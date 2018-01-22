Глава Приморья попросил инвесторов игорной зоны скинуться на круизный лайнер

Судно свяжет порты российского Дальнего Востока с Японией, Республикой Корея и Китаем

Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО встретился с инвесторами интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Стороны обсудили дальнейшие планы по строительству гостиничных комплексов и созданию новых рабочих мест. Также глава региона предложил инвесторам принять участие в организации круизного сообщения, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Глава региона подчеркнул, что для инвесторов, вкладывающих средства в российские проекты, важна стабильность. Андрей Тарасенко отметил, что инвесторам также стоит учитывать, что развитие развлекательной зоны должно идти в соответствии с утвержденными планами и графиками, так как строительство новых гостиничных комплексов на курорте - это вклад в экономику края в целом и новые рабочие места для жителей Приморья.

Исполнительный директор компании Summit Ascent, которая является акционером уже работающего в Приморье казино Tigre de Cristal, Эрик ЛЭНДХИР, поблагодарил врио губернатора Приморья за внимание к мнению инвесторов.

«Мы рады решать возникающие вопросы совместно с администрацией региона. Сегодня в нашей гостинице и казино в Приморье работают более тысячи человек, 97 процентов из которых - местные жители. Если брать сопутствующие сферы - транспорт, питание и прочие - в нашей работе в Приморье задействованы около 4 тысяч человек. В наших планах - расширять свой проект в регионе, и для этого нам важна экономическая стабильность», - подчеркнул Эрик Лэндхир.

Инвесторы также сообщили главе региона, что они совместно приняли решение создать профессиональную ассоциацию игорных компаний Дальнего Востока. Ее задачей станет не только защита интересов инвесторов курорта «Приморье», но и в развитие сферы туризма в крае и на Дальнем Востоке в целом, а также ряд социальных проектов. Участниками ассоциации станут все компании, которые реализуют свои проекты на курорте. Это G1 Entertainment, NagaCorp. (ООО «Приморский энтертейнмент резорт сити») и ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Возглавит ассоциацию председатель совета директоров «Даймонд Форчун Холдингс Прим» Сергей СИДОРОВ, а заместителем председателя станет исполнительный директор G1 Entertainment Стилианос Тсифетакис.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что идея создания ассоциации очень своевременна. Кроме того, врио губернатора предложил участникам ассоциации поучаствовать в приобретении круизного судна, которое будет может связать порты российского Дальнего Востока с портами Японии, Республики Корея и Китая.

«Софинансирование позволит вам расширить свой бизнес и организовать казино на борту судна казино. Также это внесет вклад в развитие туризма в крае», - отметил Андрей Тарасенко.

Инвесторы отметили, что предложение об организации таких круизов и приобретении судна - достаточно перспективное.





«Мы готовы детально рассмотреть возможность участия в приобретении судна, просчитать в ближайшее время экономические показатели», - подчеркнул Сергей Сидоров.

В заключении встречи Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что региональные власти заинтересованы в развитии бизнеса на территории края и готовы находить общие пути решения возникающих вопросов с инвесторами в любой сфере, соблюдать ранее достигнутые договоренности. Это касается не только игорного бизнеса, но и других отраслей, в которые сегодня вкладываются инвестиции.

Напомним, на данный момент на территории игорной зоны «Приморье», помимо действующего комплекса с казино Tigre de Сristal ведется создание еще двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничный комплекс с казино «Selena» (группа российских компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим») и гостиничный комплекс с аквапарком и казино «Naga Vladivostok» (камбоджийская компания Naga Corp Ltd.). Открытие новых объектов запланировано на 2019 год.