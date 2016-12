Япония распробовала приморскую свинину и курятину

Продукция «Ратимира» и «Михайловского бройлера» будет направляться на столы японцев

Сразу два приморских производителя мясной продукции смогли пробиться на японский рынок мяса, традиционно считающийся одним из самых закрытых для импортеров. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», право на экспорт своей продукции в Страну восходящего солнца получили ООО «Ратимир» и ЗАО «Михайловский бройлер» (крупнейший производитель курятины в ДФО).

В случае с «Ратимиром» речь идет о поставках термически обработанной продукции из свинины и говядины.





Япония известна на весь мир дорогостоящей мраморной говядиной собственного производства, однако животноводство в стране развито достаточно слабо. Это обусловлено разными факторами, среди которых – высокая стоимость аренды земельных угодий и связанное с этим отсутствие собственной кормовой базы.

Япония является одним из крупных мировых импортеров мяса, ежегодно закупая почти 400 тыс. тонн говядины, более 1,4 млн тонн свинины и более 1 млн тонн мяса птицы.

Решение Японии о допуске российских производителей свидетельствует о высоком технологическом уровне предприятий-поставщиков, обеспечении ими жестких требований по ветеринарно-санитарной безопасности.

«Япония является одной из самых строгих стран с точки зрения ветеринарно-санитарных требований, обеспечения биологической безопасности, технологического уровня предприятий. За это японские импортеры платят премию к цене, поэтому Япония является одним из самых «лакомых» рынков для экспортеров мяса», - отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей ЮШИН.

13 декабря был подписан ветеринарный сертификат на поставки из России в Японию «готовой мясной продукции из мяса парнокопытных, прошедшей термическую обработку». Как отметили в Россельхознадзоре, подписание сертификата подвело итог длившейся с 2013 года сложной процедуры по допуску на японский рынок продукции с двух российских предприятий – «Мираторг-Запад» (калининградская «дочка» «Мираторга») и приморского «Ратимира».

Решение о допуске «Ратимира» было принято после того, как представители Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на предприятии.

Досье "Золотого Рога": «Ратимир» является одним из крупнейших на Дальнем Востоке предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Компания «Ратимир» создана в 1999 году во Владивостоке. Доля в 37,36% уставного капитала ООО принадлежит Nyuman Menagement Ltd (Гонконг, Китай), 11,96% - Pinnacle Group Of Companies PTE Ltd (Сингапур), остальное - у физлиц из РФ. Завод «Ратимира» находится во Владивостоке, в 2015 году компания заключила соглашение со Спасским свинокомплексом, корм выращивается также в Спасском районе. Завод производит более 300 видов продукции: колбасные изделия, сосиски, сардельки, деликатесы, полуфабрикаты и охлажденное мясо, в 2015 году было выпущено почти 31,5 тыс. тонн изделий. Продукция компании продается на всей территории Дальнего Востока, действующих контрактов по экспорту за границу ранее не было.

На втором Восточном экономическом форуме «Ратимир» заключил договор с Российско-Китайским фондом агропромышленного развития (РКФАР), согласно которому компания инвестирует средства в свиноводческий комплекс в рамках ТОР «Михайловский» в Приморье и создаст полноценный свиноводческий кластер с полной вертикальной интеграцией. Мощность предприятия составит 46 тыс. тонн в убойном весе в год. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей. Пуск первой свинофермы запланирован на 2018 год.

«Строительство свинокомплексов осуществляется поэтапно. Инвестиционная стадия длится с 2015 по 2021 годы. Проект является частью комплексной программы компании, которая была запущена в 2011 году, в рамках данной программы предусмотрено обеспечение свинокомплексов комбикормами собственного производства. В настоящее время запущены и успешно функционируют два свинокомплекса - компания готова к расширению бизнеса. Данный проект имеет высокий экспортный потенциал - Южная Корея, Япония, Китай», - отмечает компания.

Финансирование проектов будет осуществлено по типовой схеме РКФАР: 10% предоставит агрофонд, 10% - инициатор, оставшиеся 80% будет привлекать агрофонд в российских или китайских банках-партнерах. Предполагается, что часть продукции, производимой в рамках проектов, будет экспортироваться в Китай.

Свою дорожку на острова проторил и крупнейший производитель курятины в ДФО. На прошлой неделе АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и компании Mayekawa и Marubeni подписали в Токио соглашение по расширению производственных мощностей «Михайловского бройлера» и организации экспорта в страны АТР.

Досье "Золотого Рога": В структуру группы компаний «Михайловский бройлер» (головная компания – ЗАО «Михайловский бройлер») входят АО «Торговый дом «Михайловский», АО «Продис» (Владивосток, официальный дистрибьютор «Михайловского бройлера») и три птицефабрики: «Михайловская», «Надеждинская» (обе - Приморский край) и «Хабаровская» (Хабаровский край). В целом предприятия могут выпускать 45 тыс. тонн мяса птицы в год. География поставок продукции фабрики включает Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Якутию. Ближайшая птицефабрика конкурентов находится в Приамурье - «Амурский бройлер». Производственные мощности «Михайловского бройлера» включают площади для содержания родительского стада и ремонтного молодняка, инкубаторный комплекс, площади по выращиванию птицы, убойно-перерабатывающие цеха, комбикормовый завод и цеха, складские помещения.

Еще год назад 51% акций ЗАО «Михайловский бройлер» принадлежал ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», структуре, аффилированной с опальным бизнесменом Игорем БОРБОТОМ. ООО «Радужный мир» и ООО «Стебник» принадлежало по 24,5%. Единственным учредителем ООО «Стебник» выступал бывший председатель совета директоров «Михайловского бройлера» Петр КУЛАКОВСКИЙ.

В сентябре 2015 года «Михайловский бройлер» сменил собственника. Компанию за 2 млрд рублей выкупили структуры экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА. Новый собственник сразу же озвучил планы по увеличению производства и переработки мяса курицы, при этом ставка делается на сегмент охлажденной продукции, где предприятие наиболее конкурентоспособно.

Участники рынка отмечают, что свои планы по завоеванию рынка в АТР имеет и приморская дочка «РусАгро» «РусАгро-Приморье». В перспективе в Приморье «РусАгро» планирует построить десять свинокомплексов общей производительностью 700 тыс. голов и 79 тыс. тонн продукции в год.

Помогать «РусАгро» в выходе на азиатский рынок будет японская Mitsui & Co, которая планирует вложить несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов) в российскую компанию.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве «РусАгро» и Mitsui & Co подписали на прошлой неделе в Токио в присутствии президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ.

Как сообщается в пресс-релизе российской компании, соглашение подтверждает взаимные намерения по развитию новых бизнес-возможностей в РФ, в том числе на Дальнем Востоке.

«Они связаны с развитием экспорта продукции «РусАгро» в Азию и другие страны и сотрудничеством в области внедрения передовых технологий и разработок Японии и других стран в четыре бизнес-направления «РусАгро», - отмечает компания.

Досье "Золотого Рога": Группа «РусАгро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Основным владельцем компании (70,7%) является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ и члены его семьи.

Участники рынка считают, что для российских экспортеров мяса также важно добиться разрешения поставок свежего, непереработанного мяса. Но для этого нужно как можно быстрее решить задачи по борьбе с опасными болезнями животных, улучшению эпизоотической ситуации, повышению качества и эффективности работы ветеринарных служб регионов.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.