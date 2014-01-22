Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
РЖД заинтересованы в реализации проекта "Сухой порт" в Приморском крае
Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин отметил заинтересованность Российских железных дорог в привлечении частных инвестиций в инфраструктурные проекты Приморья.
В декабре 2013 года в Москве прошло совместное совещание представителей ОАО «РЖД» и группы компаний «Аква Ресурсы», которая реализует в районе станции Угловая проект создания транспортно-логистического центра «Сухой порт».
Владимир Якунин рассказал, что дальнейшее взаимодействие ОАО «РЖД» и группы компаний «Аква Ресурсы» будет продолжено после совместной проработки поставленных вопросов и определения оптимальной и взаимоприемлемой технологии обслуживания терминала.
Напомним, соглашение о создании такого центра было подписано в сентябре 2013 года в рамках Дальневосточного Инвестиционного конгресса между Губернатором края Владимиром Миклушевским и президентом «Аква Ресурсы» Русланом Кондратовым.
Владимир Миклушевский отметил, что это уже не первый проект администрации Приморья и ГК «Аква Ресурсы». Так, с 2012 года в Находке идет реализация проекта модернизации «Терминала Астафьева». По итогам 2013 года предприятие перегрузило 1 миллион тонн угля.
Отметим, на месте будущего транспортно-логистического центра с сентября 2013 года ведутся строительные работы по устройству железнодорожных путей, подготовке площадки к бетонированию, установке ограждений и освещения, приобретены краны для погрузки контейнеров. В конце 2013 года транспортно-логистический центр получил от Министерства транспорта согласование на контейнерные операции на железной дороге.
Новости тематики
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Приморская стройиндустрия не просто есть, она активно развивается
- Во Владивостоке возобновят строительство домов в Снеговой Пади
- Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле
- Во Владивостоке к кирпичу проявили чуткость
- Бухгалтерия смутного времени
- Не было бы "Счастья"…
- Во Владивостоке дали вторую жизнь дорожной брусчатке
Новости раздела
- По Приморью прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей