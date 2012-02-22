Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из Положения VIII Бизнес-Премии «Социально ответственный бизнес в Приморском крае»
Цели конкурса:
- содействие достижению взаимопонимания и взаимодействия между обществом, бизнесом и властью;
- привлечение внимания к социальным проблемам, решение которых оказывает заметное влияние на развитие территории;
- создание атмосферы общественного согласия в обустройстве комфортной среды для жизни жителей Приморского края;
- поощрение социально значимой деятельности предприятий и предпринимателей, направленной во благо приморцев.
Участие в Премии не предполагает заявочного уведомления организаторов. Список участников формируется по социально-производственным показателям и открыт для выдвижения со стороны профсоюзов предприятий и членов Экспертного совета. В номинации «Социально ответственный бизнес» принимают участие юридические лица, фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. Формирование шорт-листа ТОП-25 в номинации «Социально ответственный бизнес» осуществляется на основе показателей на базе официальной бухгалтерской отчетности участников за два последних года и экспресс-опроса членов Экспертного совета и отраслевых профсоюзов.
При включении предприятий в ТОП-25 учитываются следующие показатели по финансовой отчетности за последние два года:
- отсутствие задолженности по уплате налогов в прошедшем году в бюджеты Приморского края (в т. ч. муниципальный);
- средняя заработная плата за год к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
- социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе;
- создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров для повышения квалификации;
- безопасные условия и охрана труда и экология производства;
- участие в социальных проектах Приморского края.
Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Конечное место участников определяется как среднее значение мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края, при этом используются удельные коэффициенты: 0,5 - для итогов голосования членов Экспертного совета, 0,5 - для итогов открытого голосования.
«Золотой Рог», dv-rating.ru.
Новости тематики
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Сын дальневосточного губернатора увлекся овощами
- На верфи в Приморье будут строить ледоколы
Новости раздела
- Удар ниже причала
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Все для туристического счастья
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы