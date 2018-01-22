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Более 130 тысяч тонн молока произведено в Приморье за год

22 Января 2018, 12:38 | Приморье

Продуктивность коров увеличилась до 6,2 тонн, по этому показателю Приморский край является лидером на Дальнем Востоке, - рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрея Бронца.

«Высокая продуктивность отмечается в хозяйствах “Виктория” – более 8 тонн на одну корову, и "ГринАгро” – более 9 тонн», –  сказал руководитель ведомства. 

В прошлом году в хозяйствах всех категорий произведено более 130 тысяч тонн молока, что выше показателей 2016 года на 7,3%.

«Значительный рост производства молока наблюдается в крестьянско-фермерских хозяйствах, увеличение к уровню прошлого года составило 8%», – добавили Андрей Бронц.  

Ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что крупные предприятия должны быть социально ориентированными и помогать начинающим фермерам, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

«Нужно заключить договоры с крестьянами, продавать им телят. Они их вырастят и будут сдавать молоко переработчикам по выгодной цене», – обозначил задачу глава Приморья.

Отметим, в Приморье существенно увеличена поддержка молочного животноводства. На создание семейных ферм по этому направлению максимальный размер гранта составляет до 30 миллионов рублей, начинающим фермерам – до 3 миллионов рублей.

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: молоко  сельское хозяйство 



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