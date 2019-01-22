Сфера трудоустройства стала во Владивостоке одним из популярных видов мошенничества



«Здравствуйте, требуются сотрудники в офис, частичная занятость, оплата 55 и выше. Если интересно предложение, перезвоните по телефону, указанному в сообщении». Конечно, смс на первый взгляд заманчивое, да и резюме свое в поисковиках я недавно размещала. Однако как часто оклад офисного работника начинается от 55 тысяч рублей? Было очевидно, что это какая-то новая схема развода приморцев на деньги.

Любопытство пересилило, и я позвонила. Сразу был заметен почерк мошенников. Оператор не представилась, на вопросы отвечала туманно, тараторила и повторяла, что они крупная международная компания. Записала меня на собеседование, уточнила, что опаздывать плохо, потому что Полина Ивановна – занятой человек.

В «Газпром» за 500 рублей

Еще на лестнице стало понятно, что поток посетителей просто огромен. Девушка в тоненьком пуховичке с досадой говорила в трубку, что мама ничего не понимает и раз она оставила деньги, то ее точно возьмут, главное - дождаться звонка. Очередь на собеседование начиналась в коридоре, а в приемной сидело около 20 человек.

Сотрудники на ресепшене старательно создавали иллюзию серьезной компании. При входе уточняли имя, фамилию и время, на которое вы записаны. Даже выдавали вам анкетку с ручкой, чтобы не идти на собеседование просто так. Однако мелочи выдавали их нещадно. Например, в анкете наряду с графами об образовании и опыте работы были указаны такие вопросами как «любите ли вы путешествовать», «как часто чувствуете себя счастливым» и «насколько вам важно отсутствие сплетен в коллективе». По телевизору в крупной международной компании крутили клипы с дамами в бикини, достаточно громко, чтобы заглушить диалоги в кабинете с «руководителями». Каждую минуту дверь открывалась и кто-то из них объявлял имя следующего соискателя. За пять минут до того, как вызвали меня, я стала свидетелем странной сцены. Мужчина, прошедший собеседование вчера, пришел на второй этап. Сначала ему сказали, что время не то, затем, что он явно ошибается, но ему, так и быть, пойдут на уступки и перезапишут. Приходите через неделю.

В кабинете меня встретил вполне приятный молодой человек, вежливый, опрятный и уверенный в том, что он делает. Еще пока я шла до его стола, то успела выслушать, что он - представитель крупной компании по поиску персонала, которая уже 25 лет на рынке труда. Он вирутозно отодвинул стульчик, уточнил, хочу ли я вкусный чай или воды, а затем приступил к изучению анкеты. Юноша переживал, удобно ли мне добираться до будущего офиса, почему на прошлой работе меня не повысили до заоблачных высот и насколько я конфликтная. До вопроса о путешествиях мы не дошли, потому что он сказал, что я совершенно точно им подхожу. Буду офис-менеджером за 35 тысяч, но это только на испытательном сроке. Потом, ясное дело, моя зарплата побьет все мыслимые пределы и устремится в бесконечность прекрасных командировок, повышений и счастливой жизни. Есть только один нюанс, и это всего лишь 500 рублей, которые я должна оставить сейчас за учебные материалы. Ведь и ежу понятно, что офис-менеджер сначала должен прочитать устав компании, например. Потом он уточнил, понимаю ли я значение слов «залоговая стоимость», ведь это адекватное требование к стажеру. Я честно призналась, что никаких денег платить не буду и он, с печалью в глазах, выкинул анкету в мусорку.

Стоит ли говорить, что по документам этой компании 12 лет, она торгует лесоматериалами и санитарным оборудованием, и никаким набором персонала на самом деле не занимается? К сожалению, сейчас на рынке труда все больше мошеннических схем и эта далеко не самая изящная.

Софья КРАСУЛЯ, руководитель пресс-службы HeadHunter на Дальнем Востоке сообщает: «Вам могут предложить сделать в качестве тестового задания презентацию или перевод текста. Так недобросовестные работодатели ищут бесплатных сотрудников. Может работодатель проверить навыки? Конечно! Но это не должен быть большой объем, глобальные задачи. Для этого есть и испытательный срок.

Другой способ «проверки» кандидатов - испытательный срок. На это время с вами должны заключить договор и платить вам заработную плату.

Стажировка псу под хвост

Ещё один популярный способ мошенничества - просьба внести деньги за обучение или стажировку. В добросовестных компаниях в период обучения новичку, наоборот, платят стипендию! Вносить какие-либо деньги можно лишь в том случае, если вы записываетесь на курсы». Помимо этого мошенники могут предложить вам оплатить список якобы редких вакансий, которые на самом деле распечатаны ими с любого популярного сайта по поиску работы или гарантированно устроить вас на высокую должность за определенную плату. Конечно же, ни денег, ни должности наивный человек потом не увидит. Есть и наглая схема – когда за звонок или смс по данному объявлению с вашего баланса спишется приличная сумма. Иногда мошенники просят выслать ваши паспортные данные, якобы для заполнения договора о сотрудничестве, а потом просят подписать присланную бумажку. И вот у вас нет работы, зато есть незаконно оформленный кредит на ваше имя. Есть и совсем экзотические схемы, вроде пошива униформы за 5 тысяч рублей. Ведь вы прошли все этапы, приняты практически, но вот незадача, фирменной одежды вашего размера нет, так что вы нам деньги, мы вам форму. И со стороны кажется, что распознать все эти уловки просто, но ведь девушка, которую я видела, деньги внесла. Светлана Горшунова, старший специалист службы адаптации и поддержки переезжающих работников АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»: «Почему люди попадаются в такие схемы? Дело в том, что они склонны доверять. Как правило, мошенники обрабатывают людей, которые потеряли работу и находятся в сложной финансовой ситуации. Все, чего они хотят, это найти работу, поэтому им кажется, что просьба сдать 500 рублей на учебные материалы это правильно и логично. Обычно мошеннические схемы выстроены очень грамотно. Во-первых, небольшая сумма, во-вторых, люди ведь сами их отдают и доказать мошенничество довольно сложно. И люди, которые и так испытывают стресс от потери работы, не склонны обращаться в структуры для защиты своих прав.

Всем, кто находится в таком положении, надо знать, что трудоустройство – это честная сделка между работодателем и сотрудником. Эта сделка скреплена договором, в котором прописаны все денежные взаимоотношения. Заработная плата, премии, оплата обучения и т. д. Если начинаются какие-то разговоры о залоге за материалы, оплате для гарантированного трудоустройства – это абсолютно точно мошенники». Соискателям стоит знать, что есть ряд услуг, за которые и правда могут взять деньги, например, перевод вашего резюме на иностранный язык или работа с карьерным консультантом, однако это не так часто бывает необходимо. Если не выходит с поиском работы на специализированных сайтах, то существуют Центр занятости и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Там резюме и консультации абсолютно бесплатны.

Понимал ли тот мальчик, что собеседовал меня вместо Полины Ивановны, что он делает? Более чем, и свои навыки он явно оттачивал, но разве это не соблазнительно, разводить в день по 20-30 человек? Ведь в условиях поглощающего всех финансового кризиса он может заправить машину и даже выгулять девушку в ресторан. Светлана Горшунова рассуждает: «Почему люди там работают? По моему личному мнению, это вопрос не про выбор работы, а про нравственность. Человек отлично понимает, что его работа заключается в обмане людей. Он принимает для себя, что совершает уголовно наказуемое деяние, и спокойно живет с этим. Как правило, мошенники гладко выбриты, хорошо одеты, умеют красиво говорить и убеждать и очень милые. Как такому приятному человеку можно не поверить?»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Правило одно: никаких денег!

Что делать, если вы уже попались и отдали свои деньги мошенникам? Дмитрий КУЛЬЧЕНКО, генеральный директор ООО «Евро-Азиатская юридическая компания» объясняет : « Паспорт, трудовая книжка, СНИЛС, ИНН – исчерпывающий перечень документов, которые должен предоставить человек при приеме на работу. Иногда могут попросить некое эссе, чтобы был понятен опыт работы. Никаких денежных средств будущий работодатель до момента трудоустройства с соискателя получать не имеет права. До заключения с работником трудового договора ни о каком обучении речи быть не может. Существует такое понятие как ученический договор, который заключается либо одновременно с трудовым, либо после. Соответственно, все остальное к реальному трудоустройству не имеет никакого отношения.

Что делать, если человек уже пострадал от таких «работодателей»? Если никаких документов, обосновывающих, что денежные средства получены в кассу, нет, то стоит идти в отделение полиции. Доказывать обман можно путем подачи заявления в органы внутренних дел, а также посредством свидетельских показаний от таких же пострадавших. Лучше писать коллективное заявление, чтобы каждый из пострадавших мог подтвердить слова своего товарища по несчастью».

На фото: Сейчас на рынке труда Приморья все меньше реальных хороших предложений, зато больше мошеннических схем.

Фото из сети Интернет.