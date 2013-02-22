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Завод СПГ решит проблему занятости в Хасанском районе в Приморье

22 Февраля 2013, 11:13 | Приморье

По предварительным подсчётам, потребность в рабочих кадрах во время строительства завода по производству сжиженного природного газа на разных этапах составит от 1900 до 2700 человек.

Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, 84 процента от общего числа занятых составят представители рабочих специальностей - от 1600 до 2300 человек. Также на строительстве будут задействованы от 200 до 300 инженерно-технических работников, ещё порядка 100 человек – служащие, вспомогательные службы, охрана. В период эксплуатации численность обслуживающего персонала завода СПГ (без сервисного обслуживания) составит около 1200 человек, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.

Таким образом, создание в Хасанском районе современного производства поможет решить проблему занятости населения. Как отметил глава администрации района Александр Нарыжный, сегодня это особенно актуально в связи с выводом с территории воинских частей. «Военные уходят, из-за этого работу теряют и гражданские специалисты, - сказал глава района. – Поэтому жители Хасанского района позитивно оценивают перспективу строительства большого завода». 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: экономика  нефтегаз  строительство  трудоустройство  проекты  производство  СПГ 



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Комментарии

  • Псевдоним13:07, 22.02.2013#

    вот спасибо, еще АЭС и заводик по производству удобрений для комплекта

  • Казлевич13:38, 22.02.2013#

    Лучьше скажите куда пойдут налоги от деятельности этого производства, как всегда в Москву. Вот и получается кроме некоторого трудоустройства для края нечегошеньки. кроме нагрузка на экологию.

  • Псевдоним13:41, 22.02.2013#

    Так он будет в Хасанском районе, уже не под Находкой?

  • Псевдоним17:55, 22.02.2013#

    Под находкой будет нефтеперерабатывающий, чтобы мало не показалось

  • Псевдоним13:45, 22.02.2013#

    Да уж. . чувствую на территории хасанского района появится много занятых таджиков, узбеков, и т. д. Так что вопрос с занятостью он решит, вот только с чьей?

  • ихтиандр13:52, 22.02.2013#

    чушь. . в хасанском районе нет рабочих способных работать на таком заводе максимум офисы убирать. . . как всегда народ будут завозить вахтовым методом. .

  • Псевдоним17:57, 22.02.2013#

    они нас за идиотов, похоже, принимают.

  • Псевдоним23:50, 22.02.2013#

    Постоянно захожу в Пригородное газ грузить, так там народ только иногородний завозят. Из Москвы, из Анапы, Владивостока итд. Так что местным останется водку пить и завидовать

  • Володя00:33, 23.02.2013#

    Не возмущаетесь - получайте грязь, вонь, уничтожение природы, марикультуры, сельхозяйства, нерестовых рек, мелководной бухты и убытков на млрд. рублей, ради бабла в карман москалям. А насчёт рабочих мест и зарплат - есть опыт завоза рабов, мы уже это проходили.

  • Сергей11:51, 18.03.2013#

    Глава района умеет хорошо землю продавать, не зря обыски в администрации сделали. А вот работать на заводе будут специалисты, которых в районе нет. И готовить их не будут. Зачем тратить деньги на обучение, когда есть специалисты уже обученные в других регионах. Что бы попасть на завод, нужно самому пойти учится по профилю, а потом , когда построят завод, идти устраиваться.

  • 1234509:49, 20.03.2013#

    Так, фамилии лоббистов уничтожения здравницы Дальнего Востока - Хасанского района - в студию! Пятая колонна сама - САМА! - обнаруживает себя - персонально, конкретно, личностно - выдвигая и поддерживая антинародные, вредоносные инициативы в то время, когда Президент страны объявил курс на патриотическое отношение в Отечеству. Вот так мерзавцев и алчных дураков и вычисляют. Истинный прагматик сейчас старается перекраситься в патриота и хоть как-то отметиться заботой о народе. Народ-то всё равно победит, - читайте пророков. Но что будет с теми, кто не был с народом?. .

  • P.S.09:52, 20.03.2013#

    Нарыжного - в отставку! Газету "Золотой рог" - в помойку! Не покупать издание, способствующее гибели приморской природы!

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