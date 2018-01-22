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По заявлению жительницы Владивостока из продажи изъято около 100 литров нелегального алкоголя
Очередной рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем прошёл в Приморье. В двух торговых точках специалисты изъяли более 75 литров крепкого алкоголя, а также более 60 бутылок пива.
Основанием для проверки двух торговых точек во Владивостоке стало заявление жительницы города. Женщина пришла на личный приём к первому вице-губернатору Приморья Александру Костенко и сообщила о том, что в двух магазинах на улице Пихтовая алкоголем торгуют незаконно. По поручению Александра Костенко комиссия из специалистов департамента лицензирования и торговли, а также сотрудников полиции выехала в указанные точки.
Как отметили в департаменте, информация о нарушениях подтвердилась. Так, в павильоне индивидуального предпринимателя на ул. Пихтовая, 27 в розничной продаже находилось 75,7 литра алкогольной продукции. Лицензия отсутствовала. Сотрудники полиции изъяли алкоголь до принятия решения суда о ее конфискации. На продавца магазина составлен протокол об административном правонарушении.
В павильоне другого индивидуального предпринимателя на ул. Пихтовая, 8 установлен факт розничной продажи пива в нестационарном торговом объекте и без документов, подтверждающих легальный оборот пива. Здесь изъято 67 бутылок пива. В отношении предпринимателя возбуждено административное расследование по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.
Напомним, в Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем. Ранее такое поручение дал врио губернатора края Андрей Тарасенко.
Специалисты отмечают: при покупке алкогольных напитков покупателю обязаны выдать чек со специальным QR-кодом. По коду можно проверить легальность происхождения каждой бутылки алкогольного напитка.
«Пользователи смартфонов на базе Android, iOS или Windows Phone могут проверить легальность любой алкогольной продукции. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Программу можно найти в Интернет-магазинах Google Play, App Store, Windows Phone», – подчеркнула директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль.
В департаменте продолжает работать «горячая линия» по незаконной торговле алкоголем по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонить на неё жители могут в рабочие дни с 9.00 до 18.00
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