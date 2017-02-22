Китайцы смогут вернуть часть налогов после шопинга в Приморье

Власти Приморья нашли новый инструмент для повышения туристической привлекательности региона. В перспективе иностранные туристы смогут вернуть себе НДС, уплаченный при покупках товаров на территории края на сумму более 10 тыс. рублей в рамках системы tax free, которая может заработать уже в 2017 году, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручал Минфину проработать вопрос введения tax free в России еще осенью 2014 года. На данный момент Минфин РФ уже разработал законопроект о порядке предоставления иностранным гражданам права на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России. Документ поддержан Минэкономразвития. Соответствующие поправки предполагается внести в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса РФ.

Право вернуть НДС, уплаченный при покупке товаров в торговых организациях на территории РФ, получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при предъявлении паспорта и при условии вывоза этих покупок за пределы таможенной территории ЕАЭС через пункты пропуска через государственную границу РФ. Перечень таких пунктов правительство РФ будет утверждать отдельно. Иностранные граждане смогут получать налог в размере исчисленного магазином, где были куплены товары, налога за вычетом стоимости услуги по его выплате. Предполагается, что услугу по выплате налога смогут оказывать торговые организации либо другие организации, действующие по соглашению с ними.

Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции.

Документом, подтверждающим право физлица на возврат НДС, будет чек на выплату налога с отметкой таможенного органа РФ. Перечень торговых организаций, которые будут иметь право выдавать такие чеки, утвердит Минпромторг.

Чек будет выдаваться в одном экземпляре по требованию покупателя при продаже ему в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей. Чек на выплату налога будет выдаваться на основании кассовых чеков, отпечатанных в течение одного дня с применением контрольно-кассовой техники, место установки которой соответствует месту нахождения магазина, включенного в перечень. В нем указываются порядковый номер и дата составления чека, порядковый номер и дата кассового чека, наименование, адрес и идентификационный номер магазина, реализовавшего товар, фамилия, имя, отчество физлица, номер его паспорта, страна выдачи паспорта, наименование, количество и стоимость товаров, сумма налога, штрих-код, позволяющий идентифицировать номер чека.

Получить возврат налога физлица смогут в течение трех лет с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.

Также законопроект предусматривает предоставление торговым организациям вычета по НДС, который был ими исчислен для физлиц, получивших tax free.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Минфин уже оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150-200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС - 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.

Приморский край уже обратился в Минвостокразвития с предложением включить Свободный порт Владивосток (СПВ) и интегрированную развлекательную игорную зону «Приморье» в число пилотных территорий для введения режима беспошлинной торговли и режима tax free.

«Реализация пилотного для России проекта в игорной зоне поможет увеличить эффективность проекта и будет способствовать росту въездного и внутреннего турпотока и повышению конкурентоспособности туристической отрасли региона», - сказал губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

Приморье предлагает две возможные модели. «Первая - это магазины беспошлинной торговли, duty free. В России они располагаются в зонах аэропортов, на вокзалах после прохождения таможенного контроля. Однако мировая практика разработала более привлекательные для туристов схемы. К примеру, в Королевстве Таиланд можно приобрести товары, не облагающиеся таможенными пошлинами и налогами, в пределах территории страны в специальной сети магазинов. При этом покупатели получают приобретенный товар в зоне вылета аэропорта», - сказал директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. Такую модель можно применить на территории Свободного порта Владивосток или интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

Многие ошибочно предполагают, что, поскольку в магазинах беспошлинной торговли товар продают без налогов, то здесь все должно стоить существенно дешевле. Отчасти так и есть, но это касается далеко не всего ассортимента. Конечно же, здесь будут дешевле алкоголь и сигареты, поскольку на них система налогообложения не экономит. Также к списку выгодных приобретений можно отнести косметику, парфюмерные и ювелирные изделия. Но не стоит слепо верить в то, что стоимость того или иного продукта будет ниже только потому, что он куплен в duty free. Желательно во время планирования поездки в ту или иную страну предварительно просмотреть, что и почем предлагают вам ее магазины беспошлинной торговли.

Второй вариант мировой практики - это режим tax free. Приморский край предлагает включить в список «пилотных» территорий для введения данного режима Свободный порт Владивосток.

Сегодня иностранные туристы тратят на покупки в России около 10% своего бюджета, указывает Минпромторг со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии. В среднем зарубежные туристы тратят в России порядка $1,2 тыс. за время турпоездки.

Отметим, что еще в декабре 2016 года компания Global Blue - крупнейший мировой оператор системы tax free - стала налоговым резидентом России. На очереди приход ее прямого конкурента - компании Premier Tax Free.

Олег КЛИМЕНКО.