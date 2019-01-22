www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.36 р. 100 JPY: 60.53 р.
EUR: 75.55 р. 10 CNY: 97.74 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Еще девять детсадов будут построены во Владивостоке

22 Января 2019, 12:45 | Приморье

Строительство и проектирование сразу 9 новых муниципальных детских садов ведется во Владивостоке. Все объекты будут сданы в эксплуатацию в ближайшие 2-3 года.

Так, строительство уже началось по двум адресам – в Снеговой Пади на ул. Анны Щетининой, 28 и в районе Океанской (ул. Маковского, 157а). После возвращения в муниципальную собственность детского сада на ул. Постышева, 7 здесь планируется его масштабная реконструкция. Детские сады будут построены на улицах Крыгина, 84, Кипарисовой, 4, Тихвинской, 3, Станюковича, 31а. Еще два объекта - в районе микрорайона Патрокл на ул. Басаргина.

На минувшей неделе и.о. главы города Олег ГУМЕНЮК посетил два строящихся объекта: на Маковского, 157а и Анны Щетининой, 28. На обоих участках проводятся земляные работы, готовится основание под фундамент.

Двухэтажный детсад на Маковского, 157а рассчитан на 230 мест. Детский сад на Анны Щетининой, 28 рассчитан на 240 мест и станет четвертым по счету дошкольным учреждением в Снеговой Пади. Во всех муниципальных детских садах предусмотрены игровые комнаты и спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблоки. Запланировано благоустройство территорий, установка беседок и детских игровых комплексов.

В ходе рабочей поездки Олег Гуменюк дал распоряжение специалистам Дирекции по строительству объектов ВГО, чтобы строительная техника ездила по специально проложенной дороге, а не под окнами жилых домов. Также он подчеркнул, что будет лично контролировать темпы строительства детских садов.

«Никаких задержек быть не должно. Жду отчетов от компании-подрядчика раз в месяц. Сразу после этого буду лично приезжать и смотреть, чтобы слова на бумаге не расходились с делом», - предупредил и.о. главы города.

Напомним, сегодня в краевом центре работают 120 детских садов. За последние несколько лет администрация Владивостока провела огромную работу по строительству новых дошкольных учреждений. Также многие детские сады были возвращены в муниципальную собственность после долгих судебных тяжб и капитально реконструированы. Всего за 10 лет построено 25 детских садов.

На фото: На ул. Маковского, 157а будет построен вот такой детский сад на 230 мест.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: владивосток  строительство  гуменюк  детсад 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru