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Завод СПГ решит проблему занятости в Хасанском районе в Приморье
По предварительным подсчётам, потребность в рабочих кадрах во время строительства завода по производству сжиженного природного газа на разных этапах составит от 1900 до 2700 человек.
Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, 84 процента от общего числа занятых составят представители рабочих специальностей - от 1600 до 2300 человек. Также на строительстве будут задействованы от 200 до 300 инженерно-технических работников, ещё порядка 100 человек – служащие, вспомогательные службы, охрана. В период эксплуатации численность обслуживающего персонала завода СПГ (без сервисного обслуживания) составит около 1200 человек, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.
Таким образом, создание в Хасанском районе современного производства поможет решить проблему занятости населения. Как отметил глава администрации района Александр Нарыжный, сегодня это особенно актуально в связи с выводом с территории воинских частей. «Военные уходят, из-за этого работу теряют и гражданские специалисты, - сказал глава района. – Поэтому жители Хасанского района позитивно оценивают перспективу строительства большого завода».
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Комментарии
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Сергей11:51, 18.03.2013#
Глава района умеет хорошо землю продавать, не зря обыски в администрации сделали. А вот работать на заводе будут специалисты, которых в районе нет. И готовить их не будут. Зачем тратить деньги на обучение, когда есть специалисты уже обученные в других регионах. Что бы попасть на завод, нужно самому пойти учится по профилю, а потом , когда построят завод, идти устраиваться.
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1234509:49, 20.03.2013#
Так, фамилии лоббистов уничтожения здравницы Дальнего Востока - Хасанского района - в студию! Пятая колонна сама - САМА! - обнаруживает себя - персонально, конкретно, личностно - выдвигая и поддерживая антинародные, вредоносные инициативы в то время, когда Президент страны объявил курс на патриотическое отношение в Отечеству. Вот так мерзавцев и алчных дураков и вычисляют. Истинный прагматик сейчас старается перекраситься в патриота и хоть как-то отметиться заботой о народе. Народ-то всё равно победит, - читайте пророков. Но что будет с теми, кто не был с народом?. .
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вот спасибо, еще АЭС и заводик по производству удобрений для комплекта