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В Европе заговорили о туристском потенциале Приморского края

22 Января 2016, 15:43 | Приморье

Все больший интерес к Приморью проявляют туристы из стран Европы. В мае-июне изучить потенциал Приморского края намерены представители нескольких туристских сообществ немецкого района Уккермарк, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказали в Туристско-информационном центре Приморского края, интерес у жителей европейских государств к посещению Приморского края, как «заповедного уголка живой природы Дальнего Востока России» (цитата одного из Европейских путеводителей) наметился еще в конце 90-х годов и закрепился в начале 2000-х. Туристы из Европы в основном всегда приезжали в Приморье группами, сообщает пресс-служба администрации Приморского края. Этот край стал для них традиционным местом окончания тура по Великой Транссибирской Магистрали. Но уже к середине 2000-х годов наметился рост, как индивидуального, так и целевого туризма. Европейцы стали приезжать все чаще с целью посещения известного в советские времена закрытого военного порта Владивосток и знакомства с уникальной природой уссурийской тайги.

Одними из таких заинтересованных туристов стали жители Германии. Особый интерес у них конечно же вызвала богатая природа края и его история. Но история не обычная – очень много туристов, именно немцев, приезжали за историями об упавшем в 1947 году метеорите в Красноармейском районе. А после известной серии фильмов о природе Дальнего Востока и Приморского края на канале National Geographic туристы стали приезжать в гости к дальневосточному леопарду, а также на скально-скульптурный комплекс Парк Драконов. Заинтересовала немецких туристов и знаменитая Тисовая роща, и единственный в России Морской биосферный заповедник.

С открытием Туристско-информационного центра Приморского края у туристов из стран Европы появилось больше возможностей узнать об интересующих их природных объектах наряду с историческими и культурными фактами о крае.

«Кто-то использовал портал tour.primorsky.ru, кто-то мобильное приложение TopTripTip, а кто-то получал прямую консультации у нас в офисе. Так, в прошлом году установилось сотрудничество между Туристско-информационным центром Приморья и Туристско-информационным бюро немецкого города Темплин. Специалисты туристического бюро из Германии лично посетили Владивосток и Приморский край осенью прошлого года, чтобы на месте оценить местные достопримечательности, вызывающие интерес у немецких туристов», – отметила директор ТИЦ Дарья Гусева.

Волонтер Туристско-информационного бюро Темплина Сабин Драбч поделилась своими впечатлениями от визита в Приморье.

«Сначала было очень трудно найти данные о Приморском крае, необходимые именно индивидуальным туристам. И, если есть сайты гостиниц и ресторанов, то о том, что посмотреть в Приморье, информации очень мало. Иногда не понятно, что из дикой природы Дальнего Востока можно увидеть в Приморском крае, а что на Камчатке. Также очень сложно что-то найти о таких интересных достопримечательностях, как первый заповедник России Кедровая падь, Парк Драконов, Владивостокская крепость. Однажды нам повезло – в нашей гостинице («Азимут Владивосток») мы увидели стойку с бесплатной информацией от Туристско-информационного центра Приморского края. Когда мы обратились туда, нам дали очень много полезной информации и буклетов на английском языке. Эта информация будет очень важной для наших туристов, которые планируют посетить Дальний Восток и Приморский край. Теперь сотрудники Приморского туристического центра – наши друзья», – отметила Сабин Драбч.

«Нам было очень приятно узнать, что Приморский край известен в Европе не только в центральных городах, но и в таких сравнительно небольших, как Темплин. Учитывая, что мы преимущественно продвигаем Приморье в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такой интерес со стороны туристов из Европы впечатляет. Теперь благодаря сотрудникам Туристско-информационного бюро города Темплин, туристы из Германии смогут узнать больше о природе и истории нашего края, тщательно спланировать свое путешествие в Приморский край и, в целом, на Дальний Восток. Более тысячи экземпляров полиграфической продукции увезли сотрудники ТИЦа Темплина к себе на родину в прошлом году. И мы уже получили от них обратную связь – в мае-июне этого года к нам приедут представители нескольких туристских сообществ района Уккермарк», – сообщили в ТИЦ Приморья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тиц  Германия  туризм  визиты 



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