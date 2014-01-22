РЖД заинтересованы в реализации проекта "Сухой порт" в Приморском крае

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин отметил заинтересованность Российских железных дорог в привлечении частных инвестиций в инфраструктурные проекты Приморья.

В декабре 2013 года в Москве прошло совместное совещание представителей ОАО «РЖД» и группы компаний «Аква Ресурсы», которая реализует в районе станции Угловая проект создания транспортно-логистического центра «Сухой порт».

Владимир Якунин рассказал, что дальнейшее взаимодействие ОАО «РЖД» и группы компаний «Аква Ресурсы» будет продолжено после совместной проработки поставленных вопросов и определения оптимальной и взаимоприемлемой технологии обслуживания терминала.

Напомним, соглашение о создании такого центра было подписано в сентябре 2013 года в рамках Дальневосточного Инвестиционного конгресса между Губернатором края Владимиром Миклушевским и президентом «Аква Ресурсы» Русланом Кондратовым.

Владимир Миклушевский отметил, что это уже не первый проект администрации Приморья и ГК «Аква Ресурсы». Так, с 2012 года в Находке идет реализация проекта модернизации «Терминала Астафьева». По итогам 2013 года предприятие перегрузило 1 миллион тонн угля.

Отметим, на месте будущего транспортно-логистического центра с сентября 2013 года ведутся строительные работы по устройству железнодорожных путей, подготовке площадки к бетонированию, установке ограждений и освещения, приобретены краны для погрузки контейнеров. В конце 2013 года транспортно-логистический центр получил от Министерства транспорта согласование на контейнерные операции на железной дороге.

ZRPRESS.RU, Владивосток.