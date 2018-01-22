Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский край добрался в инновационном рейтинге до 44 места из 85
Приморье улучшило свои позиции в группе регионов средней инновационной активности, по сравнению с прошлым годом, на один пункт
Наибольшую оценку экспертов получил Хабаровский край, заняв 30-е место. Регион был признан лучшим на Дальнем Востоке по развитию инновационной деятельности (27 место подрейтинга) и по уровню социально-экономических условий инновационной деятельности (29 место подрейтинга). Также край входит в тройку дальневосточных регионов – лидеров по уровню инновационной активности (35 место подрейтинга).
На втором месте по показателям находится Республика Саха (Якутия), заняв 42 место рейтинга. Эксперты отмечают рывок в рейтинге по сравнению с результатами прошлого года. Республика улучшила свои позиции сразу на 23 показателя. Якутия занимает второе место среди дальневосточных регионов по уровню социально-экономических условий инновационной деятельности (55 место подрейтинга), является лидером среди дальневосточных регионов по уровню инновационной активности (20 место подрейтинга).
Тройку лидеров общего рейтинга замыкает Приморский край. Как уточнили в регионе, Приморье улучшило свои позиции в группе регионов средней инновационной активности, по сравнению с прошлым годом, на один пункт. Сегодня край занимает в рейтинге 44 место. «Разработчики рейтинга особо отметили, что Приморский край на протяжении нескольких лет демонстрировал наиболее высокие темпы роста основных фондов высокотехнологичного сектора. Также отдельного упоминания удостоена такая инновационная практика ДВФУ, как защита диплома в форме созданной компании», – отметили в региональном инвестиционном агентстве.
Приморский край стал лидером Дальнего Востока по уровню развития научных исследований и разработок (22 место подрейтинга). В тройку регионов данного подрейтинга вошли Хабаровский край – 42 место и Республика Саха (Якутия) с 48 позицией. Также Приморье занимает второе место среди дальневосточных регионов по уровню инновационной активности (34 место подрейтинга) и входит в тройку регионов ДФО по уровню социально-экономических условий (60 место).
В группу средне-слабых инноваторов вошли Камчатский край (59 место), Магаданская область (68 место), Сахалинская область (73 место) и Приамурье (78 место). Вместе с тем Сахалинская область занимает второе место среди дальневосточных регионов по уровню развития инновационной деятельности (37 позиция подрейтинга), а Камчатский край замыкает тройку данного подрейтинга (43 место).
Слабыми инноваторами эксперты считают Еврейскую автономную область (79 место) и Чукотский автономный округ (85 место).
Рейтинг инновационных регионов России разработан в 2012 году Ассоциацией инновационных регионов совместно с Минэкономразвития России. Рейтинг основан не на экспертных оценках, а на количественных показателях. Он включает 29 индикаторов, объединенных в несколько групп: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности и инновационная активность региона. Это позволяет не только выявить лидеров, но и увидеть сильные и слабые стороны развития каждого региона.
В рейтинге инновационных регионов 2017 года регионы распределены по группам следующим образом: в группу передовых регионов входят 26 субъектов Российской Федерации (сильные и средне-сильные инноваторы), 29 регионов формируют группу средних инноваторов, и 30 регионов являются отстающими (средне-слабые и слабые инноваторы).
Новости тематики
- Приморский край добрался в инновационном рейтинге до 44 места из 85
- По заявлению жительницы Владивостока из продажи изъято около 100 литров нелегального алкоголя
- Глава Приморья попросил инвесторов игорной зоны скинуться на круизный лайнер
- Где в Приморье выгоднее покупать продукты
- Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке
- В Приморье запускается экологически чистое производство
- Бизнесменов защитят от мстительных силовиков
- В Приморье промышленное производство выросло почти на 20 процентов
- В Приморье в дело пошли скорлупа и жмых
- Гарантийный фонд Приморья поддержит предпринимателей, взявших дальневосточный гектар
Новости раздела
- Приморский край добрался в инновационном рейтинге до 44 места из 85
- По заявлению жительницы Владивостока из продажи изъято около 100 литров нелегального алкоголя
- В Приморье появится новый завод по переработке вольфрама
- Более 130 тысяч тонн молока произведено в Приморье за год
- Глава Приморья попросил инвесторов игорной зоны скинуться на круизный лайнер
- В Приморье хотят построить горнолыжный курорт
- Где в Приморье выгоднее покупать продукты
- В Приморье направят на газификацию около 300 миллионов рублей
- Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке
- В Приморье "Ростелеком" подключает к скоростному интернету дома в "Радужном"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- На Дальнем Востоке обнаружили стену из "Игры престолов"
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Риск британских операторов во время съемок тигров в Приморье "был оправдан"
- Власти Приморья поспешили построить нефтеперерабатывающий завод
- В Приморье хотят построить горнолыжный курорт