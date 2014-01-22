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Порт Козьмино в 2014 году планирует увеличить отгрузку нефти на 8%
ООО "Спецморнефтепорт Козьмино" (Приморский край, конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, входит в АК "Транснефть") в 2014 году планирует отгрузить 23 млн тонн нефти.
По словам генерального директора ООО "Спецморнефтепорт Козьмино" Бориса МЕЛЬНИКОВА, в 2013 году порт отгрузил 21,3 млн тонн, в том числе 18,3 млн тонны по
магистральному нефтепроводу и 3 млн тонн нефти по железной дороге.
Крупнейшим получателем российской нефти в 2013 году стала Япония - 7,6 млн тонны (5,1 млн в 2012 году). Другие страны-получатели нефти в 2013 году: Китай - 4,9 млн тонны, Республика Корея - 2,1 млн тонны, США - 1,3 млн тонны.
В 2014 году планируется отгрузить 23 млн тонн нефти, что примерно на 8% больше показателей прошлого года.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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