Налоговая увеличила штрафы за непредоставление информации

Свои доходы задекларировали всего 98627 жителей Приморья

Федеральная налоговая служба России (ФНС) упростила порядок подачи налоговых деклараций частными лицами, и другие формализованные процедуры, одновременно, увеличив штрафы за непредоставление информации о налогооблагаемом имуществе. Кроме того, срок, в течение которого возможно реализовывать в рамках частных сделок недвижимость без уплаты налога в бюджет, для граждан вырос с трех до пяти лет.

Сегодня, получить доступ в личный кабинет для физических лиц на сайте www.nalog.ru каждый гражданин может в любой районной налоговой инспекции в течении 15-30 минут. Сформированные логин и временный пароль (его необходимо изменить на постоянный самостоятельно на сайте не позднее, чем через месяц) становят-ся пропуском в информационное поле налоговой отчетности частного лица.

Только в электронном формате

С 2016 года каждый, кто имеет доступ в личный кабинет, даже если забыл логин (ИНН) и пароль или оформлял его много лет назад, будет получать уведомление на уплату имущественных налогов – за автомобили и недвижимость, только в электронном виде на сайте ФНС России. Для восстановления логина и пароля также необходимо обратиться в районную налоговую инспекцию с паспортом.

В личном кабинете налогоплательщика будут видны все пени, штрафы и переплаты, которые имеет конкретный гражданин. Личный кабинет дает возможность кор-ректировать информацию по имуществу, находящемуся в собственности и направлять запросы, в том числе в районные налоговые инспекции по месту регистрации.

Налоговые уведомления по почте на бумажном носителе пользователям «Личного кабинета» направляться не будут, говорит начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Приморскому краю Ольга СЕМЕНАХА.

Поскольку налоговые уведомления отображаются в личном кабинете, оплатить положенные суммы в бюджет также возможно в режиме онлайн, пользуясь системой интернет-эквайринга, в том числе с помощью банковских карт.

Удобным новшеством оказалась возможность заполнить декларацию 3-НДФЛ (о полученных доходах от продажи автомобиля или недвижимости, находившихся во владении менее 3 лет, а также на социальные налоговые вычеты) сразу в личном кабинете и сформировать бесплатную неквалифицированную электронную подпись для направления в инспекцию. Под рукой традиционно надо иметь справку 2-НДФЛ от работодателя и скан-копии всех подтверждающих документов о сделках, а также оказанных услугах на лечение, обучение, покупку недвижимости (для социальных вычетов), которые возможно присоединить также в электронном виде.

Если коды доходов по заработной плате можно увидеть в справке 2-НДФЛ, то иные доходы надо выбрать из большого перечня. Так, код 1400 – доход от аренды жилых помещений, кроме транспорта и связи; код 1510 – доход от продажи жилого дома, квартиры, комнаты, дачи, садового домика, земельного участка. Данные доходы облагаются налоговой ставкой в 13%.

К слову, если квартира или автомобиль находились у вас более 3 лет, то декларацию о доходах подавать не нужно, как и оплачивать налог. Необлагаемые налогом остаются сделки с автомобилями на сумму 250 тыс. рублей и с недвижимостью – 1 млн рублей. Если имущество приобретено дороже указанных значений, необходимо будет оплатить налог в размере 13% с суммы сделки за минусом 250 тыс. рублей за автомобиль и за минусом 1 млн рублей, например, за квартиру или дом. Однако с 2017 года необлагаемый налогом период владения недвижимостью продлили до 5 лет, кроме, например, квартир, которые перешли в собственность в порядке наследования или дарения близким родственникам, в рамках приватизации и по договору пожизненного содержания. Для автомобилей необлагаемый срок владения остался прежним, до 3-х лет.

Кстати, с 1 января 2017 года за непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган сообщения о наличии объектов недвижимого имущества или транспортных средств, по которым не было получено налоговое уведомление, предусмотрена ответственность в виде взыскания штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Штрафные санкции будут вменены владельцу имущества.

НДФЛ - за работодателя, штрафы - самостоятельно

Изменения коснулись схемы уплаты налога на доходы физических лиц, если он не был удержан налоговым агентом, как правило, работодателем. Ранее его уплата была связана с заполнением налоговой декларации о доходах. По словам Ольги Семенаха, представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не был удержан налоговым агентом, больше не нужно.

Теперь физическое лицо будет уплачивать налог после получения налогового уведомления совместно с данными по имущественным налогам (в том числе через в личный кабинет на сайте www.nalog.ru). Новые правила применяются к доходам, полученным с 2016 года. То есть, если налоговый агент в 2016 году не удержал НДФЛ с доходов физического лица, то уплата налога производится на основании налогового уведомления до 1 декабря 2017 года. Ранее НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, надо было заплатить по общему правилу - не позднее 15 июля.

Кроме того, с нынешнего года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2016 года, будут рассчи-тывать НДФЛ по новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимого имущества существенно ниже его реальной стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Отсечка - 2 мая

Корректировки в законодательство не коснулись сроков подачи налоговых деклараций о доходах и категорий граждан, которые обязаны в срок до 30 апреля отчитаться перед государством. Хотя, периодически день окончания приема деклараций выпадает на выходной день, как например в нынешнем 2017 году, и поэтому переносится на ближайший рабочий день, то есть 2 мая.

По-прежнему в 2017 году задекларировать свои доходы обязаны граждане, получившие в 2016 году доходы от сдачи в аренду имущества (квартир, комнат, гаражей, земельных участков); от продажи любого имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы. А также те, кто в порядке дарения получил имущество. Но если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками на них такая обязанность – декларировать доходы - не распространяется.

Как рассказывает начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА, за 2016 год в налоговые органы Приморья представили декларации 41 197 человек или 96,4% от числа обязанных задекларировать доходы, полученные в 2015 году. Общая сумма налога на доходы физических лиц, исчисленного налогоплательщиками к уплате в представленных декларациях – 1 294 322,6 тыс. рублей.

Всего же задекларировали свои доходы 98 627 приморцев, как в связи с существующей обязанностью декларирования полученных доходов, так и с целью предоставления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Вычеты попросили у государства 61 046 человек.

Все вопросы по предоставлению налоговых деклараций на доходы физических лиц и оплаты имущественных налогов, в первую очередь тех категорий, которые обязаны до 2 мая оформить их по закону, можно уточнить 28 февраля с 9.00 до 20.00 часов в ходе акции «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц» во всех налоговых инспекциях края. В рамках мероприятия все посетители смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию, заявление на льготу по имущественным налогам, при наличии необходимых сведений и документов.

МНЕНИЕ

Снижение страховых взносов до 21% приведет к деградации

Снижение ставки страховых взносов до 21% с нынешних 30% с одновременным повышением НДС в долгосрочной перспективе приведет к ухудшению системы социального страхования, а в краткосрочной - к росту бедности населения, при этом предпосылки для экономического роста остаются неясными.

Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий ГОРЛИН.

«В том виде, в котором инициатива сейчас обсуждается, снижение страховых взносов и повышение НДС в краткосрочной перспективе приведет к дальнейшему обеднению населения - уровень бедного населения будет повышаться за счет неизбежного роста цен после повышения НДС. В долгосрочной перспективе предлагаемая мера приведет к деградации институтов социального страхования. Это обозначит отход от линии на снижение зависимости финансирования фондов от федерального бюджета, которая реализовывалась в последние годы», - считает эксперт.

Яна МАЛЬЦЕВА.