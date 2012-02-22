Из Положения о Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года-2011»

Целью проведения Премии «Компания года и Менеджер года в Приморском крае» является выявление и награждение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества.

Задачи Премии:

- пропаганда достижений ведущих приморских компаний и менеджеров Приморского края;

- улучшение делового климата в Приморском крае;

- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании приморцев;

- повышение инвестиционной привлекательности Приморского края.

Участие в Премии не предполагает специального уведомления организаторов. Список участников - открытый. В номинации «Компания года в Приморском крае» принимают участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. В номинации «Менеджер года в Приморском крае» принимают участие физические лица, занимающие высшие руководящие должности в зарегистрированных и фактически работающих на территории Приморского края компаниях.

При включении компаний в шорт-лист учитывались следующие показатели:

- общая рентабельность деятельности,

- динамика выручки от продаж,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли в два последних года.

При включении менеджеров в шорт-лист кроме оценки финансовых показателей компаний, которыми фактически руководят номинанты, проводится экспресс-голосование среди членов специально созданного Экспертного совета и формируется ТОП-25 (полуфинал).

Лауреаты и обладатели Премии «Компания года в Приморском крае» и «Менеджер года в Приморском крае» определяются в процессе голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края (на сайте Премии www.dv-rating.ru и с помощью специальных бюллетеней для голосования, опубликованных в газете «Золотой Рог»).

Определение лидеров. Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно для каждой из двух категорий, принимающих участие в голосовании. Компания или менеджер, набравшие наибольшее количество голосов, занимают первое место, наименьшее - последнее. После ранжирования участников премии по каждой категории находится среднее значение из суммы мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края. При этом используются различные весовые коэффициенты: 0,6 - для итогов голосования членов Экспертного совета и 0,4 - для итогов открытого голосования.

«Золотой Рог», dv-rating.ru.