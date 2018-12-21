www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.37 р. 100 JPY: 60.23 р.
EUR: 76.94 р. 10 CNY: 97.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

Гала-концерт "Все звезды Приморья" прошел во Владивостоке

21 Декабря 2018, 16:34 | Приморье

Победители творческих конкурсов уходящего года вышли на сцену Приморской филармонии

На сцене Приморской краевой филармонии  впервые выступили  все победители творческих конкурсов уходящего года. Танцоры, чтецы, певцы – «Лучшие из лучших». Гала-концерт собрал 250 исполнителей, сообщает пресс-служба Приморской краевой филармонии, и стал настоящим праздником самодеятельного искусства.

Культурная жизнь Приморья в уходящем году была насыщена яркими событиями: больше 20 краевых фестивалей и конкурсов, проведенных при поддержке администрации Приморского края и Приморского краевого центра народной культуры. Фестивали-конкурсы вокального, хореографического, хорового, фольклорного, фото- и видеоискусства дали путевку в жизнь новым исполнителям или подтвердили право опытных артистов называться лучшими из лучших в нашем крае.


 

 

 

В фойе филармонии представили работы народного творчества: гончарное искусство, ювелирное мастерство, вышивка, ткачество, валяние из войлока. От изобилия красивых и штучных вещей ручной работы – глаз не отвести. Тем временем на сцене коллективы и исполнители сменяли друг друга под рукоплескание зала. Каждому участнику вручали своеобразный «Оскар» - статуэтку с признанием «Лучший из лучших». В их числе хореографический ансамбль «Арт-Грация» из города Артема, вокальный ансамбль «Тайфун» и многие другие. 

Как рассказала заместитель генерального директора ПКЦНК Татьяна РЫМАРЬ,  каждый год количество участников конкурсов художественной самодеятельности увеличивается, растет география, а многие наши конкурсы выросли из краевых в дальневосточные.

– В будущем хотелось бы проводить не просто гала-концерт, а использовать формат фестиваля, чтобы проводить финальное мероприятие  пару дней и объединить сразу многие жанры: видео, фото, театр, танцы, вокал, – поделился планами генеральный  директор Приморского краевого центра народной культуры" Роман НЕЧАЕВ.

Фото пресс-службы Приморской краевой филармонии.

Анна КУЗНЕЦОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

Автор:
Теги: Все звезды Приморья 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru