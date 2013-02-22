Завод СПГ решит проблему занятости в Хасанском районе в Приморье

По предварительным подсчётам, потребность в рабочих кадрах во время строительства завода по производству сжиженного природного газа на разных этапах составит от 1900 до 2700 человек.

Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, 84 процента от общего числа занятых составят представители рабочих специальностей - от 1600 до 2300 человек. Также на строительстве будут задействованы от 200 до 300 инженерно-технических работников, ещё порядка 100 человек – служащие, вспомогательные службы, охрана. В период эксплуатации численность обслуживающего персонала завода СПГ (без сервисного обслуживания) составит около 1200 человек, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.

Таким образом, создание в Хасанском районе современного производства поможет решить проблему занятости населения. Как отметил глава администрации района Александр Нарыжный, сегодня это особенно актуально в связи с выводом с территории воинских частей. «Военные уходят, из-за этого работу теряют и гражданские специалисты, - сказал глава района. – Поэтому жители Хасанского района позитивно оценивают перспективу строительства большого завода».

ZRPRESS.RU, Владивосток.