Стартовала Бизнес-Премия Приморского края

Александр КОСТЕНКО, первый вице-губернатор Приморского края, председатель Оргкомитета VIII Краевой Бизнес-Премии:

- 2012 год – год проведения саммита АТЭС во Владивостоке. Завершается реализация проектов по подготовке этого международного события, которые формируют город Владивосток и Приморский край центрами международного сотрудничества России в АТР.

Стратегически для Приморского края проект АТЭС – это глобальные возможности роста для бизнеса. Создана современная деловая инфраструктура, цель которой – развитие новых региональных экономических центров притяжения для эффективной интеграции в АТР. И эти возможности начинает успешно использовать бизнес.

Только в 2011 году на развитие экономики края вложено 278,4 млрд рублей, при этом частным бизнесом привлечены инвестиции в объеме 153,5 млрд рублей, рост 120% к 2010 году. Впервые объем валового регионального продукта края увеличился до 500 млрд. рублей, а среднемесячная заработная плата до 24,4 тыс. рублей, рост 111,6% к 2010 году.

Сегодня Приморский край по показателям экономического развития – в группе лидеров. Темпы роста сопоставимы с показателями ведущих стран (Китай – 8%, Индия – 8,2%, Гонконг – 6,0%, Корея – 4,5%).

Безусловно, эти позитивные итоги формируются приморскими предприятиями и их коллективами, многие из которых являются участниками VIII Краевой Бизнес-Премии.

Премия в этом году объявляется по традиционным номинациям: «Компания года и Менеджер года Приморского края – 2011», «Развивающий бизнес Приморского края» и «Социально ответственный бизнес».

Уверен, что победителями премии станут достойные коллективы Приморского края.

«Золотой Рог», dv-rating.ru.