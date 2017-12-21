Топор "инвестора"

Все правительственные меры по сохранению лесного фонда России могут оказаться бесполезными из-за возможных коррупционных связей чиновников с лесорубами-экспортерами

Приморский край - один из регионов Дальневосточного федерального округа, богатых лесом. Причем, не просто деловой древесиной, но редкими видами флоры, включая леса особо ценных пород. И уже третий десяток лет приморский лесной фонд хищнически вырубается с единственной целью - экспорта, главным образом в Китай.

Инвестиции из КНР в лесоповал и вывоз «кругляка» производятся постоянно и в растущих масштабах, тогда как отечественные производители не спешат вкладываться в лесопереработку, хотя о ее выгоде твердят из года в год. Почему же продолжается «круглый экспорт»?

Миллиарды и проекты

Наступающий 2018 год должен стать критическим для большинства нынешних краевых лесопромышленников: им придется переоформлять права аренды лесных участков. И по законодательству России арендовать лесные угодья смогут те компании, у которых есть действующие инвестиционные проекты по глубокой переработке леса.

Для отбора таких проектов при органах власти (администрации Приморского края?) создана комиссия из чиновников при участии представителей инвестиционных структур (приказ № 861 от 03.07.2017 г). Но как обстоят дела с инвесторами спустя почти полгода?

По информации Минвостокразвития, в лесной отрасли Приморья есть перспективные инвестиционные проекты, которые уже действуют.

Это, в частности, предприятие по безотходной лесопереработке компании «Ольгинские лесопромышленники», резидента свободного порта Владивосток, получившей этот статус в прошлом году.

За это время «…в рамках проекта резидент организовал производство на площади 1,6 тыс. м2, оснастив завод необходимым оборудованием для обработки древесины и распилки цельных стволов деревьев с целью дальнейшего изготовления досок, брусков и стройматериалов. Компания планирует выйти на объем производства 22 тыс. м3 к 2018 г… Сейчас компания запустила производство по изготовлению досок и бруса… Планируется приобретение оборудования по обработке тонкомера, монтаж сушильных камер, установка рубильных и щепорезных машин для измельчения веток, отходов лесопиления и пилорам, установка и запуск цеха по изготовлению топливных пеллет…».

Всего, по сведениям Минвостокразвития, «Ольгинские лесопромышленники» вкладывают 50 млн рублей и создадут 30 рабочих мест, что существенно для традиционно депрессивного Ольгинского района Приморья.

Работает проект и в Уссурийске, где компания «Промышленный парк Уссурийский», тоже резидент свободного порта Владивосток, модернизирует Уссурийский картонно-бумажный комбинат.

Инвестор вложил 1 млрд рублей собственных средств и привлек 600 млн рублей заемных, что позволило «…воссоздать уникальное предприятие по производству тарного картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья…», а в целом проект нацелен на многократное увеличение мощности предприятия, расширение ассортимента картона и повышение его качества до стандартов мирового рынка.

Группа компаний DNS, известная как владелец розничной сети электроники и бытовой техники, обладающая собственными мощностями по сборке, запустила инвестиционный проект в лесопромышленной отрасли, создав предприятие «ДНС Лес», которое строит в городе Спасске-Дальнем завод по производству ориентировано-стружечных плит.

Сейчас идут работы по подготовке стройплощадки и завершается проектирование: цех и склад готовой продукции расположатся на площади свыше 5 тыс. кв. м, построить их планируют к весне будущего года, а к 2019 году выйти на объем производства в 30 тыс. кубометров в год. Все необходимое оборудование для завода инвестором уже закуплено.

Однако параллельно с этими проектами готовят и другие. Так, например, в 2016 году была учреждена компания ООО «БСК-Экспо», которая также нацелена на лесопромышленную отрасль и даже якобы работает над подготовкой инвестиционных проектов.

Вот только учредителем этого ООО выступает 69-летняя пенсионерка Нина ЩУКИНА, ни в каком действующем бизнесе не замеченная, а подлинных бенифициаров данного бизнеса можно угадать лишь по смене гендиректоров.

Изначально директором числился СУХАЧЕВ О.И., а с мая нынешнего года - БЕЛОЗЕРОВ А.В. Который, очевидно, является вдохновителем всего этого «инвестпроекта», активно ведя переговоры по привлечению участников из числа лесопромышленников. И главный аргумент - именно сохранение прав на аренду лесных делян под вырубку.

Не все получается

Чем же известен Анатолий Белозеров в Приморье? Например, открытым в 2008 году заводом по утилизации органических отходов: испорченных мясных и рыбных продуктов и других подобных, могущих представлять угрозу экологии, - который Анатолий Белозеров возглавлял.

Тогда речь тоже шла о развитии такого вида бизнеса, но вот развития как раз и не случилось: поныне утилизировать органику в Приморье проблематично, известны даже факты, когда предприятия тайком скупают заброшенные дачные участки, устраивая там самодельные «могильники», поскольку грозящие им штрафы за вред окружающей среде разорительны для бизнеса, а утилизация на специализированном оборудовании во-первых, дорого обходится, а во-вторых - проблематична: имеющиеся мощности не в состоянии переработать весь необходимый объем.

Тот проект Анатолия Белозерова не оправдал надежд. Как и ряд других проектов, к которым этот предприниматель имел отношение: в 2013 году было ликвидировано в ходе банкротства ЗАО «РосПродИмпорт», где Белозеров А.В. был директором. А фирмы, где он выступал учредителем - ООО «РосПродИмпорт» и ООО «Торговый дом Турмалин» - обанкротились так же, как и ранее ООО «Бетис», где учредителем числилась Нина Щукина. Показательные результаты?

Бизнесмен Олег Сухачев известен в лесопромышленной отрасли со своим предприятием ООО «Вествуд», у которого был зарегистрированный в Санкт-Петербурге «близнец» под таким же названием. Приморский «Вествуд» О.И. Сухачева тоже был ликвидирован, а питерский пока значится в ЕГРЮЛ, однако «засветился» в Приморье еще несколько лет назад при попытке вывоза на экспорт партии леса по недействительным документам, пресеченной сотрудниками Россельхознадзора.

Также Олег Сухачев вел дела с коллегой по бизнесу, СИНЯВИНЫМ- причем, дела своеобразные: в частности, заявлял в полицию, что Синявин, мол, угрозами вынудил его написать долговую расписку на миллион рублей.

Тогда как сам Синявин, которого в Дальнереченском и Красноармейском районах Приморья знали под дружеским именем «Синий», фигурировал в деле «черных лесорубов», промышлявших рубками на делянах ООО «Приморский лесоперерабатывающий комбинат» из Дальнереченска.

А что дальше?

На данный момент у партнеров в «БСК-Экспо» Белозерова и Сухачева имеется лишь один перспективный инвестор: Сергей КИПЧУК, известный лесопромышленник из Красноармейского района Приморья.

Но судя по их активности, эти предприимчивые люди, вероятно, заручились поддержкой чиновников, к которым уже возникали вопросы у полпреда президента (видимо, подразумевается департамент лесной промышленности администрации Приморского края), где рассчитывают найти понимание. Да не просто понимание, но с «бонусом» в виде господдержки предполагаемого инвестиционного проекта…

К руководству этого департамента и раньше возникало немало вопросов, которые ставили на уровне полномочного представителя президента РФ в ДФО, а «инвестпроекты» такого рода, как можно ожидать от фирмы «БСК-Экспо», способны эти вопросы лишь обострить - с чего бы серьезное предприятие регистрировать на пожилую женщину, фактически, выступающую подставным лицом?

Конечно, ни в коем разе не для того, чтобы собрав деньги с инвесторов, с треском провалить проект, а компанию обанкротить?

Впрочем, к услугам тех бизнесменов отрасли, которые предпочитают «круглый экспорт» за чистоган, всегда есть «инвесторы» из Китая.

Граждане КНР, занимающиеся скупкой древесины в таежных районах Приморья, всегда готовы ссудить кругленькие суммы наличными, хоть миллион рублей, хоть десять миллионов - под поставки древесины.

Но сыр в этой мышеловке обходится дорого: наступает момент, когда китайский инвестор вдруг снижает цену, и платит за кубометр в два раза меньше оговоренных ранее сумм. И закредитованным лесорубам, у которых всего оборудования - трактора с лесовозами - некуда деваться со своим лесом, особенно если он без надлежащих документов…

Именно против подобной деятельности «инвесторов с топорами» направлены нынешние меры по развитию глубокой переработки древесины в России. И задачей должностных лиц является не формальный подход к отбору предлагаемых инвестиционных проектов, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные бюджетные деньги.

Вадим ПАЩЕНКО, «АиФ-Приморье».