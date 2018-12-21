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Гала-концерт "Все звезды Приморья" прошел во Владивостоке
Победители творческих конкурсов уходящего года вышли на сцену Приморской филармонии
На сцене Приморской краевой филармонии впервые выступили все победители творческих конкурсов уходящего года. Танцоры, чтецы, певцы – «Лучшие из лучших». Гала-концерт собрал 250 исполнителей, сообщает пресс-служба Приморской краевой филармонии, и стал настоящим праздником самодеятельного искусства.
Культурная жизнь Приморья в уходящем году была насыщена яркими событиями: больше 20 краевых фестивалей и конкурсов, проведенных при поддержке администрации Приморского края и Приморского краевого центра народной культуры. Фестивали-конкурсы вокального, хореографического, хорового, фольклорного, фото- и видеоискусства дали путевку в жизнь новым исполнителям или подтвердили право опытных артистов называться лучшими из лучших в нашем крае.
В фойе филармонии представили работы народного творчества: гончарное искусство, ювелирное мастерство, вышивка, ткачество, валяние из войлока. От изобилия красивых и штучных вещей ручной работы – глаз не отвести. Тем временем на сцене коллективы и исполнители сменяли друг друга под рукоплескание зала. Каждому участнику вручали своеобразный «Оскар» - статуэтку с признанием «Лучший из лучших». В их числе хореографический ансамбль «Арт-Грация» из города Артема, вокальный ансамбль «Тайфун» и многие другие.
Как рассказала заместитель генерального директора ПКЦНК Татьяна РЫМАРЬ, каждый год количество участников конкурсов художественной самодеятельности увеличивается, растет география, а многие наши конкурсы выросли из краевых в дальневосточные.
– В будущем хотелось бы проводить не просто гала-концерт, а использовать формат фестиваля, чтобы проводить финальное мероприятие пару дней и объединить сразу многие жанры: видео, фото, театр, танцы, вокал, – поделился планами генеральный директор Приморского краевого центра народной культуры" Роман НЕЧАЕВ.
Фото пресс-службы Приморской краевой филармонии.
Анна КУЗНЕЦОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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