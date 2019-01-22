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Еще девять детсадов будут построены во Владивостоке
Строительство и проектирование сразу 9 новых муниципальных детских садов ведется во Владивостоке. Все объекты будут сданы в эксплуатацию в ближайшие 2-3 года.
Так, строительство уже началось по двум адресам – в Снеговой Пади на ул. Анны Щетининой, 28 и в районе Океанской (ул. Маковского, 157а). После возвращения в муниципальную собственность детского сада на ул. Постышева, 7 здесь планируется его масштабная реконструкция. Детские сады будут построены на улицах Крыгина, 84, Кипарисовой, 4, Тихвинской, 3, Станюковича, 31а. Еще два объекта - в районе микрорайона Патрокл на ул. Басаргина.
На минувшей неделе и.о. главы города Олег ГУМЕНЮК посетил два строящихся объекта: на Маковского, 157а и Анны Щетининой, 28. На обоих участках проводятся земляные работы, готовится основание под фундамент.
Двухэтажный детсад на Маковского, 157а рассчитан на 230 мест. Детский сад на Анны Щетининой, 28 рассчитан на 240 мест и станет четвертым по счету дошкольным учреждением в Снеговой Пади. Во всех муниципальных детских садах предусмотрены игровые комнаты и спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблоки. Запланировано благоустройство территорий, установка беседок и детских игровых комплексов.
В ходе рабочей поездки Олег Гуменюк дал распоряжение специалистам Дирекции по строительству объектов ВГО, чтобы строительная техника ездила по специально проложенной дороге, а не под окнами жилых домов. Также он подчеркнул, что будет лично контролировать темпы строительства детских садов.
«Никаких задержек быть не должно. Жду отчетов от компании-подрядчика раз в месяц. Сразу после этого буду лично приезжать и смотреть, чтобы слова на бумаге не расходились с делом», - предупредил и.о. главы города.
Напомним, сегодня в краевом центре работают 120 детских садов. За последние несколько лет администрация Владивостока провела огромную работу по строительству новых дошкольных учреждений. Также многие детские сады были возвращены в муниципальную собственность после долгих судебных тяжб и капитально реконструированы. Всего за 10 лет построено 25 детских садов.
На фото: На ул. Маковского, 157а будет построен вот такой детский сад на 230 мест.
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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