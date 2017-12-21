Одно из крупнейших предприятий Приморья возглавит новый руководитель

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко посетил Дальнегорский горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». По итогам визита глава региона заявил, что производство нуждается в модернизации, а развитием предприятия займется новый руководитель, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



Дальполиметалл – одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска, основанное 120 лет назад. Сегодня это современный горно-металлургический комплекс, где трудятся более 1,5 тысяч человек.



Как рассказал генеральный директор ГМК «Дальполиметалл» Сергей Ермаков, ежегодно предприятие выпускает около 40 тысяч тонн свинцового и цинкового концентратов. Основной объем продукции экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



Андрей Тарасенко побывал на одной из производственных площадок предприятия – центральной обогатительной фабрике. Глава региона осмотрел технологическую цепочку установленного здесь оборудования и ознакомился с процессом переработки руды в концентрат.



Позже, в ходе встречи с трудовым коллективом, врио Губернатора отметил востребованность выпускаемой предприятием продукции и заявил о необходимости модернизировать и расширять производство.



«Хорошее, интересное у вас предприятие, но долгое время в него ничего не вкладывали, нужно, конечно, новое оборудование закупать, привлекать новые технологии, хочется и плавильный цех восстановить. Нужен перспективный план развития. Сейчас у вас сменится руководитель, надеюсь, он будет дружить с коллективом и слышать его. Будем и с частниками разговаривать, чтобы помогали расширять производство», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Отмечено, что в ближайшем будущем ГМК «Дальполиметалл» возглавит новый руководитель. Сергей Ермаков останется на предприятии, но займет другую должность

Газета «Золотой Рог», Владивосток.