеэкономическую деятельность в крае и проводящих операции ВЭБ через Альфа-Банк, возросло вдвое. Сегодня в крае каждый третий предприниматель, ведущий ВЭД, обслуживается в Альфа-Банке. По этому показателю доля кредитной организации в крае составляет 34%.

«Специально для клиентов Дальневосточного региона в 2016 году был внедрен ряд доработок в программное обеспечение, позволяющих свести к минимуму риски предприятий по обслуживанию валютных контрактов. В частности, обновлена система «Альфа-Форекс», и теперь клиенты банка проводят конверсионные операции по биржевому курсу в режиме онлайн практически круглосуточно с 9.00 до 5.55 часов по местному времени», - отметил Максим Солдатов.

Важным направлением развития банка в регионе является предоставление банковских услуг компаниям малого бизнеса (предпринимателям с годовым оборотом до 350 млн рублей). На начало текущего года таких клиентов в филиале насчитывалось более двух тысяч. Доля Альфа-Банка в сегменте малого бизнеса в регионе выросла до 7%.

«Позитивный результат был достигнут за счет выстраивания долгосрочных отношений с клиентами. Мы нашли свой путь: стать партнером для малого бизнеса», - подчеркнула директор по массовому бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка Алина КАРПИНСКАЯ.

По словам спикера, основными задачами на ближайший период являются наращивание доли рынка, запуск кредитования для малого бизнеса, включая банковские гарантии и овердрафт, развитие нефинансовых сервисов и проектов, направленных на увеличение лояльности обслуживающихся в Альфа-Банке предпринимателей.

Розничный бизнес Альфа-Банка в Хабаровском крае за 2016 год показал чистую прибыль в размере 312 млн рублей. Кредитный портфель «розницы» в январе текущего года составил 2,6 млрд рублей. По общей сумме средств на депозитах Альфа-Банк удерживает третье место в регионе. Этот показатель достиг 4 млрд рублей.

Одним из приоритетных направлений в деятельности банка в 2016 году являлось наращивание клиентской базы. Основным драйвером стало комплексное банковское обслуживание. Этот подход осуществлялся не только по розничным, но и по корпоративным продуктам. Клиентская база физлиц на конец 2016 года составила более 50 тыс., из них 7 тыс. – зарплатные клиенты. В банке успешно действовали партнерские программы – дисконтная «Космополитен» и «Максим».

«В этом году Альфа-Банк внедрил несколько новинок для своих клиентов, а также объявил о начале уникальной акции, приуроченной к чемпионату мира по футболу 2018 года, - «Открой карту Visa в Альфа-Банке – выйди на поле на Кубке конфедераций», - сообщил директор по розничному бизнесу филиала Павел ХИЖНЯК. - Чтобы принять участие в акции, необходимо стать клиентом банка, получить любую карту Visa и в период ее проведения (до 31 марта) совершить максимальное количество транзакций от 1 тыс. рублей. Первые победители – 30 клиентов – получат уникальный приз – туры по стадионам во время матчей Кубка конфедераций с выходом к кромке поля. Остальные победители – 70 человек – получат билеты на Кубок конфедераций «FIFA-2017».

Ген. лицензия Банка России №1326 от 16.01.2015. Реклама.

Вера КАЛИНИНА.