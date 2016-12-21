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Во Владивостоке остаются "троечники"
Выпускники не видят перспектив для карьерного роста, жалуются на низкий уровень жизни
Из Приморья продолжает уезжает лучшая молодежь. Первая волна оттока прослеживается уже тогда, когда школьники сдают экзамены и получают аттестаты: большинство из набравших высокие баллы ЕГЭ уезжают поступать в другие регионы, а то и страны. Во Владивосток же в основном приезжают учиться студенты, не блещущие успехами в обучении, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
На втором международном морском форуме «Морской туризм Восточного кольца – от туристического маршрута до бренда» эксперты высказались о дефиците квалифицированных кадров во всех сферах, касающихся качественного развития въездного туризма в Приморском крае.
В поиске кадров
«Проблема дефицита кадров по-прежнему существует, – отмечает ректор ВГУЭС Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА. – Говорю об этом как представитель образовательной среды: из Приморья уезжает лучшая молодежь. К сожалению, именно такая неутешительная тенденция наметилась сегодня. Как подсчитали в Министерстве образования, средний балл ЕГЭ у приезжих студентов всех вузов Приморского края в этом году составил 175. Увы, это троечники».
Вторая волна оттока, по словам ректора ВГУЭС, - это выпускники вузов. Согласно результатам проведенного университетом исследования, 45% бакалавров заявили о намерении уехать из Приморья после получения дипломов. Причины в отсутствии перспектив для карьерного роста и низкои уровне жизни.
«Молодые должны знать, что в Приморье есть где приложить свои силы и получить отдачу. Хотя бы Международный морской форум, который проходит во Владивостоке уже второй раз, четко очерчивает эти перспективы. Нужно больше таких мероприятий. Нужно, чтобы молодежь была вовлечена в них, ведь для продвижения стратегии развития морского туризма, равно как и для всех других проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, необходимы квалифицированные кадры», - говорит Терентьева.
Лайнеры вместо туалетов
Индустрия круизного туризма - одна из ветвей, развитие которой в регионе экспертам видится особенно важным. По словам директора департамента туризма Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, за 2016 год Владивосток посетило 6 крупных туристических судов. В 2017 году планируется заход еще 12 лайнеров, а еще пять заходов пока что находятся под вопросом. При этом прохождение пограничного контроля иностранными пассажирскими судами не является острой проблемой.
Напомним, в ходе первого Международного морского форума, который проходил во Владивостоке в декабре 2015 года, эксперты отмечали ряд минусов, препятствующих развитию в городе круизного туризма. Это, во-первых, затянутый процесс прохождения иностранными судами пограничного контроля (туристам приходилось проводить внутри лайнеров около восьми часов в ожидании выхода в город), во-вторых, неразвитая логистика, из-за которой туристические автобусы порой приходилось ждать в течении драгоценных 10-20 минут, за которые туристы успели бы скупить половину среднестатистического магазина. В-третьих, в числе минусов эксперты называли отсутствие в городе вывесок и указателей на иностранном языке, абсолютную неприспособленность города для инвалидов и пожилых людей, являющихся основными клиентами, к примеру, японских круизных компаний.
- Тесные кабинки общественных биотуалетов - самая неприятная часть визита, с которой приходится сталкиваться нашим клиентам, посещающим Владивосток, - рассказывал руководитель отдела планирования японской круизной компании Кадзуёси ШИМАДА. - Большинство из них — пожилые люди, многие из которых не могут передвигаться самостоятельно.
Четвертым стопором развития круизного туризма во Владивостоке называли неприспособленность города-порта для того, чтобы принимать самые крупные круизные лайнеры: в бухтах Владивостока слишком мелко для лайнеров-гигантов. Выходом из ситуации видели искусственное дноуглубление, к которому так и не приступили ни в 2015-м, ни в 2016 году.
Таким образом, облегчение прохождения пограничного контроля, пожалуй, одно из немногих видимых изменений, случившееся в целях развития круизного туризма за 2016 год. По словам экспертов туристической отрасли, ни приличных туалетов, ни тротуаров, ни пандусов в городе так и не появилось. Зато появились пешеходные зоны для слепых.
По словам Шестакова, пиар-кампания Приморского края активно велась в этом году: регион был представлен на трех площадках, посвященных круизному туризму, - в Китае и в Южной Корее.
- Кроме того, были проведены две встречи в штаб-квартирах круизных операторов, - отметил Шестаков. - Думаю, самый большой прорыв произошел в области маломерного флота: теперь для пассажирских перевозок можно использовать маломерные суда. Таким образом, если собственники маломерных судов будут использовать их для пассажирских перевозок, развитие морского туризма в Приморье ускорится.
Готовьте удочки на камбалу
Основная заявленная тема Второго Международного морского форума - «Морской туризм Восточного кольца – от туристического маршрута до бренда». Однако о межрегиональном туре «Восточное кольцо» на форуме говорили мало: с одним докладом выступила лишь и. о. директора Международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС, член общественного экспертного совета по туризму при губернаторе края Галина ГОМИЛЕВСКАЯ.
– В этом году мы решили расширить тематику форума от Свободного порта до Восточного кольца России, – отметила Галина Гомилевская. - Восточное кольцо станет цепью готовых маршрутов с уникальными природными, этнографическими, историческими и культурными составляющими.
В общей программе тура - посещение Приморского края (Владивосток), Хабаровского края (Хабаровск) и Камчатского края (Петропавловск-Камчатский).
Владивосток туристам планируют показывать с его смотровых площадок - «Эгершельд», «Орлиное гнездо», а также Шкотовский створ маяков. В программу также включены прогулки по исторической набережной, осмотр местных достопримечательностей (железнодорожный вокзал, знак Транссиба, Дом Бриннеров, центральная площадь города, Владивостокский ГУМ, музей - подводная лодка С-56, штаб Тихоокеанского флота, военные корабли Тихоокеанского флота, бывшее здание Восточного Института, Пушкинский театр, фуникулер), посещение Приморского театра оперы и балета, обзорная экскурсия по острову Русскому с посещением кампуса ДВФУ и военно-исторического музея Тихоокеанского Флота «Ворошиловская батарея», прогулка на катере. Особо желающим будут даже организовывать морскую рыбалку на камбалу!
Стоит отметить, что за отдельные деньги туристам, которым не понравится идея «шопинга» и посещения ресторанов корейской, японской и китайской кухни, предлагают даже съездить в поселок Славянка Хасанского района ради шестичасовой экскурсии в Дальневосточный морской биосферный заповедник на быстроходном прогулочном катере.
Напомним, единый бренд Дальнего Востока и Забайкалья, «Восточное кольцо», был отражен в «Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» и утвержден еще в 2009 году. В Приморье к разработке своей части межрегионального тура приступили совсем недавно.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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