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Владивостоку предложили променад на холмах и видео-проекцию на пилонах моста

21 Декабря 2017, 16:59 | Приморье

Три новых проекта благоустройства общественных пространств Владивостока рассмотрели в администрации города на заседании Градостроительного совета. Проекты разработало консалтинговое бюро «Стрелка» (Москва) с помощью местных архитекторов и дизайнеров.

Первый проект касается прогулочной зоны вдоль моря от улицы Батарейной до мыса Кунгасный. По первому участку проекта - в районе спорткомплекса «Олимпиец» - авторы из ООО «Конкрит Джангл» предложили перенести парковку рядом с «Олимпийцем» и использовать освободившуюся территорию для прогулок в тени деревьев. Таким образом, зона променада существенно расширится.

Второй проект, рассмотренный на градсовете, - благоустройство пляжа «Юбилейный». Проект территории разработал владивостокский архитектор Дмитрий БАТИЩЕВ. Он предложил расширить прогулочные зоны, создать беговые и велосипедные дорожки и зону для загорания. Кроме того, в проекте есть пирс с 50-метровым морским бассейном.

Еще одним обсуждаемым проектом стало благоустройство пешеходной зоны от улицы Светланской до набережной Цесаревича. Авторами проекта выступили специалисты ООО «Конкрит Джангл» и Архитектурной мастерской Валерии ЛАПТЕВОЙ. Они предложили объединить пешеходной зоной все скверы в этом месте. И тем самым создать горожанам возможность пройти из Адмиральского сквера на набережную Цесаревича.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: строительство  стрелка  благоустройство 



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