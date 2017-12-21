Ржавое золото

Эксперты рассказали Деловой газете «Золотой Рог» о проблемах ювелирного бизнеса в Приморье

За последние годы ничто так не росло, как цены на драгоценные металлы и драгоценные камни. В 1998 году, например, изделие с бриллиантом в 1 карат стоило около $6 тыс., сегодня цена такого украшения составляет не менее $18 тыс. Трехкратное удорожание невольно наводит на мысль, что в качестве инвестиций ювелирка – настоящая «золотая жила». Но, как поясняют эксперты, эта «жила» не такая уж «золотая», как может показаться на неискушенный взгляд.

По прогнозам аналитиков, в 2018 году цены на драгметаллы снова подрастут. Например, цена на золото 999 вырастет на 50%. При этом золотое украшение в качестве подарка близким считается одним из лучших капиталовложений – и приятно, и продать в голодный год можно.

Цены растут, а спрос не падает

Гендиректор сети магазинов «Золотой Ажур» Надежда ТКАЧЕНКО говорит, что 2015 год запомнился приморским предпринимателям очень высокой покупательской способностью.

«После повышения курса доллара продажи драгоценных ювелирных изделий упали в два раза. На сегодняшний день, на фоне снижающего курса доллара, ситуация выровнялась», - отметила она.

Управляющий ООО «Ломбард «София» Александр КУЛАКОВ:

- Почему спрос на ювелирку стабилен? Приведу пример. Скажем, потратил человек 50 тыс. рублей на покупку сотового телефона. Помимо того, что через два-три года эта покупка обесценится сама по себе, современному гражданину, в силу высокоскоростного технического прогресса, захочется приобрести другой гаджет, а это снова вложения. Если те же 50 тысяч вложены в ювелирное украшение из золота, через 2-3 года покупатель ощутит, что цена на него не только не упала, но даже выросла. Однако, я говорю о ломбардных ценах, так как ценовая разница между ломбардами и магазинами - не менее 50%. В магазинах при ломбарде один грамм золота оценивается при продаже от 1,5-1,7 тыс. рублей, в то время как в отдельно взятой ювелирной точке цена за грамм начинается от 2,7 тыс. рублей.

Преподаватель ДВФУ, финансовый консультант Максим КРИВЕЛЕВИЧ уверен, что покупка золотых украшений с точки зрения инвестиций на сегодняшний день может быть обусловлена только «верой в девальвацию рубля».

«Цена золота в рублях складывается из двух независимых факторов – из цены золота в долларах и из курса доллара по отношению к рублю. На самом деле, тем, кто верит в девальвацию рубля, можно думать и о покупке золота. Для тех, кто в девальвацию не верит, покупка будет бессмысленной - цена ведь может не вырасти, даже если рубль будет крепко стоять по отношению к доллару. И если хотите купить что-то золотое «для себя», не надо выжидать более благополучных времен. Но если вы надеетесь, что, покупая золото, сможете увеличить собственный капитал, - это ошибочный путь», - говорит эксперт.

Не то время

На фоне роста иностранного турпотока Приморский край обрел привлекательность не только для розничной ювелирной торговли, но и для федеральных сетей, которые осваивают регион с завидной активностью, стараясь перетянуть клиентское одеяло на себя. Слухи о «туристическом синдроме» распространяются со скоростью пули, а Владивосток, занявший по капитализации третье место в России (после Москвы и Санкт-Петербурга), стал городом с концентрацией сетей выше среднего.

«Приток в регион китайских, корейских, немецких туристов, которым интересна российская ювелирная продукция, может дать ложное представление, что ювелирный бизнес в Приморье сегодня на высоте и заниматься данным направлением очень выгодно. Со своей стороны, как человек, посвятивший ювелирке 25 лет и знающий все тонкости этого ремесла, могу ответственность заявить: заходить на «золотой» рынок «с нуля» в данное время очень рискованно», - считает Надежда Ткаченко.

По словам Александра Кулакова, полноценный заход в ювелирный бизнес во Владивостоке по франшизе составляет порядка 5-7 млн рублей.

«Франшиза ювелирных магазинов сразу дает продавцу известный бренд, документальную поддержку, рекомендации по обустройству торговой точки а также, непосредственно, саму продукцию. Например, точка входа в «Адамас» составляет 5 млн рублей, но, давно изучая этот рынок, считаю, что сегодня не только в Приморье, но в целом по России, время для открытия такого бизнеса не самое лучшее. У нас, например, в этом году снижение по продажам ювелирных изделий составило 20%. А что касается сетевого ритейлера с масштабным покупательским охватом - небольшую маржу там компенсируют большим оборотом», - говорит эксперт.

Надежда Ткаченко называет другие цифры. По ее словам, только закупка необходимого оборудования «встанет» начинающему предпринимателю в 50 млн рублей.

«Открыть магазин в наше время – очень дорого и рискованно. Бешеных денег стоит специальное оборудование - система сигнализации, видеокамеры, витринное оборудование, сейфы, хранилища, и так далее. Но даже если все получилось, нужно иметь в виду: чтобы насытить новую торговую точку товаром, потребуется не менее 700 млн рублей. И это при том, что точную отдачу прогнозировать невозможно. На моих глазах открылась и «с успехом» закрылась не одна такая точка», - пояснила она.

Разберемся подробнее.

На данный момент средняя оптовая цена на ювелирные изделия с заводов составляет 2 тыс. рублей за 1 грамм. В нее входят: 1,5 тыс. рублей – за само сырье, 300 рублей за грамм тратится на изготовление изделия, и 150-200 рублей – накрутка. На эти 2 тыс. предприниматель делает свои накрутки. К ним относится аренда помещения, плюс налоги, зарплата персоналу и прочие издержки. В результате, чистая себестоимость одного изделия составит в пределах 2,7 тыс. рублей за 1 грамм золота 585 пробы. Итоговая цена на выходе – не менее 3 тыс. рублей за грамм. С учетом высокой конкуренции в городе, сегодня окупить такой бизнес в Приморском крае можно, но проблематично.

Развитию ювелирного бизнес-направления сейчас мешает еще три фактора - НДС 18%, который уплачиваются при покупке металла, отсутствие рубинов и сапфиров в РФ, а также недобросовестная конкуренция.

«Что касается налога, НДС при экспорте подлежит возмещению, но в условиях быстрого темпа инфляции возместить его трудно и требует немалых затрат. Вторая проблема заключается в том, что в России кроме бриллиантов другие камни, например рубины и сапфиры, не добываются и не гранятся. Все эти камни приходится импортировать и при ввозе их в страну платить пошлину 15%. Соответственно, когда изделия с ними уходят на экспорт – они становятся неконкурентными по цене. И третьей проблемой для нас в Приморье стали ювелирные сети, которые своими действиями роняют репутацию всех нормальных игроков, осуществляющих деятельность в регионе», - говорит Надежда Ткаченко.

Максим Кривилевич:

- Что касается открытия нового ювелирного магазина в современных реалиях, нужно понимать, что сегодня важна не динамика спроса на товары, а покупательская способность, которая, как известно, падает. Безусловно, всегда есть люди, благоволящие к предметам роскоши, но их ограниченное количество имеет свойство сокращаться. Поэтому, если на этом рынке вы уже не присутствуете, если у вас нет сложившейся клиентской базы, то начинать этот бизнес сейчас - плохое время.

Мошенники стали занозой

Сегодня множество торговых ювелирных точек в Приморье работают с низкокачественным товаром на искусственных скидках, пытаясь продать любой ценой здесь и сейчас, при этом, разрушая существующий рынок и подрывая доверие покупателя.

Мошеннические схемы работы ряда ювелирных компаний во Владивостоке лежат на поверхности, однако, откровенное жульничество до сих пор не пресекается, торговые точки работают, а люди продолжают, мягко говоря, разочаровываться. Например, в Дальневосточную Государственную инспекцию пробирного надзора РФ у корр. Деловой газеты «Золотой Рог» дозвониться так и не получилось.

Александр Кулаков:

- Часто люди покупают золотые изделия, и только при случае (например, в ломбарде), выясняют, что это подделка. Думаю, что в крупных магазинах, большая доля суррогата – на совести самих сотрудников. Огромное количество товара распределяется и сортируется вручную, так что пронести и подменить золотое кольцо на позолоченное – дело техники. Отмечу, это только мое предположение, - сказал он.

Самый распространенный способ залезть в карман покупателя – так называемые программы скидок, бонусов и «выгодных» предложений.

Надежда Ткаченко отметила, что крупные сети, которые заходят на местный рынок, устанавливают ценники на грани фантастики. И при этом имеют выгоду.

- Например, хабаровский ритейлер убивает двух зайцев одновременно, зарабатывая на схеме отката китайским гидам (40% при наценке на изделие в 300%), и на наших доверчивых покупателях, которые, веря скидкам, приобретают изделия по завышенной цене. Скажем, ставится ценник 9 тыс. рублей за грамм, предлагается скидка 50%, и покупатель приобретает изделие исходя из цены 4,5 тыс. рублей за грамм. Хотя, «красная» цена ему не более 3 тыс. рублей за грамм.

Приморские специалисты видят на ювелирном рынке и положительные моменты. Так, за последнее время покупатель научился считать свои кровные. Например, китайские туристы, прикидывая в уме стоимость российских украшений в юанях, понимают, что оно выходит дороже чем в Китае. Сначала они удивляются (ведь должно быть наоборот, в полтора раза дешевле, рубль- то к юаню выгоден как никогда), а потом с неизменной восточной доброжелательностью, от таких покупок массово отказываются. Подобные метаморфозы начали происходить и с приморским потребителем.

- Покупатели не дураки. Когда цена за сережки без всяких камней 4,8 грамма составляет 40 тыс. рублей, это настораживает. За такие деньги можно приобрести вполне хорошее брильянтовое украшение, - отмечает Надежда Ткаченко.

А Александр Кулаков упоминает еще одну схему развода покупателей:

- Проводится якобы акция – обмен «старого» золота на новое. Ваше золото заберут по 2,7 тыс. рублей за грамм, а впихнут вам за 5-6 тыс. рублей за грамм. Где тут, спрашивается, честный бизнес? Где честная накрутка 35% на заводскую цену?

Еще один бич золотого бизнеса – подделки. Как рассказала Надежда Ткаченко, поставки нелегального золота идут отовсюду - из Китая, Турции, Таиланда, Индии – этот контрафакт минует пробирную палату и поступает в продажу как настоящее золото.

«Сегодня, к сожалению, если на бирке указана 585 проба, не исключено, что по факту там и 375 пробы не покажет. Много мошенников и много подделок. Я, как вице-президент клуба «Российская ювелирная торговля по Дальнему Востоку», рассматриваю огромное количество жалоб от пострадавших покупателей. И помогаю им решить инцидент на первом же этапе. Но самое страшное, что часто в мошеннические схемы вовлекаются люди пожилого возраста», - пояснила эксперт.

Чтобы не было мучительно больно за бездарно потраченные деньги, совет у экспертов один: покупать ювелирные украшения только в проверенных торговых точках, там, где все соответствует закону о защите прав потребителей, нормам ГОСТа и российскому закону о драгоценных металлах и камнях.

И ТАК БЫВАЕТ

70-тилетнего пенсионера буквально заманили в печально известную приморцам «Золотую мозаику», наплели ему про какую-то социальную акцию, вручили 2 тыс. рублей и оформили на него кредит на покупку двух дорогих ювелирных украшений на сумму 100 тыс. рублей. Которые он, кстати, в глаза не видел.

В подобных ситуациях эксперты рекомендуют незамедлительно обращаться в прокуратуру и следственный комитет, а также в палату пробирного надзора РФ.

Анна МАЦОВСКАЯ.