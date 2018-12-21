ААК "Прогресс" признана лучшей организацией по работе в системе социального партнерства

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) стала победителем отраслевого смотра-конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства». Организаторами конкурса выступили Минтруда и социальной защиты РФ, Минпромторг, Союз машиностроителей России и Профсоюз трудящихся авиационной промышленности.

Церемония торжественного награждения победителей состоялась 13 декабря в Москве в зале заседаний Министерства труда и социальной защиты. Участие в ней приняли заместитель управляющего директора ААК «Прогресс» по управлению персоналом Евгений Макаров и председатель Первичной профсоюзной общественной организации завода Андрей Никулин.

«Эта награда очень значима для нас, - отметил Евгений Макаров. – Вложение средств в реализацию социальных программ для сотрудников – это наше вложение в будущее, поэтому мы делаем все возможное для развития социального партнерства на предприятии. Это, в первую очередь, программа добровольного медицинского страхования, корпоративная пенсионная программа, улучшение жилищных условий персонала, различные меры поддержки молодых специалистов и прочее. Все это делается для того, чтобы наши сотрудники чувствовали себя уверенно, гордились своей принадлежностью к компании и могли плодотворно трудиться».

Напомним, что на всероссийском отраслевом конкурсе рассматривались коллективные договоры и другие нормативно-правовые акты более пятидесяти компаний-участников из различных регионов страны. Колдоговор «Прогресса» уже признавался лучшим на уровне Приморья: в 2016 году предприятие победило в краевом профсоюзном конкурсе «Социальное партнерство» среди организаций внебюджетной сферы. На этот раз на суд отраслевых экспертов был направлен уже новый документ, заключенный в 2017 году.

Средняя зарплата на предприятии составляет 48 881 руб. и индексируется ежегодно, с учетом роста цен на потребительские товары в Приморье. Это тоже закреплено в колдоговоре. С каждым годом растут и возможности оздоровления работников и их детей, которые бесплатно отдыхают как в приморских здравницах, так и в других ведомственных санаториях, например, в Ростове и Сочи. Частичные расходы на проезд в этом случае также компенсируются предприятием. Заботятся на предприятии и о будущей смене: студентам-целевикам с хорошей успеваемостью выплачивают ежемесячную стипендию.

В 2017 году профсоюзом завода был подписан очень важный документ — Соглашение о дополнительных льготах и гарантиях, которое распространяется только на членов профсоюза. В таком объеме, как у «Прогресса», он не реализуется ни на одном предприятии отрасли. Соглашение дает еще больше защищенности работникам, входящим в организацию. Например, в случае сокращения штата именно они получают преимущество продолжить работу на заводе. Им же полагаются и дополнительные выплаты при выявлении профзаболевания, к юбилейным датам и прочие. И сегодня ЦК Профавиа использует этот документ в качестве методической рекомендации для других членских организаций, они учатся с его помощью правильно составлять допсоглашения.

Следят на предприятии и за охраной труда, начиная от времени пребывания на рабочих местах и оснащения санитарных постов полноценными аптечками, и заканчивая контролем за проведением спецоценки условий труда. В результате более 400-х работников завода за последние два года стали получать доплаты за вредность и дополнительные отпуска. По итогам 2017 года общие затраты на соблюдение норм по охране труда на заводе составили 165,8 млн руб., на одного работника выделяется более 26 тыс. руб.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.