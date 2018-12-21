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Жители Приморья накануне праздников подключаются к системе "Умный дом"

21 Декабря 2018, 17:27 | Приморье

Приближается время новогодних праздников. Многие приморцы предпочитают проводить зимние выходные в жарких странах или других регионах России. В этот период квартира часто остается без присмотра. Благодаря системе «Умный дом» от «Ростелекома» жители могут не беспокоиться в отъезде о своем доме.

«Умный дом» — это решение, которое включает в себя контроллер и набор датчиков, реагирующих на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания или затопления, изменение температуры и влажности. Оповещения о возникшей проблеме приходят пользователю в виде push-уведомлений, SMS или e-mail.

Ситуацию в доме можно контролировать в режиме реального времени через приложение «Умный дом. Ростелеком». В нем настраиваются сценарии работы различных датчиков и подключаются дополнительные устройства. К «Умному дому» можно подключить до 300 приборов любых производителей, поддерживающих протокол беспроводной связи Z-Wave.

Система представлена в двух вариантах «Умный дом. Базовый» и «Умный дом. Управление». Первый комплект состоит из контроллера, датчиков открытия и движения. Второй дополняют умная розетка и лампочка, с которыми можно удаленно включать и выключать электроприборы, а также настраивать параметры освещения.

«Умный дом» — это инвестиции в безопасность своего дома. Установив систему, можно со спокойной душой отправляться в новогодний отпуск, и удаленно контролировать ситуацию в квартире с экрана смартфона, планшета или компьютера», — отмечает директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

В линейку продуктов «Умный дом» также входит услуга «Видеонаблюдение». С ней удобно наблюдать за детьми или домашними животными в свое отсутствие и даже следить за припаркованным во дворе автомобилем. Услуга включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Клиент может установить и активировать камеру самостоятельно.

Изображение с камер доступно для просмотра в прямом эфире, а также в течение семи дней в облачном архиве на сервере «Ростелекома». Посетить сервис можно из любой точки мира, где есть интернет.

Получить подробную информацию об услугах можно на сайте компании https://primorye.rt.ru/smart_house или в офисах продаж и обслуживания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком  умный дом 



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