Дым в трубу, дрова - в исходные

Утилизировать твердые отходы в Приморье пока продолжат по-старому

За последние год-полтора вопросы, связанные с экологией, стали особенно чувствительными для россиян. А недавние волнения в Московской и Архангельской областях показали, что «мусорный» кризис очень быстро может перерасти в политический, пишет газета "Золотой Рог".

Однако власти Приморья решили не повторять чужих ошибок: мусоросжигательный завод во Владивостоке не будет вновь открыт, а переход к новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами отложен не менее чем на полгода.

Закрытие без открытия

Напомним, что мусоросжигательный завод в районе Второй Речки существует около 40 лет. Однако после возведения микрорайона Снеговая Падь он оказался практически в центре густонаселенного района города, и логично, что нависший над кварталами дым отнюдь не радовал новоселов. Решение о закрытии завода было принято летом 2018 года тогдашним главой Владивостока Виталием ВЕРКЕЕНКО, причем скорость, с которой оно принималось, навела многих на мысль – не было ли это решение политическим – завод перестал дымить за неделю до первого тура выборов губернатора Приморья?

О поспешности принятого летом решения свидетельствует хотя бы тот факт, что в октябре завод на несколько дней задымил вновь, чтобы дожечь несколько сот тонн оставшихся в накопителе отходов. А на неделе о повторном запуске мусоросжигательного завода как об одном из возможных вариантов решения проблемы с утилизацией мусора заявил заместитель главы Владивостока Александр ЮРОВ. Впрочем, подобную возможность практически сразу опровергли в краевой администрации. На брифинге 15 января руководитель департамента ЖКХ Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО напомнила, что завод был закрыт, исходя из мнения жителей Второй Речки и микрорайона Снеговая Падь.

- Закрытие спецзавода было обусловлено, прежде всего, мнением жителей. Проводились исследования, были установлены фильтры. Но мнение жителей повлияло на эту ситуацию, и решение о закрытии никто не будет оспаривать. Завод закрыт и не будет запущен, - подчеркнула Елена Пархоменко.

Напомним, что на заводе сжигалась примерно треть от общего объема твердых отходов Владивостока. Чтобы не допустить мусорного коллапса, на полигоне в районе улицы Холмистой создана временная площадка для захоронения отходов. Куда его девать - пока вопрос?

Мусор подмешали в политику

- Вопросы экологии уже давно перешли в политическую плоскость. Если говорить о мусоросжигательном заводе, то решение о его закрытии было позитивно воспринято и экологическими активистами, и общественностью. Для жителей города завод был серьезным раздражающим фактором, несмотря на постоянные проверки и уверения в безопасности. И его повторный запуск добавил антирейтинга новым властям города и края, - убежден политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. - В целом же любые сюжеты, связанные с экологией, вызывают повышенный интерес у населения. Они быстро тиражируются в СМИ и социальных сетях, что увеличивает общественный резонанс. Поэтому на любые слухи и возможные вызовы в этой сфере необходима быстрая реакция на официальном уровне.

По принципу «не навреди»

Между тем ситуация с утилизацией мусора во Владивостоке – лишь часть более масштабной проблемы, связанной с переходом к новым правилам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Недавние изменения в федеральном законодательстве предписывают создать в каждом регионе единого оператора, который организует работу по вывозу ТКО и их последующей утилизации. Основная цель реформы – переход к полной сортировке и утилизации мусора с вовлечением во вторичный оборот всех последних фракций.

Однако в Приморье, как и во многих других субъектах, провести необходимые мероприятия (разработка территориальной схемы обращения с отходами, создание новых мощностей по сортировке и утилизации ТКО) в срок до 1 января 2019 года не удалось. Поэтому до формирования новой территориальной схемы обращения с отходами утилизация ТКО будет проводиться теми же операторами полигонов, что и раньше, а тариф на вывоз мусора для собственников жилья останется неизменным.

По словам Елены Пархоменко, в настоящее время схема пересматривается с целью уменьшения транспортного «плеча» от места накопления отходов до места их утилизации или захоронения. В идеале это расстояние не должно составлять более 50-60 км, поэтому в новой схеме предусмотрены новые мусоросортировочные станции. Среди прочего, новая территориальная схема предусматривает строительство технопарка по переработке отдельных видов ТКО на площадке ТОРа «Надеждинский» – инвестор уже формирует проект для последующей передачи в Минвостокразвития.

Не менее важный вопрос – это тариф на услуги по утилизации ТКО, который собственники жилья в будущем станут платить региональному оператору.

- Мы ориентируемся на те тарифы, которые сейчас действуют в муниципальных образованиях, чтобы это было посильно для населения даже при запуске новой системы обращения с отходами. Например, во Владивостоке получается в среднем 79 рублей с человека, - отметила представитель краевой администрации.

Предварительная стоимость новых объектов по сортировке и утилизации ТКО в Приморском крае оценивается в 4,5 млрд рублей в течение трех лет. Администрацией Приморья уже подготовлена заявка на софинансирование в адрес Минвостокразвития РФ и Минприроды РФ.

Поскольку МУПВ «Спецзавод №1» прекратил свою работу, в ближайшее время в регионе должен быть определен новый оператор, который займется подготовкой мероприятий, необходимых для перехода к новой схеме обращения с ТКО.

На фото: Переход к новой схеме обращения с твердыми коммунальными в крае отходами отложен не менее чем на полгода.

Фото Юрия РОГОВА.