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Инвестировать в проекты Приморья на условиях ГЧП намерена Hyundai Development Company
Вице-губернатор Приморского края Сергей Нехаев провел двустороннюю встречу с делегацией из Республики Корея во главе со старшим корпоративным исполнительным советником Hyundai Development Company Кан У Шином, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Заместитель главы региона поприветствовал гостей и выразил уверенность, что текущий год продолжит тенденцию 2015-го – станет периодом интенсивных переговоров, активного диалога между соседними территориями и началом успешных двусторонних проектов.
Менеджер компании Ли Дон Хи рассказал российской стороне о деятельности Hyundai Development Company, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Досье "Золотого Рога": Hyundai Development Company была образована в 1986 году в результате слияния созданной в 1976 году Korea City Development и Halla Construction 1977 года. Специализируется компания на проектировании, гражданском и промышленном строительстве. Среди уже реализованных проектов: высотные здания, современные жилые комплексы, автомагистрали, заводы, мосты, порты, метро, высокоскоростные железные дороги, электростанции и другие объекты.
«Так, начиная, с 1976 года силами компании построено более 350 тысяч единиц жилья в Республике Корея. Hyundai Development Company имеет 10 дочерних предприятий, три представительства за рубежом: во Вьетнаме, Индии и Боливии. В 2015 году компания заключила контрактов на сумму около пяти миллиардов долларов», – обозначил он.
Глава корейской делегации Кан У Шин акцентировал внимание принимающей стороны на основном отличии Hyundai Development Company от других строительных предприятий.
«Наше главное отличие в том, что мы осуществляем свою деятельность в формате BOT (Build – Operate – Transfer) – «Строительство – управление – передача». Реализуем предложенный государством проект, то есть производим строительство, управляем объектом в течение 30 лет, а затем передаем государству», – пояснил он.
На таких условиях, например, компания построила 20 километров дороги от Пусана до Кимхэ, контейнерные терминалы в портах Пусан, Масан, Ульсан, электростанцию, возводит угольный терминал.
«На условиях концессии мы до сих вели строительство только в своей стране, но с этого года готовы работать и в других странах. Сейчас как раз анализируем возможность строительства дорог во Вьетнаме. С целью предложить такое партнерство приехали и к вам, в Приморье», – подчеркнул Кан У Шин.
Сергей Нехаев отметил, что такая форма сотрудничества интересна краю – именно формат ГЧП рассматривается как удобный вариант сотрудничества с иностранными партнерами. В качестве перспективных предложил рассмотреть и детально обсудить с профильными департаментами такие проекты, как строительство еще одной трассы мирового уровня спортивно-туристической площадки «Примринг», инфраструктуры международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», причала пассажирского терминала на острове Русский.
«В прошлом году также стартовала реализация уникального для всей страны проекта – интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье», открыт первый игорный комплекс зоны. В настоящее время Корпорация развития Приморского края ведет переговоры с российскими и иностранными партнерами по вопросу инвестирования в дополнительные объекты инженерной и дорожной инфраструктуры, других туристических и развлекательных объектов и жилой застройки на прилегающей территории. ИРКЗ мы намерены развивать как проект, ориентированный на разнообразный семейный отдых, поэтому перспективы строительства здесь огромны. Мы абсолютно уверены в успешности данного проекта», – заявил Сергей Нехаев.
Представители корейской делегации ответили, что намерены поработать над этим и другими предложениями более детально.
«Согласны, одним только казино туристов привлечь затруднительно. Действительно, нужны дополнительные туристические продукты. Намерены с вами сотрудничать. В целом проекты такого рода важно реализовывать при участии обеих сторон: бизнеса и власти», – подытожил Кан У Шин.
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