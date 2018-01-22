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В Приморье появится новый завод по переработке вольфрама

22 Января 2018, 13:01 | Приморье

Об этом глава региона договорился с владельцами компания из подмосковного Красногорска

АО «Компания «Вольфрам» (Красногорск) построит новый завод по переработке вольфрама на базе месторождения в Красноармейском районе Приморского края.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, соответствующее соглашение о реализации проекта по созданию горно-обогатительных производств в регионе подписали врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО и гендиректор АО «Компания «Вольфрам» Ефим ПЛЕТНЕВ.

Стороны договорились, в частности, о реализации проектов по обеспечению стабильной работы ООО «Лермонтовский ГОК» в приморском поселке Светлогорье, организации производства и строительстве горно-обогатительного предприятия на базе местного месторождения в Красноармейском районе, проведении геологоразведочных работ и строительстве в крае завода по выпуску ферровольфрама.

Объем вложений по всем этим проектам составит не менее 1,5 млрд рублей.

Проекты предполагается реализовать в 2018-2025 годах в Пожарском, Красноармейском, Лесозаводском и других районах Приморья.

При этом администрация Приморья окажет содействие в предоставлении участков недр местного значения в пользование инвестору.

«Компания «Вольфрам» также планирует в районе месторождения в Красноармейском районе построить линию электропередач от села Рощино или малую ГЭС на реке Уссурка для производственных нужд. Также инвестор рассмотрит возможность строительства автодороги от поселка Мельничное до производственной площадки месторождения.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Компания «Вольфрам» основана в июле 1997 года, занимается добычей, переработкой и продажей металлов - вольфрама, молибдена, рения, кобальта. Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) владеет 33% уставного капитала АО, граждане РФ - 67%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: вольфрам  Андрей Тарасенко  завод  инвестор 



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