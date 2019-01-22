Квоты стали причиной надвигающегося голода на рыбацкий поселок в Приморье

Из-за лишения права на вылов рыбы в прибрежной зоне жители Приморского поселка Зарубино готовятся к холоду и голоду

Старейшее предприятие Приморского края Зарубинская база флота (ЗБФ) лишена права заниматься рыбалкой. Прибрежный рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий комплекс Приморского края может потерять одно из ведущих предприятий, что скажется на обеспечении приморцев доступной и качественной рыбопродукцией, пишет газета "Золотой Рог".

Продукция из минтая, свежая камбала, треска, кукумария от Зарубинской базы флота регулярно присутствовала на потребительском рынке Приморья. Но активный участник губернаторской программы «Доступная рыба» сегодня оказался в центре громкого скандала в рыбной отрасли.

Росчерком пера высокопоставленный чиновник Росрыболовства лишил поселкообразующее предприятие квот на вылов рыбы. Трудовой коллектив утверждает, что это сделано без объяснения причин и вне правового поля. Документ, лишивший компанию права на вылов и средств к существованию более 600 жителей поселка Зарубино, еще 25 января 2018 года подписал заместитель руководителя ФАР Петр САВЧУК, который, кстати, является коренным приморцем.





Испуганные и доведенные до отчаяния работники предприятия узнали о приказе чиновника Росрыболовства только в начале этого года, и коллектив срочно обратился к губернатору Олегу КОЖЕМЯКО.

Как следует из обращения на имя губернатора, коллектив ЗБФ уверен в том, что Приморское территориальное управление Росрыболовства не выдаст компании разрешения на промысел в 2019 году. Так, как в приказе Росрыболовства №780 от 25.12.2018 г., подписанном Савчуком П.С., компания не фигурирует. Однако в приказе от 24 декабря 2018 года «О распределении объемов квот юридическим лицам» предприятие в списках было, но уже через день документ на 174 страницы был изменен, а приморское предприятие выброшено из списка компаний, имеющих квоты.

«Невыдача ЗБФ разрешений на вылов 1 300 тонн минтая, а также кукумарии, ежа, трески и спизулы в прибрежной зоне Приморского края уже сегодня поставила предприятие в ситуацию, когда оно будет вынужденно прекратить свою производственную деятельность и уволить 220 своих работников. С учетом их семей, также проживающих в поселке – это около 70 % всего населения пгт Зарубино в Хасанском районе. Произойдет социальный взрыв, так как нет возможности трудоустройства на другие предприятия. Уважаемый, Олег Николаевич! Наша надежда на вас, не допустите уничтожения ЗБФ. Вы знаете, как сложно выживать поселкообразующим предприятиям. Мы верим в вас, в ваше неравнодушие к проблемам приморцев. Нашим работникам нечего терять, и они готовы отстаивать свое право на труд, на благополучие своих семей. Чиновники в Москве, которые сегодня пытаются развалить предприятие, должны понимать, что они обрекают жителей поселка Зарубино на голод и холод, на нищенское существование и социальные волнения», - говорится в обращении.

Как сообщил изданию генеральный директор компании Виктор ЖУКОВ, обращение трудового коллектива уже направленно в адрес руководителя Приморья.

Тревога за будущее родного предприятия сплотила трудовой коллектив. Сегодня здесь нет равнодушных и безучастных работников. «Пять лет работаю на предприятии и просто не понимаю, как можно, сидя в Москве, не оглядываясь на судьбы людей, ломать жизнь целому поселку. Моя семья только с моим трудоустройством на ЗБФ перестала быть за гранью нищеты. У меня не самая большая заработная плата, но я могу содержать своих детей, кормить и одевать их, оплачивать коммунальные услуги. У нас нет в поселке другой работы. Если ликвидируют базу, то даже магазинов не будет, в них некому будет продукты покупать. Мы только обрадовались, что предприятие начало выбираться из кризиса. В прошлом году были хорошие уловы минтая. Мы каждое судно с уловом встречаем с радостью, так как понимаем, что это наши деньги. Если все развалится, то идти мне некуда. Мужики могут браконьерством заняться, а женщины могут затянуть пояса и ждать выделения пособия по безработице. Но его на семью не хватит. Уволенные люди могут просто начать меньше есть, иного выхода нет. Поселок окажется в ситуации 90-х, когда не было работы и еды, когда протестные настроения были у каждого жителя», - рассказывает мастер цеха рыбообработки Александр КОШЕРОВ.

Руководство компании опирается на действующее законодательство и считает, что лишение квот произошло незаконно, так как предприятие имеет договоры с Росрыболовством на выделение квот.

«Эти договоры заключены в 2018 года, и они действующие, их никто не оспаривал и не расторгал, и нам неясно, на каком основании нас выкинули из приказа. Для Приморского края необходимо сохранить профиль предприятия и развивать прибрежное рыболовство и марикультуру. Выжить предприятию без ведения прибрежного рыболовства практически невозможно. Только в прошлом году компания закончила выплачивать лизинговые платежи за построенный на Дальнем Востоке рыбопромысловый флот. На подготовку к путине вложили в ремонт и промысловое вооружение более 25 млн рублей. При этом новые собственники предприятия приобрели ЗБФ в прошлом году с огромными долгами в 400 млн рублей. За год руководству удалось снизить задолженность на 100 млн рублей. Есть определенные успехи в марикультуре, вырастили в прошлом году более 200 тонн гребешка, в цехах предприятия наладили переработку. В планах базы - выращивание 2 000 тыс. тонн гребешка и других гидробионтов. Вместе с представителями Минвостокразвития найдены инвесторы для развития марикультурного направления. Суммарный объем инвестиций - 200 млн рублей до 2025 года. Уже вложено в марикультуру 40 млн рублей. В ближайшие 5 лет могли бы трудоустроить на предприятие около 80% всего трудоспособного населения посёлка 3арубино», - рассказывает Виктор Жуков.

Но все марикультурные проекты ЗБФ теперь могут быть не воплощены в жизнь. Доход от ведения рыболовный деятельности - это почти 70 млн рублей, и если предприятие не начнет ловить рыбу, то разорение неминуемо.

Понимая, что другой работы в поселке не найти, работники предприятия на следующей неделе намерены провести акцию протеста в представительстве Росрыболовства в Приморье. Они будут настаивать на том, чтобы глава ФАР Илья ШЕСТАКОВ, инициировал служебное расследование на предмет злоупотребления служебным положением и чтобы на это время чиновник, лишивший ЗБФ квот, был отстранен от работы.

Пока официальной реакции на обращение коллектива нет. Однако первые документы подтверждающие лишение квот, уже есть. 11 января Приморское территориальное управление Росрыболовства по Приморскому краю направило в адрес ООО «Зарубинская база флота» отказ в заключение договора пользования ВБР, ОДУ (общедопустимых уловов) которых не устанавливается.

На верхнем фото: Если суда Зарубинской базы флота останутся на приколе, край потеряет крупное предприятие, а люди работу.

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