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Стала известна дата проведения выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl

22 Января 2019, 15:09 | Приморье

Неизменным местом проведения выставки во Владивостоке остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Спортивная и развлекательная программы будут дополнены новыми проекторами от организаторов.


 



С началом нового 2019 года стартовала активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl . В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия по традиции станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

В 2019 году в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также  яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно -  развлекательные  зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные  события.

Мероприятие традиционно станет большим праздником, который каждый год собирает целые семьи! Каждый найдет себе занятие по интересам!

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

 


 



Досье "Золотого Рога": VladivostokBoatShow – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В  2018 году участниками стали более 50  компаний из России и стран  АТР. За три дня выставку посетило около 7 000 человек.

Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер Vladivostok Boat Show Xl

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: владивосток  vladivostok boat show  Семь футов 



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