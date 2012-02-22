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Из Положения VIII Бизнес-Премии «Социально ответственный бизнес в Приморском крае»

22 Февраля 2012, 00:40 | Приморье
Краевая Премия «Социально ответственный бизнес в Приморском крае» ставит своей целью утверждение в Приморском крае принципов социального партнерства бизнеса и государства и общественного согласия.

Цели конкурса:

- содействие достижению взаимопонимания и взаимодействия между обществом, бизнесом и властью;

- привлечение внимания к социальным проблемам, решение которых оказывает заметное влияние на развитие территории;

- создание атмосферы общественного согласия в обустройстве комфортной среды для жизни жителей Приморского края;

- поощрение социально значимой деятельности предприятий и предпринимателей, направленной во благо приморцев.

Участие в Премии не предполагает заявочного уведомления организаторов. Список участников формируется по социально-производственным показателям и открыт для выдвижения со стороны профсоюзов предприятий и членов Экспертного совета. В номинации «Социально ответственный бизнес» принимают участие юридические лица, фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. Формирование шорт-листа ТОП-25 в номинации «Социально ответственный бизнес» осуществляется на основе показателей на базе официальной бухгалтерской отчетности участников за два последних года и экспресс-опроса членов Экспертного совета и отраслевых профсоюзов.

При включении предприятий в ТОП-25 учитываются следующие показатели по финансовой отчетности за последние два года:

- отсутствие задолженности по уплате налогов в прошедшем году в бюджеты Приморского края (в т. ч. муниципальный);

- средняя заработная плата за год к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по выплате заработной платы;

- социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе;

- создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров для повышения квалификации;

- безопасные условия и охрана труда и экология производства;

- участие в социальных проектах Приморского края.

Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Конечное место участников определяется как среднее значение мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края, при этом используются удельные коэффициенты: 0,5 - для итогов голосования членов Экспертного совета, 0,5 - для итогов открытого голосования.

«Золотой Рог», dv-rating.ru.

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
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