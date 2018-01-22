Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глава Приморья попросил инвесторов игорной зоны скинуться на круизный лайнер
Судно свяжет порты российского Дальнего Востока с Японией, Республикой Корея и Китаем
Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО встретился с инвесторами интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Стороны обсудили дальнейшие планы по строительству гостиничных комплексов и созданию новых рабочих мест. Также глава региона предложил инвесторам принять участие в организации круизного сообщения, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Глава региона подчеркнул, что для инвесторов, вкладывающих средства в российские проекты, важна стабильность. Андрей Тарасенко отметил, что инвесторам также стоит учитывать, что развитие развлекательной зоны должно идти в соответствии с утвержденными планами и графиками, так как строительство новых гостиничных комплексов на курорте - это вклад в экономику края в целом и новые рабочие места для жителей Приморья.
Исполнительный директор компании Summit Ascent, которая является акционером уже работающего в Приморье казино Tigre de Cristal, Эрик ЛЭНДХИР, поблагодарил врио губернатора Приморья за внимание к мнению инвесторов.
«Мы рады решать возникающие вопросы совместно с администрацией региона. Сегодня в нашей гостинице и казино в Приморье работают более тысячи человек, 97 процентов из которых - местные жители. Если брать сопутствующие сферы - транспорт, питание и прочие - в нашей работе в Приморье задействованы около 4 тысяч человек. В наших планах - расширять свой проект в регионе, и для этого нам важна экономическая стабильность», - подчеркнул Эрик Лэндхир.
Инвесторы также сообщили главе региона, что они совместно приняли решение создать профессиональную ассоциацию игорных компаний Дальнего Востока. Ее задачей станет не только защита интересов инвесторов курорта «Приморье», но и в развитие сферы туризма в крае и на Дальнем Востоке в целом, а также ряд социальных проектов. Участниками ассоциации станут все компании, которые реализуют свои проекты на курорте. Это G1 Entertainment, NagaCorp. (ООО «Приморский энтертейнмент резорт сити») и ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Возглавит ассоциацию председатель совета директоров «Даймонд Форчун Холдингс Прим» Сергей СИДОРОВ, а заместителем председателя станет исполнительный директор G1 Entertainment Стилианос Тсифетакис.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что идея создания ассоциации очень своевременна. Кроме того, врио губернатора предложил участникам ассоциации поучаствовать в приобретении круизного судна, которое будет может связать порты российского Дальнего Востока с портами Японии, Республики Корея и Китая.
«Софинансирование позволит вам расширить свой бизнес и организовать казино на борту судна казино. Также это внесет вклад в развитие туризма в крае», - отметил Андрей Тарасенко.
Инвесторы отметили, что предложение об организации таких круизов и приобретении судна - достаточно перспективное.
«Мы готовы детально рассмотреть возможность участия в приобретении судна, просчитать в ближайшее время экономические показатели», - подчеркнул Сергей Сидоров.
В заключении встречи Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что региональные власти заинтересованы в развитии бизнеса на территории края и готовы находить общие пути решения возникающих вопросов с инвесторами в любой сфере, соблюдать ранее достигнутые договоренности. Это касается не только игорного бизнеса, но и других отраслей, в которые сегодня вкладываются инвестиции.
Напомним, на данный момент на территории игорной зоны «Приморье», помимо действующего комплекса с казино Tigre de Сristal ведется создание еще двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничный комплекс с казино «Selena» (группа российских компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим») и гостиничный комплекс с аквапарком и казино «Naga Vladivostok» (камбоджийская компания Naga Corp Ltd.). Открытие новых объектов запланировано на 2019 год.
Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток..
Новости тематики
- Глава Приморья попросил инвесторов игорной зоны скинуться на круизный лайнер
- Где в Приморье выгоднее покупать продукты
- Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке
- В Приморье запускается экологически чистое производство
- Бизнесменов защитят от мстительных силовиков
- В Приморье промышленное производство выросло почти на 20 процентов
- В Приморье в дело пошли скорлупа и жмых
- Гарантийный фонд Приморья поддержит предпринимателей, взявших дальневосточный гектар
- Власти Приморья поспешили построить нефтеперерабатывающий завод
- В Приморье рыба съела уголь
Новости раздела
- В Приморье появится новый завод по переработке вольфрама
- Более 130 тысяч тонн молока произведено в Приморье за год
- Глава Приморья попросил инвесторов игорной зоны скинуться на круизный лайнер
- В Приморье хотят построить горнолыжный курорт
- Где в Приморье выгоднее покупать продукты
- В Приморье направят на газификацию около 300 миллионов рублей
- Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке
- В Приморье "Ростелеком" подключает к скоростному интернету дома в "Радужном"
- Перегрева рынка ипотеки не будет
- Кто съел красную икру?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?
- На Дальнем Востоке обнаружили стену из "Игры престолов"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
- Власти Приморья поспешили построить нефтеперерабатывающий завод
- "Такая база нужна нам самим"
- Риск британских операторов во время съемок тигров в Приморье "был оправдан"
- В Приморье ожидается аномально холодная погода