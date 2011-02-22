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Верфь в Большом Камне «прошлась» катком по «Звезде-Инвест»
Проект строительства судоверфи на большекаменском заводе «Звезда» оброс очередным скандалом. ОАО «Звезда-Инвест» через суд требует взыскать с ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» и ООО «АвтоСтройКомплекс» почти 59 млн рублей за снесенные здания компании.
Дело в том, что помещения «Звезды-Инвест» находились как раз в месте будущей судоверфи и «мешали» застройке. Осенью 2009 года к директору предприятия «Звезда-Инвест» Виктору УСОЛЬЦЕВУ с просьбой обратился теперь уже бывший гендиректор завода Андрей РАССОМАХИН и тогда еще глава ЗАТО Большой Камень, а ныне подследственный Владимир ХАЛЯВКО. Они просили разрешения начать снос помещений для подготовки будущей площадки.
В качестве гарантий оплаты в конце октября 2009 года было заключено трехстороннее решение, в котором также фигурировала и подпись главы. Но по непонятной причине подрядная организация начала снос зданий еще до подписания документа.
Под снос пошел комплекс зданий общей площадью более 11,5 тыс. квадратных метров. В том числе и цех крупнопанельного домостроения с пристройками и сооружениями, административно-бытовое здание по улице Рабочая,11а.
Так как убытки компании за снесенные объекты в срок так никто и не оплатил, в июле 2010 года ОАО «Звезда-Инвест» обратилось в Арбитражный суд Приморского края. Очередное заседание по иску к заводу прошло 9 февраля 2011 года, но оно не было окончательным, слушания продолжатся в ближайшее время.
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